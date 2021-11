Black Friday PS5 et PS4 : bientôt de nouveaux stocks importants ?

BLACK FRIDAY PS5. Quelques chanceux ont pu profiter des stocks de PS5 disponibles le mercredi 17 novembre dernier chez la Fnac, CDiscount et Micromania. Un présage de bonne augure en ce qui concerne les stocks disponibles à l'approche du Black Friday.

[Mis à jour le 18 novembre 2021 à 10h38] Si il est toujours aussi difficile de se procurer une Playstation 5 en cette fin d'année 2021, le Black Friday risque d'être sans aucun doute le moment idéal pour mettre la main sur la nouvelle console de Sony. On parle en effet de nombreux réapprovisionnements chez les revendeurs spécialisés pendant la célèbre période de promotions. Certains sites ont même proposé quelques exemplaires en amont du Black Friday ; on a pu voir la PS5 en stock chez CDiscount, la Fnac et Micromania ce mercredi 17 novembre. Des stocks qui, vous vous en douterez, ont très vite été épuisés.

Seulement, plus le Black Friday se rapproche, plus les chances de réapprovisionnement sont importantes, telle est la rumeur grandissante sur le web. Il faudra garder un œil sur les sites de certains revendeurs qui commencent déjà leurs promotions-évènements, comme CDiscount et sa Black Week qui débute ce vendredi 19 novembre. Sachez que la vitesse sera un atout essentiel pour pouvoir se procurer la populaire console nipponne, alors n'hésitez pas à vous créer des comptes chez les plus gros acteurs du Black Friday dès aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Cela vous permettra de remplir et de valider votre panier le plus rapidement possible le moment venu.

Car une chose est sûre, il faudra être sur le qui-vive et réagir très vite lors des prochains réassorts de PS5. Quelques autres conseils sont bons à prendre. En premier, créez vous des alertes sur les principaux sites : Amazon, Fnac Darty, Micromania mais aussi Cultura, Carrefour, Leclerc sans compter la plateforme française CDiscount. Vous serez ainsi informés de l'arrivée de nouveaux stocks. Autre petite astuce, placez la PS5 dans votre panier. Quand elle sera à nouveau disponible, vous pourrez ainsi réagir au quart de tour ! Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter spéciale Black Friday ainsi qu'aux alertes sur cet article.

Dur, dur pour l'heure de se procurer la nouvelle console de Sony. La PS5 reste un Graal tant les stocks sont rares et les maigres approvisionnements vite épuisés.

Pour réagir au plus vite, mieux vaut avoir en favori les pages PS5 des sites de vente en ligne. En voici quelques-unes :

Le Black Friday est souvent l'occasion de profiter de gros rabais sur les différentes offres d'abonnement. Le gaming en fait partie avec des promos régulières sur l'abonnement PlayStation Plus qui permet notamment de jouer en ligne.

Les difficultés d'approvisionnement de la PS5 profitent à sa devancière, la PS4, qui voit sa durée de vie allongée et bénéficie toujours de jeux très récents et d'un catalogue bien plus fourni. Pour ce Black Friday 2021, les offres devraient être légion. Amazon a déjà dégainé quelques offres sur des jeux mais les bons plans les plus intéressants devraient apparaître prochainement en ligne.