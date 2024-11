Black Friday tablettes : des iPad Air et des iPad Pro en promo ! Jusqu'à -30% chez Apple, Samsung et pas que

Le Black Friday est l'une des meilleures occasion pour s'offrir une tablette en promotion ! D'autant que tous les produits sont vendus à prix réduits, y compris les derniers iPad d'Apple sortis en 2024. Certains produits sont affichés jusqu'à -30% chez Apple, Samsung et d'autres marques.

Il faut aussi regarder du côté des autres marques comme Xiaomi qui a su s'imposer comme un concurrent sérieux d'Apple et de Samsung, mais qui propose des produits aux prix plus abordables. De même la tablette Google Pixel est aussi une référence solide dans le secteur des tablettes.

Mais Apple n'est pas le seul à jouer le jeu du Black Friday et les tablettes d'autres marques reconnues sont proposés en promotion. Les exemples sont nombreux chez Samsung qui met également sa dernier produit sorti sur le marché en promotion : la Samsung Galaxy Tab S10 dans sa version Ultra, soit le plus haut de gamme, qui est vendue 1 012€ contre 1 349€ au prix fort. Les modèles des gammes précédente sont aussi en réduction comme la Samsung Galaxy Tab S9.

L'offre opérée sur l'iPad Pro reste exceptionnelle, car habituellement ce sont les produits des gammes sorties les années précédentes qui sont mis en soldes pour le Black Friday. Ces produits qui ne sont plus le dernier cri, restent très recherchés car performants et avec des prix légèrement en baisse. Ainsi l'iPad sorti en 2022 est proposé entre 346,99 et 356,99€, soit près de -30% par rapport aux prix de vente habituel. Les prix peuvent fluctuer de quelques euros au fil des jours.

Le Black Friday début ce vendredi, mais les offres n'ont pas attendu la date précise du vendredi noir pour s'inviter dans les rayons et en ligne. Lors de l'opération commerciale, les tablettes sont parmi les produits les plus recherchés et beaucoup de produits sont affichés en promotion, même ceux des plus grandes marques y compris Apple ! La marque à la pomme fait d'ailleurs quelques promotions remarquables sur certains de ses derniers produits : l' iPad Pro M4 de 11 pouces qui est vendu à 1 031€, contre 1 219€ selon le prix de vente conseillé. Si le prix reste conséquent, il est le plus bas appliqué sur cette tablette d'Apple pour le Black Friday.

Dernières mises à jour

L'iPad Air 13 également affiché à prix réduit pour le Black Friday Si l'iPad Air de 11 pouces est en promo, c'est aussi le cas de l'iPad Air de 13 pouces. Le modèle supérieur de la tablette d'Apple également sorti en 2024 présente les mêmes qualités mais avec un écran plus grand pour augmenter le confort de l'utilisateur. Son prix est logiquement plus important aussi, mais une économie de plus d'une centaine d'euros peut être faite puisque l'iPad passe de 969,99€ à 825€ pour l'offre la moins chère et à 899,99€ pour la plupart des autres. Apple iPad Air 13 pouces (2024) 128 Go Neuf à partir de 824,80 € Occasion à partir de 889,99 € Rakuten 824,80 € Voir

Rue du Commerce 844,43 € Voir

Fnac 968,98 € 898,98 € Voir

Amazon 969,00 € 899,99 € Voir

Darty 899,99 € Voir

Boulanger 969,00 € Voir

Cdiscount 969,00 € Voir

Materiel.net 969,00 € Voir

Pixmania 1198,89 € 994,92 € Voir Rakuten 824,80 € 889,99 € Voir

Fnac 968,98 € 937,00 € Voir

Une réduction de 10% sur le dernier iPad Air 11 d'Apple C'est l'un des produits révélés par Apple plut tôt cette année : l'iPad Air avec son écran de 11 pouces et sa puce M2. Un bijou de technologie qui fait l'objet d'une réduction timide mais d'une réduction quand même de -10% chez la Fnac et Darty. La tablette passe de 719,99 à 649,99€ pendant les prochaines heures. Pour rappel cet iPad Air compte parmi ses points forts son écran Liquid Retina 11, ses 10 heures d'autonomie ou encore son appareil photo grand angle 12 Mpixels et sa saméra FaceTime HD 12 Mpixels également. Il est disponible en gris et en bleu. Apple iPad Air 11 pouces (2024) 128 Go Neuf à partir de 635,00 € Occasion à partir de 717,99 € Rakuten 635,00 € Voir

Fnac 718,98 € 648,98 € Voir

Amazon 719,00 € 649,99 € Voir

Darty 649,99 € Voir

Rue du Commerce 659,00 € Voir

Pixmania 699,00 € 669,00 € Voir

Reconditionné 739,00 € 684,00 € Voir

Ubaldi 711,00 € Voir

Cdiscount 718,98 € Voir

Boulanger 719,00 € Voir

Materiel.net 719,00 € Voir Rakuten 635,00 € 717,99 € Voir

Fnac 718,98 € 758,00 € Voir

Ce coffret Samsung est à bon prix, surtout avec cette offre supplémentaire d'Auchan Certaines offres sur les tablettes avoisinent les -50% et comme elles sont rares, il faut avoir l'oeil. En voici une qui vaut le coup : la tablette Samsung S6 Lite et son clavier est proposé à 279€. C'est effectivement une bonne offre pour la tablette et le clavier (cet accessoire coutant cher), mais il s'agit pas d'une promotion de 35% comme indiqué par l'enseigne, la tablette étant habituellement vendue autour des 250€. Reste qu'Auchan propose en plus de faire cagnotter 30€ sur la carte de fidélité de client qui succombe à l'offre Samsung, ce qui revient à faire payer la tablette à 249€ et là l'offre peut devenir vraiment intéressante.

Les iPad Mini 7 sont à -21% ! Du coté de chez Apple, certaines offres sont appliquées sur l'iPad Mini de la 7ème génération qui est sorti plus tôt en 2024. La tablette d'Apple dotée d'une capacité de stockage de 128 Go et d'un écran de 8 pouces est vendue à 479,99€ sur Rakuten conte 609€ selon les prix encore exercé fin octobre et début novembre, soit une remise de 21% pour un produit mis sur le marché il y a seulement quelques mois. Apple iPad Mini 7 (2024) 128 Go 479,89€ VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Cette tablette Samsung passe de +700€ à seulement 520€ pour le Black Friday Voici l'une des promotions les plus alléchantes de la période du Black Friday et elle concerne la Samsung Galaxy Tab S9 qui passe de 740€ à seulement 518€ grâce à cette offre sur Amazon. La tablette sortie en 2022 est dotée de Galaxy AI, d'un écran de 11 pouces et de 128 Go, parmi tant d'autres choses. C'est une offre à saisir ! Samsung Galaxy Tab S9 128 Go 518€ VOIR L'OFFRE sur Rue du commerce