Black Friday Xbox : des réductions déjà annoncées ! Quelles offres surveiller ?

Les consoles Xbox devraient être soldées lors du Black Friday. Des promotions, notamment certaines offrant 100€ de remise, sont déjà annoncées. D'autres ristournes sur les accessoires et les jeux sont attendues.

Recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Black Friday, rendez-vous annuel des promotions de fin d'année, est attendu le vendredi 24 novembre 2023. Parmi les produits les plus recherchés et vendus lors de l'opération commerciale, les consoles Xbox figurent en bonne position. Cette année encore des offres alléchantes pourraient être mises en place sur les consoles notamment la Xbox Series X, le graal de la marque, mais il faudra avoir l'œil pour repérer les meilleures promotions et en profiter avant qu'elles ne se terminent ou que les produits ne soient plus disponibles.

Déjà quelques offres ont fuité et l'on sait que la console de jeu sera vendue à 399,99€, contre 499€ habituellement, dans au moins deux enseignes françaises entre le 20 et le 27 novembre, rapporte le réseau spécialiste des bons plans Dealabs. Si l'offre est le résultat d'une campagne promotionnelle de Microsoft elle pourrait également être disponible chez d'autres revendeurs. En plus de la remise de 100€, certaines enseignes pourraient appliquer une ristourne supplémentaire d'une dizaine d'euros (ou plusieurs ?) pour les clients détenant une carte de fidélité. Les offres sont encore timides de manière générale sur les Xbox Series X, mais elles pourraient être plus nombreuses à l'approche du Black Friday.

Les offres du Black Friday à surveiller sur la Xbox Series X

La Xbox Series X est présentée comme le bijou de Microsoft et la rivale de la Playstation 5. Elle tient la promesse de performances irréprochables et dispose d'une large bibliothèque couvrant plusieurs générations de jeux Xbox. Comme sa rivale, elle a pu être difficile à trouver à cause de précédentes ruptures de stock ce qui explique son prix toujours élevé presque trois ans après sa sortie. Le Black Friday est l'occasion de faire des économies sur l'achat de la console, mais il ne faut pas s'attendre à des -50% miraculeux, obtenir 100€ de remise sera déjà une affaire.

Il est d'ailleurs bon de savoir que la Xbox Series X s'est vendue au prix de 499€ sur les six derniers mois, mais à l'approche du Black Friday le prix de vente conseillé a gagné 50€ et est passé à 549€. C'est très certainement sur ce tarif que les offres promotionnelles seront opérées, attention donc à distinguer les vrais des faux bons plans.

Qui dit achat d'une Xbox, dit achat de jeu et lors du Black Friday certains offres proposent d'acquérir des packs console + jeu à des prix attractifs. Cela vaut le coup d'y jeter un œil : certaines offres reviennent à acheter la console à son prix habituel en gagnant en prime un jeu sans débourser un euros de plus. Une affaire qui permet d'épargne les 50 à 80€ que coûtent certains jeux.

Pack Console Xbox Series X Noir + Assassin's Creed Mirage Neuf à partir de 499,49 € Occasion à partir de 499,99 € Fnac 559,49 € 499,49 € Voir Fnac 559,49 € 499,99 € Voir

XBOX Series X Neuf à partir de 475,00 € Occasion à partir de 380,00 € Cdiscount 475,00 € Voir

Fnac 495,00 € Voir

Darty 495,00 € Voir

Rakuten 514,24 € Voir

Rue du Commerce 568,80 € Voir Rakuten 514,24 € 380,00 € Voir

La Xbox Series S en promotion pour le Black Friday ?

Pour les joueurs amateurs des produits Microsoft mais au budget plus serré, la Xbox Series S pourrait être une solution. Ce modèle est dépourvu de lecteur de disque et ne fonctionne qu'avec des jeux achetés en ligne, ce qui change peu de chose si ce n'est la collection de boîtes de jeux sur l'étagère. Autre changement, la console offre une expérience dans une résolution 1440p et non en 4K.

Une critique a été formulée par les utilisateurs de cette console : l'espace de stockage limité à 500 gigas contre 1 téraoctet pour la Xbox Series X. Pour pallier cette contrainte de disque dur, le constructeur a développé la Xbox Series S 1 To qui dispose des mêmes capacités de stockage que le modèle de la gamme supérieure. Pour les reconnaitre c'est simple : la Series S est blanche et la Series S 1 To est noire. En terme de prix la première est vendue entre 250 et 290€ en moyenne ces derniers mois, quand la seconde, plus chère, est affichée à 349,99€ par Microsoft. Les offres risquent d'être plus nombreuses sur la première version de la console que sur la deuxième sortie durant l'été 2023, mais pour laquelle des réductions moins généreuses restent possibles.

Xbox Series S Neuf à partir de 256,43 € Occasion à partir de 199,00 € Fnac 299,49 € 256,43 € Voir

Cdiscount 274,55 € Voir

Amazon 299,99 € 277,00 € Voir

Rakuten 283,87 € Voir

Darty 287,00 € Voir

Leclerc 299,00 € Voir

Electro Dépôt 299,61 € Voir

Rue du Commerce 299,99 € Voir

Boulanger 299,99 € Voir

Materiel.net 309,95 € Voir

Ubaldi 335,00 € Voir Rakuten 283,87 € 199,00 € Voir

Amazon 299,99 € 216,23 € Voir

Fnac 299,49 € 299,99 € Voir

Des réductions sur les accessoires et les jeux de Xbox

C'est tout l'univers Xbox qui bénéficie de promotions quand arrive le Black Friday, les consoles donc mais aussi les packs, les mannettes de contrôle et les jeux. Les offres sont généralement plus nombreuses et variées sur ces produits accessoires, il n'est pas rares de pouvoir faire des économies, parfois significatives, tout en complétant sa panoplie de joueur.

Jeu FIFA 23 Xbox Series X Neuf à partir de 14,99 € Occasion à partir de 6,89 € Cdiscount 14,99 € Voir

Fnac 25,99 € 19,99 € Voir

Leclerc 22,65 € Voir

Rakuten 26,44 € Voir

Darty 29,98 € Voir

Boulanger 49,99 € Voir Rakuten 26,44 € 6,89 € Voir

Fnac 25,99 € 11,07 € Voir

Jeu Diablo IV Xbox Series X Neuf à partir de 46,99 € Occasion à partir de 45,99 € Cdiscount 46,99 € Voir

Amazon 79,99 € 55,90 € Voir

Rakuten 58,74 € Voir

Leclerc 58,74 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Darty 88,39 € Voir Rakuten 58,74 € 45,99 € Voir

Amazon 79,99 € 52,18 € Voir

Fnac 79,99 € 69,00 € Voir

Manette Xbox sans fil Neuf à partir de 49,00 € Occasion à partir de 55,73 € Fnac 74,93 € 49,00 € Voir

Amazon 64,99 € 59,93 € Voir

Rakuten 59,99 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Cdiscount 64,73 € Voir

Leclerc 64,90 € Voir

Darty 69,40 € Voir Amazon 64,99 € 55,73 € Voir

Le catalogue de jeux vidéos Xbox Game Pass

Les propriétaires de consoles Xbox (ou de PC) peuvent aussi s'intéresser à l'offre d'abonnement proposée par Microsoft : le Xbox Game Pass. Cette offre par souscription mensuelle permet d'accéder à un catalogue d'une centaine de jeux, plus ou moins récents, régulièrement mis à jour et qui comprend le catalogue EA Play, dont FIFA, Need For Speed, Battlefield 1 et bien d'autres. Le coût de l'abonnement dépend de la surface depuis laquelle l'utilisateur joue : 6,99€ par mois pour jouer sur console, 9,99€ pour jouer sur PC et 14,99€ pour jouer indifféremment sur les deux supports.

Xbox Game Pass 3 mois 38,99€ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Des cartes d'abonnement Xbox Game Pass sont disponibles à l'achat chez de nombreux revendeurs et elles sont souvent proposées à des tarifs réduits durant le Black Friday, l'édition 2024 ne devrait pas faire exception. A noter que cet abonnement permet également de profiter de toutes les nouveautés Xbox Studios dès leur sortie sans coût supplémentaire et offre parfois des remises.