Black Friday Air Fryer : dès 30 euros chez Amazon, les friteuses sans huile sont bradées

Cette année, la star du Black Friday, c'est le air fryer, cette friteuse qui permet de cuisiner de délicieuses frites avec peu ou pas d'huile. Des petits prix dès 30 euros : retrouvez les meilleures promotions sur les air fryers Ninja, Philips, Tefal, etc.

Que ce soit pour des frites, du poulet rôti, des légumes grillés ou même des desserts, l’air fryer est un appareil multifonction qui séduit par sa polyvalence. Il permet également de rôtir, griller et cuire, en plus de frire. En somme, c’est un véritable allié culinaire tout-en-un !

Pourquoi opter pour un air fryer ? Ces friteuses nouvelle génération ne se limitent pas à la préparation de frites. Grâce à leur technologie de circulation d’air chaud à haute vitesse, elles garantissent une cuisson croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, tout en réduisant drastiquement l’utilisation de matières grasses. L’avantage ? Des repas plus sains, sans sacrifier la gourmandise. Et surtout, fini les mauvaises odeurs de friture ou les déchets gras à jeter !

Le Black Friday c’est parti ! Parmi les produits les plus vendus cette année, on retrouve la fameuse friteuse sans huile. Les air fryers permettent de préparer des frites croustillantes et bien d’autres plats avec très peu d’huile, voire pas du tout. Cet appareil est devenu incontournable dans nos cuisines, et le Black Friday 2024 offre une opportunité en or pour s’en procurer un à prix réduit.

Dernières mises à jour

16:57 - Promo folle : -67% sur un air fryer KITCHENCOOK L'Airfryer KITCHENCOOK avec deux cuves et 8 programmes est idéale pour cuisiner des plats savoureux sans huile grâce à une technologie de circulation d’air chaud. Elle offre une capacité généreuse de 8 litres, permettant de préparer des repas pour toute la famille. Ses options préréglées facilitent la cuisson de divers aliments, des frites aux desserts, tout en économisant jusqu’à 75 % d’énergie par rapport à un four classique. Facile à nettoyer, elle allie praticité et cuisine saine, le tout avec un design moderne et sûr​. Pour le Black friday, Boulanger brade cette friteuse sans huile à 98,99€ au lieu de 299,99, soit une réduction de 67%. Airfryer KITCHENCOOK Friteuse Sans Huile Avec Deux Cuves 8 Pr 98,99 €VOIR L'OFFREsur Boulanger

16:31 - Un air fryer Ninja à prix mini, c'est seulement au Black Friday Ninja est la référence en matière de air fryer. Si leur prix n'est pas toujours accessible, le Black friday est le moment de se faire plaisir, avec ce modèle (Airfryer NINJA Foodi 3,8L AF100EU) vendu à seulement 79 euros. Facile à nettoyer, grande capacité, frites croustillantes, mais aussi de nombreuses autres fonction, cette friteuse sans huile Ninja a réussi à convaincre les utilisateurs qui sont unanimes et donnent de très bons avis : "Bon produit", "Parfait, parfait". Profitez de la remise du Black Friday, cette friteuse sans huile vous revient à seulement 79 euros en ce moment. A vous les frites saines et croustillantes ! Airfryer NINJA Foodi 3,8L AF100EU Neuf à partir de 79,00 € Occasion à partir de 91,84 € Amazon 79,00 € Voir

Boulanger 99,99 €79,00 € Voir

Cdiscount 79,99 € Voir

Darty 79,99 € Voir

Rakuten 79,00 € Voir

Fnac 96,14 €94,41 € Voir

Rue du Commerce 99,56 € Voir Amazon 79,00 €91,84 € Voir

Rakuten 79,00 €125,40 € Voir

16:09 - Chute de prix sur l'air fryer easy fry de Moulinex : -50% Bonne nouvelle, la friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Max est bradée pour le Black Friday. Noté 5 / 5 par les client de La FNAC, cet air fryer vous fera de délicieuses frites, avec presque pas de matières grasses. Cet appareil va révolutionner votre façon de cuisiner ! Ses points forts ? Cette friteuse sans huile a une grande capacité et permet de cuisiner pour 6 personnes. C'est aussi un appareil 2-en-1 qui fait friteuse avec peu ou pas d'huile et grill, et qui a 10 programmes de cuisson automatiques. Avec le Black Friday, profitez de cet air fryer à -50%. Il est vendu à seulement 69,99 € chez de nombreux marchands au lieu de 139,99 €. Moulinex Friteuse sans huile Air Fryer Easy Fry Max Neuf à partir de 69,69 € Boulanger 139,99 €69,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Darty 69,99 € Voir

Fnac 139,69 €69,69 € Voir

Rakuten 69,99 € Voir

Rue du Commerce 78,35 € Voir

Amazon 84,36 € Voir

ManoMano 125,00 €108,99 € Voir

11:25 - L'airfryer le moins cher du Black Friday, à seulement 33 euros chez Amazon C'est du jamais vu, un air fryer vendu seulement 33 euros pendant le Black Friday. C'est le bon plan à ne pas manquer cette semaine chez Amazon ! Petit prix, mais aussi efficacité ! Cette friteuse sans huile est 5-en-1. Vous pouvez frire sans huile, griller, cuire, rôtir ou réchauffer vos repas. Son plateau et son panier anti-adhésifs sont amovibles et lavables au lave-vaisselle. Un vrai gain de temps. BELLA Friteuse à Air Manuelle de 3 L, Multifonction 5-en-1 avec Plateau et Panier Antiadhésifs Amovibles et Lavables au Lave-vaisselle, 1400 Watts, Blanc Mat Neuf à partir de 33,30 € Occasion à partir de 31,97 € Amazon 49,99 €33,30 € Voir Amazon 49,99 €31,97 € Voir

09:40 - Promo de folie : un air fryer 8-en-1 à seulement 46 euros chez Amazon Bon plan chez Amazon pour le Black Friday. La friteuse sans huile Midea de 4L est en promotion à -43% et passe de 79,99€ à 45,99€ pour le Black Friday. Avec ses 8 programmes, cet air airfryer permet non seulement de faire des frites, mais aussi de cuire, rôtir, griller, ou encore décongeler. Vraiment pratique quand on veut cuisiner sainement sans passer des heures en cuisine. Midea Friteuse Sans Huile 4L,Airfryer 1500W,8 Préprogrammes et Minuterie de 60 min, 35-200℃,Cuisson, Rôtir, Griller, Décongeler, Friteuse Air Chaud de la 81 Recettes, va au Lave-vaisselle,MF-CN40C2 Neuf à partir de 45,99 € Occasion à partir de 35,82 € Amazon 79,99 €45,99 € Voir Amazon 79,99 €35,82 € Voir