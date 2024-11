Black Friday PS5 : la PS5 Slim encore à un prix jamais vu !

BLACK FRIDAY PS5. La PS5 a vu son prix chuter dans sa version Slim pour le début de la grande semaine du Black Friday ! A retrouver ausis en ligne, un pack Fortnite inédit et des réductions sur les accessoires...

La grande semaine du Black Friday est lancée. L'offre sensation concerne sans aucun doute la PlayStation 5. A la grande surprise des gamers, Sony a explosé le prix de sa PS5 ! C'est bien simple, depuis sa sortie, la console next-gen de Sony n'a jamais été aussi attractive puisqu'on la trouve désormais à moins de 400 euros pour sa déclinaiso la moins chère, la version Digital Edition. Ces offres ont débuté le vendredi 22 novembre sur le PlayStation Store mais aussi chez les revendeurs agréés. Mais attention, elle ne dureront que jusqu'au 2 décembre, soit pendant 10 jours seulement !

La PS5 Pro, critiquée à sa sortie à la rentrée pour son prix (799 euros) n'est pas concernée mais c'est bien la seule. La PS5 Slim Digital Edition passe désormais sous la barre des 400 euros, 374 euros précisément quand la PS5 Slim avec lecteur Blu Ray passe de 549 euros à 475 euros... Du jamais vu ! A noter aussi l'arrivée d'un pack inédit combinant PS5 Slim et des avantages en DLC pour Fortnite, baptisé pack Cobalt Star.

Quels sont les meilleurs prix de la PS5 en ligne ?

PS5 Digital Edition en promo 374,99VOIR L'OFFREsur Amazon

PS5 Digital Edition Neuf à partir de 370,91 € Occasion à partir de 370,81 € Rakuten 370,91 € Voir

Fnac 449,99 € 374,75 € Voir

Amazon 402,00 € 374,00 € Voir

Son-Video 374,00 € Voir

Cdiscount 474,00 € 374,00 € Voir

Electro Dépôt 373,97 € Voir

Micromania 374,99 € Voir

Darty 449,99 € Voir

Materiel.net 499,94 € Voir Rakuten 370,91 € 370,81 € Voir

Reconditionné 489,00 € 434,00 € Voir

Amazon 402,00 € 459,99 € Voir

Fnac 449,99 € 550,00 € Voir

La PS5 est disponible en plusieurs versions : Standard, Slim et Pro. La Standard a été la toute première génération, suivie de la déclinaison Slim (enfin plus petite) et de la version Pro plus puissante présentée à la rentrée 2024. Chaque console a donc son tarif. La console PS5 la moins chère reste la version dite "Digital" dépourvue de lecteur de disque et qui ne permet de jouer qu'en téléchargeant vos jeux sur le net. C'est d'ailleurs également le cas de la PS5 Pro bien plus onéreuse, ce qui a fait grincer des dents à la sortie de cette console boostée au prix très "premium"... La PS5 Digital est désormais sous la barre des 400 euros avec un meilleur prix à 374,99 euros chez Sony et les revendeurs, contre 474 euros pour la version Slim avec lecteur Blu-Ray.

Quels sont les prix de la nouvelle PS5 Pro ?

Il ne faudra sans doute pas s'attendre à de très grosses promos sur la nouvelle PS5 Pro, sortie à la rentrée 2024. Les marchands pourraient toutefois dégainer quelques packs et offres spéciales, avec des accessoires comme une 2e manette incluse. Le prix "officiel" affiché est de 799 euros.

PS5 Pro Neuf à partir de 739,91 € Occasion à partir de 819,00 € Fnac 799,75 € 739,91 € Voir

Cdiscount 759,00 € Voir

Rakuten 792,40 € Voir

Pixmania 798,00 € Voir

Darty 799,99 € Voir

Amazon 799,00 € Voir

Son-Video 799,99 € Voir

Electro Dépôt 799,97 € Voir

Micromania 799,99 € Voir

Boulanger 799,99 € Voir Rakuten 792,40 € 819,00 € Voir

Quels seront les packs PS5 vendus durant le Black Friday 2024 ?