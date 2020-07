"Coronavirus en France : le point par région, des inquiétudes sur les rassemblements de l'été"

CORONAVIRUS. Les indicateurs sur l'évolution du Covid en France décrivent une tendance à la hausse des cas. Le ministère de la Santé interpelle notamment les "jeunes adultes" pour les responsabiliser sur les rassemblements estivaux. Les dernières infos sur le coronavirus en France.

10:11 - Un bar brestois condamné pour ne pas avoir respecté la réglementation Un bar situé dans l’avenue Jean Jaurès à Brest, le Bar éc, a écopé de huit jours de fermeture administrative pour non-respect des mesures sanitaires. La préfecture, contactée par France3, a évoqué "un défaut du port du masque à l'intérieur" et "des distances insuffisantes entre les tables". L’établissement avait déjà été mis en demeure les 13 et 19 juillet dernier, pour les mêmes motifs. 10:04 - La circulation du coronavirus demeure "soutenue" en France Dans son dernier communiqué, la Direction générale de la santé appelle à la vigilance face à une circulation "soutenue" du coronavirus. "Nous devons tout faire pour que notre soirée entre amis, notre fête familiale, nos retrouvailles avec des proches ne deviennent pas des clusters et ne soient pas des moments d’exposition, qui pour nos parents et grands-parents, pourraient devenir quelques jours plus tard des infections graves", écrivent les autorités qui exhortent les Français à respecter les gestes barrières. 10:04 - Le chômage partiel prolongé pour les professionnels du tourisme Ce mercredi 29 juillet, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au Tourisme a confirmé que pour aider le secteur du tourisme, "dans la durée", le chômage partiel allait être "prolongé jusqu'au mois de décembre". Les modalités pour la période comprise entre septembre et décembre ne sont pas encore définies, on ignore si le gouvernement instaurera de nouvelles conditions d'accès au dispositif d'aide. 9 milliards de prêts de garantie ont déjà été accordés au secteur du tourisme. 09:58 - A Paris, 170 000 masques pour les locataires de logements sociaux La mairie de Paris va mettre à disposition des trois bailleurs sociaux de la ville, 170 000 masques en tissu réutilisables. Ces dispositifs seront distribués durant la première semaine d’août aux locataires les plus vulnérables. Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris en charge du Logement, a déclaré dans un communiqué : "Dans la continuité des actions de solidarité mises en place par nos bailleurs sociaux, j’ai souhaité que les locataires en situation de vulnérabilité puissent bénéficier d’un coup de pouce, alors que le masque est devenu obligatoire dans les lieux publics clos." 09:52 - Les soignants "sont vraiment fatigués" Benjamin Rossi, médecin infectiologue à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, s’inquiète pour certains de ses confrères et les professionnels de santé. "Beaucoup de personnes, psychologiquement, n’accepteraient pas de se retrouver à refaire ce qu’ils ont déjà fait", a-t-il estimé sur Europe 1. Selon le médecin, "il y a eu une espèce d’adrénaline pendant la crise : personne ne dormait, tout le monde travaillait. Là, les gens sont vraiment fatigués." Yannck Gottwales, chef des urgences de Colmar, a espéré "que l’accalmie va être suffisante pour que tout le personnel puisse faire ses rotations et prendre les congés prévus en été." Durant la période estivale, 50% des effectifs sont mobilisés. 09:48 - Le nombre de clusters en baisse en Nouvelle-Aquitaine Au 28 juillet, la région Nouvelle-Aquitaine compte neuf clusters en cours d’investigation. Il y a une semaine, on en observait 13. L’Agence régionale de santé n’enregistre aucun nouveau décès. 58 personnes sont pour l’heure hospitalisées, dont neuf en réanimation. 09:44 - La Mayenne toujours en alerte D’après le dernier bilan de l’ARS Pays de la Loire, en date de ce mardi, 962 cas de Covid-19 ont été confirmés en Mayenne. La semaine passée, l’agence dénombrait 600 cas. Le taux d’incidence dans le département est de 126,1 nouveaux cas pour 100 000 habitants, ce qui demeure très élevé. Le taux de positivité s’élève à 3,1%. 15 clusters sont en cours, dont neuf en investigation. Quatorze malades sont toujours hospitalisés. 09:40 - Alerte dans le Gard sur les rassemblements famuiliaux Deux foyers de contamination (ou clusters) ont été identifiés à Bellegarde dans le Gard. Deux anniversaires ayant réuni une soixantaine de personnes seraient à l’origine des clusters. Le maire va lancer une campagne de dépistage à destination des 7 000 habitants de la commune. "Les habitants ont un petit peu peur mais en même temps, je crois qu'ils sont rassurés : faire le test, c'est bien, je pense que c'est une mesure importante aujourd'hui", a témoigné le maire de la ville sur BFMTV lundi. LIRE PLUS

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué mardi 28 juillet par le ministère de la Santé. 14 nouveaux décès ont été recensés et les autorités notent que le coronavirus continue à circuler de manière "soutenue". D'après les dernières données, 17 décès ont été recensés dans les hôpitaux français depuis vendredi 24 juillet, dont 9 au cours des dernières 24 heures. 5 551 personnes sont toujours hospitalisées contre 5720 il y a quatre jours. Voici les derniers chiffres :

30 223 décès au total

19 708 décès à l'hôpital

10 515 en Ehpad

5 551 hospitalisations en cours

385 personnes actuellement en réanimation

81 311 personnes sorties de l'hôpital

Taux de positivité des tests : 1,3%

228 clusters en cours d'investigation

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, depuis le début de l'épidémie, 107.010 personnes ont été hospitalisées.

Si les indicateurs dans les hôpitaux restent pour l'heure assez bons, la recrudescence de la circulation du coronavirus est désormais avérée. Pour en prendre la mesure, voici ce qu'il faut retenir du dernier point complet sur l'épidémie de coronavirus effectué par Santé publique France, rendant compte de l'évolution du Covid sur la semaine passée (semaine 29, du 13 au 19 juillet). Voici les points clés à retenir :

Le coronavirus se propage de plus en plus en France. Plusieurs indicateurs augmentent entre les semaines 28 et 29 : le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (4397 contre 3910 soit +12,5%), le taux de positivité des tests (1,2% contre 1,1%) et l'incidence des cas (6,6 cas/100 000 habitants en France et 5,5 cas/100 000 habitants en métropole, soit +27%). Ce dernier augmente désormais beaucoup plus vite que les dépistages, qui semblent plafonner (+3% entre S28 et S29). Surtout, Santé publique France indique que pour la première fois depuis le franchissement du pic épidémique en avril, l’incidence chez les personnes âgées de 75 ans et plus augmente de nouveau.

Plusieurs indicateurs augmentent entre les semaines 28 et 29 : le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (4397 contre 3910 soit +12,5%), le taux de positivité des tests (1,2% contre 1,1%) et l'incidence des cas (6,6 cas/100 000 habitants en France et 5,5 cas/100 000 habitants en métropole, soit +27%). Ce dernier augmente désormais beaucoup plus vite que les dépistages, qui semblent plafonner (+3% entre S28 et S29). Surtout, Santé publique France indique que pour la première fois depuis le franchissement du pic épidémique en avril, l’incidence chez les personnes âgées de 75 ans et plus augmente de nouveau. Le coronavirus est particulièrement actif dans sept départements , avec un taux d'incidence supérieur à 10 cas sur 100 000 habitants : la Mayenne (72,4/100 000 habitants), les Vosges (20/100 000), le Finistère (15,6/100 000), le Val d’Oise (13,3/100 000), le Haut-Rhin (13,1/100 000), Paris (12,5/100 000) et la Seine-Saint-Denis (11,1/100 000). Concernant la Guyane et Mayotte, SpF note des pics épidémiques franchis et une poursuite de la circulation du coronavirus à un niveau élevé.

, avec un taux d'incidence supérieur à 10 cas sur 100 000 habitants : la Mayenne (72,4/100 000 habitants), les Vosges (20/100 000), le Finistère (15,6/100 000), le Val d’Oise (13,3/100 000), le Haut-Rhin (13,1/100 000), Paris (12,5/100 000) et la Seine-Saint-Denis (11,1/100 000). Concernant la Guyane et Mayotte, SpF note des pics épidémiques franchis et une poursuite de la circulation du coronavirus à un niveau élevé. Le nombre de reproduction est aussi en hausse. Le "R effectif" (nombre moyen de personnes infectées par un cas) est compris entre 1,26 et 1,29, Santé publique France mettant en avant deux estimations. Elles sont en tout cas en progression par rapport à la semaine 28 (R=1,18) et "significativement supérieures à 1, ce qui indique que l’épidémie est en progression". Les R effectifs régionaux sont "significatifs" dans 5 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire.

Le "R effectif" (nombre moyen de personnes infectées par un cas) est compris entre 1,26 et 1,29, Santé publique France mettant en avant deux estimations. Elles sont en tout cas en progression par rapport à la semaine 28 (R=1,18) et "significativement supérieures à 1, ce qui indique que l’épidémie est en progression". Les R effectifs régionaux sont "significatifs" dans 5 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire. Les médecins de plus en plus sollicités. Santé publique France souligne une augmentation du taux de consultations pour infection respiratoire aigue (IRA), qui passe 27/100 000 habitants à 36/100 000 habitants. Il en va de même pour le nombre d’actes SOS Médecins, en hausse pour la quatrième semaine consécutive (3163 contre 2339) et le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 (1914 contre 1515). Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients est stable (604 contre 606), mais la baisse des admissions de patients en réanimation connaît un coup d'arrêt (83 contre 78). Une augmentation des signalements en établissements médico-sociaux (Ehpad) est aussi soulignée depuis deux semaines (98 en semaine 28 et 105 en semaine 29).

Santé publique France souligne une augmentation du taux de consultations pour infection respiratoire aigue (IRA), qui passe 27/100 000 habitants à 36/100 000 habitants. Il en va de même pour le nombre d’actes SOS Médecins, en hausse pour la quatrième semaine consécutive (3163 contre 2339) et le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 (1914 contre 1515). Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients est stable (604 contre 606), mais la baisse des admissions de patients en réanimation connaît un coup d'arrêt (83 contre 78). Une augmentation des signalements en établissements médico-sociaux (Ehpad) est aussi soulignée depuis deux semaines (98 en semaine 28 et 105 en semaine 29). Les taux hebdomadaires de décès (pour 100 000 habitants) continuent de diminuer ou restent stables entre les semaines 28 et 29 dans la plupart des régions, hors Guyane, Guadeloupe, Grand-Est, Pays-de-Loire, Normandie, PACA et Bretagne où la tendance est à une légère hausse.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

