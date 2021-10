"Coronavirus en France : quelle est la situation épidémiologique en France ?"

La situation sanitaire continue de s'améliorer en France, selon le dernier point de Santé publique France. La baisse des indicateurs semble toutefois avoir ralenti depuis une semaine.

Questions / Réponses

Quels vont être les changements suite aux tests payants ? Ce vendredi, c'est la fin de la gratuité des tests de dépistage du coronavirus dits de confort. Dans de nombreux cas courants, les tests demeureront donc gratuits, mais le fait que certains tests soient payants pourrait provoquer un frein psychologique pour certains, comme le rapporte Ouest-France. Pour rappel, le but de l’opération est de limiter le nombre de tests réalisés par des personnes ne voulant pas se faire vacciner contre le Covid-19 et qui les multiplient pour avoir un pass sanitaire. Néanmoins, la notion est dure à quantifier. Il devrait y avoir un effet chez les 30-39 ans, où l’on fait le plus de tests et chez qui la couverture vaccinale est la moins forte (80,7 % tout de même), détaille le média. Ces variations seront suivies avec attention car le nombre de tests Covid-19 réalisés a une influence sur plusieurs indicateurs précoces ​de l’épidémie, qui permettent de détecter tôt des tendances.

Où en est l'épidémie en France ? L'embellie se poursuit sur le front du coronavirus en France. Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), en semaine 40, soit du 4 au 10 octobre, le taux d'incidence nationale était de 44 cas pour 100 000 habitants, contre 48 la semaine précédente. Sur cette période, 29 203 nouveaux cas ont été confirmés contre 32 395 la semaine précédente. Dans les outre-mer, on observe sur cette période une diminution du taux d’incidence en Guyane, qui reste malgré tout encore élevé. À l’échelle métropolitaine, SPF souligne par ailleurs une baisse "moins marquée des indicateurs".

Quels sont les départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles Un décret publié au Journal Officiel valide la fin du port du masque obligatoire dans les écoles primaires pour les départements affichant un taux d'incidence inférieur de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours consécutifs. Voici la liste : Aisne – Allier- Hautes-Alpes- Ardennes- Aube- Aveyron- Calvados- Cantal- Charente-Maritime- Corrèze- Haute-Corse- Côte-d’Or- Côtes-d’Armor- Creuse- Deux-Sèvres- Dordogne- Doubs- Eure- Eure-et-Loir- Finistère- Haute-Garonne- Gers- Gironde- Ille-et-Vilaine- Indre- Indre-et-Loire- Isère- Landes- Loir-et-Cher- Loire- Haute-Loire- Loire-Atlantique- Loiret- Lot- Lot-et-Garonne- Maine-et-Loire- Manche- Marne- Haute-Marne- Meurthe-et-Moselle- Meuse- Morbihan- Nièvre- Nord- Oise- Orne- Pas-de-Calais- Puy-de-Dôme- Pyrénées-Atlantiques- Hautes-Pyrénées- Pyrénées-Orientales- Bas-Rhin- Saône-et-Loire- Haute-Saône- Sarthe- Savoie- Seine-Maritime- Somme- Tarn- Tarn-et-Garonne- Territoire de Belfort- Vendée- Vienne- Vosges- Yonne- La Réunion- Mayotte - Ain - l'Ariège - la Charente - le Cher - la Drôme - le Gard - l'Hérault - la Moselle - le Haut-Rhin - le Var - la Haute-Vienne et la Seine-et-Marne.

Le virus peut-il devenir saisonnier ? Dans une interview accordée au Monde, Jean-François Delfraissy a évoqué avec optimisme l'évolution de la situation sanitaire en France, tout en appelant à la prudence. Selon lui, le virus pourrait devenir saisonnier. "Dans les semaines à venir, deux scénarios sont possibles : soit une petite vague du variant Delta, avec un impact contenu sur le système de soins, soit une augmentation sensible de la circulation virale, mais sans impact majeur sur le système de soins. Je suis donc assez optimiste, même si l’on ne peut totalement exclure la survenue d’un nouveau variant. A condition de conserver les gestes barrières, nous devrions pouvoir faire face à une reprise. A moyen terme, le virus pourrait devenir endémique, voire saisonnier, à la fois parce que le variant Delta est contenu par le vaccin et parce que sa capacité à évoluer est limitée. L’autre possibilité est l’émergence d’un variant encore plus transmissible ou qui échapperait à l’immunité conférée par le vaccin. Sur le long terme, évidemment, la crise n’est pas terminée."

Quelle est la situation épidémiologique ce mercredi 13 octobre 2021 ? Ce mercredi 13 octobre 2021, Santé publique France recense 5 578 cas supplémentaires soit 302 cas de moins que et 632 de plus que mercredi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 4 341 cas contre 4 251 hier. On déplore 23 morts lors des dernières 24h (hors Ehpad) soit 30 de moins qu'hier et 7 de moins que mercredi dernier. 219 personnes ont été admises à l'hôpital en 24h soit 35 de moins qu'hier et 17 de plus comparé à mercredi dernier. 58 personnes ont été admises en réanimation soit 10 de moins qu'hier et 18 de plus que mercredi dernier.

Que prévoit le Conseil scientifique concernant le Covid en France en 2022 ? Dans son avis du 6 octobre 2021, le Conseil scientifique Covid-19 a indiqué ses prévisions de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 pour 2022. S’attendant à une reprise de la circulation virale pendant l’hiver 2021-2022, du fait de la baisse de température et des regroupements de personnes en milieu clos qui l’accompagne, et avec la baisse progressive de l’efficacité vaccinale contre l’infection, le Conseil scientifique prévoit deux scénarios. Dans le scénario favorable, le contrôle de l’épidémie se maintient et la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale : l’épidémie de Covid-19 prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable : un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Quelle évolution du Covid en France dans les prochaines semaines ? Dans son avis du 6 octobre 2021, le Conseil scientifique Covid-19 a indiqué ses prévisions de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 pour les semaines à venir. Il prévoit une reprise de la circulation virale avec la baisse des températures, le regroupement des personnes en milieux clos qui l’accompagne et la baisse progressive de l’efficacité vaccinale contre l’infection. A partir de ce constat, deux évolutions sont possibles. La première prévoit une remontée des hospitalisations du fait d’une couverture vaccinale insuffisante chez les plus de 80 ans, d’une baisse de la protection vaccinale contre les formes graves avec le temps et d’une adhésion insuffisante des personnes éligibles à la dose de rappel. Cette situation pourrait être aggravée par des épidémies concomitantes, de grippe et de bronchiolite par exemple. Le système hospitalier serait alors remis sous tension. Des ajustements des mesures de contrôle de la circulation du virus (passe sanitaire, fermeture de lieux à risque, télétravail…) seraient, dès lors, nécessaires. Cependant, la protection globale permise par la vaccination devrait permettre à ce que des mesures plus contraignantes (confinement, couvre-feu) ne soient pas reprises. Le second scénario prévoit que l’efficacité de la vaccination contre les formes graves se maintienne à un niveau élevé (supérieur à 90%), plus de six mois après la deuxième dose ou via l’administration d’une dose de rappel grâce à une forte adhésion auprès de la population éligible. De ce fait, il n’y aurait pas de remontée significative des hospitalisations.

Quelle est la situation épidémique aujourd'hui en France ? Le ministre de la Santé était ce matin sur le plateau de France Info pour faire le point sur la circulation de l'épidémie en France. "Nous n'avons pas encore écrasé le virus. Depuis 2-3 jours, on enregistre une stagnation, voire une petite augmentation du nombre de contaminations. Rien de catastrophique". Faut-il s'attendre à une 5e vague ? "Aujourd'hui, on n'a pas de raison de penser qu'une nouvelle vague de contaminations" soit aussi importante que les précédentes, a souligné le ministre, ajoutant qu'aucun "nouveau variant préoccupant n'a été identifié sur la planète". Le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 en France daté du mardi 12 octobre 2021 fait état de 4760 cas supplémentaires. La moyenne sur 7 jours passe à 4 251 cas contre 4 205 hier. 53 morts (hors Ehpad) sont à déplorer au cours des dernières 24h soit 23 de plus qu'hier et 9 de moins que mardi dernier. 254 personnes ont été admises à l'hôpital en 24h soit 28 de plus qu'hier et 36 de moins comparé à mardi dernier. On comptabilise 68 admissions en réanimation soit 10 de plus qu'hier et 7 de moins que mardi dernier.

Quelles sont les populations concernées par une troisième dose de vaccin ? Alors que 86% de la population âgée de 18 ans est plus est entièrement vaccinée (89% a reçu au moins une dose), plusieurs publics sont éligibles à une troisième dose du vaccin : les résidents d'Ehpad, les personnes de plus de 65 ans, les personnes à haut risque, ainsi que celles ayant reçu une dose de Janssen. Ces autorisations pourraient-elles prochainement s'étendre ? Lundi 4 octobre 2021, l'agence européenne du médicament a donné son feu vert pour une troisième dose sur toute personne ayant plus de 18 ans, au moins six mois après l'obtention de la deuxième dose. Mais pour l'heure, la France n'a pas tranché sur cet élargissement.