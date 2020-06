DIRECT. Coronavirus : au milieu de l'optimisme en France, l'ombre d'une deuxième vague

CORONAVIRUS. Le discours optimiste d'Emmanuel Macron et les promesses de résultats d'un éventuel vaccin à l'automne se retrouvent contrariés par une résurgence soudaine du coronavirus en Chine...

09:40 - Eric Caumes alerte sur la potentielle résurgence de l'épidémie Alors que les indicateurs sont positifs depuis plusieurs jours et même plusieurs semaines, la résurgence de l'épidémie est toujours crainte notamment par l'infectiologue Eric Caumes qui alerte sur l'antenne de BFM TV sur un trop gros relâchement en cas de non respect des protections individuelles. Coronavirus: l'infectiologue Eric Caumes estime que "l'épidémie réémergera si on ne respecte pas les précautions individuelles" pic.twitter.com/lehVkLA9b8 — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2020 09:27 - Emmanuel Macron en visite dans un laboratoire de Sanofi Emmanuel Macron est en déplacement ce matin sur un site du groupe pharmaceutique Sanofi à Marcy-l'Etoile, près de Lyon. Cette initiative devrait être ponctuée d'une annonce pour financer la recherche-développement et la capacité de production de vaccins en France. 09:17 - Jérôme Salomon auditionné à 17h par l'Assemblée Alors que le "gros" de la crise sanitaire semble derrière nous comme l'a expliqué Olivier Véran, un nouveau travail va être lancé avec le lancement d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire pour "établir la généalogie et la chronologie de cette crise". Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, sera le premier à s'exprimer à 17h. 09:09 - Campagne de tests sérologiques sur des soignants à Rennes Pour la toute première fois en France depuis la crise sanitaire selon Véronique Anatole-Touzet, la directrice général du CHU de Rennes, une vaste campagne de tests sérologiques va être menée à l'intérieur du CHU sur 13 000 soignants. Le but de cette étude est de mieux comprendre les facteurs associés à la contamination des professionnels de santé pour identifier la meilleure stratégie de prévention pour ces derniers. 08:47 - Jadot appelle à "repenser l'hôpital" Sur France 2 ce mardi matin, Yannick Jadot a eu quelques mots pour le personnel soignant, qui s'apprête à manifester pour réclamer des actions et des réponses du gouvernement. "Il faut augmenter les salaires, de 300 euros en moyenne, et puis il faut repenser l'hôpital. On a compris à tel point c'était un trésor extraordinaire dans notre société et il faut en prendre soin", a exhorté l'eurodéputé écologiste. 08:36 - Des foyers détectés à Rouen Quatre foyers de contaminations familiaux ont été identifiés depuis début juin par l'Agence régionale de santé Normandie, indique France Bleu. Ces clusters, qui représentent une trentaine de cas de coronavirus, sont situés à Petit-Quevilly, Saint-Etienne du Rouvray et à Rouen rive gauche. "Par ricochet", indique France Bleu, treize de ces trente cas ont été recensés dans un Ehpad, dont l'un est décédé.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus a été communiqué par le ministère de la Santé lundi 15 juin. La baisse constatée dans les services de réanimation se poursuit avec 23 patients de moins en 24 heures admis pour une forme sévère de la maladie. D'après les données des autorités, la situation sanitaire en France est la suivante :

157372 cas confirmés par PCR, soit 152 de plus

29436 décès au total, soit 29 de plus

19052 décès à l'hôpital, soit 29 de plus (décès en Ehpad non communiqués ce soir)

10752 hospitalisations en cours, soit 129 de moins

846 personnes actuellement en réanimation, soit 23 de moins

73044 personnes sorties de l'hôpital, soit 185 de plus

Taux de positivité des tests : 1,4, soit 0,1 point de plus

98 clusters en cours d'inverstigation, soit 1 de plus

2 départements en vulnérabilité élevée, soit 0 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 103342 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Entre dimanche et lundi, en brut, 114 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 12 admissions en réanimation.

Après des mois d'inquiétudes et d'enfermement, les "jours heureux" - pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron -, sont bien là. Le chef de l'Etat l'a confirmé ce dimanche soir dans son discours, "nous allons pouvoir tourner la page du premier acte de la crise que nous avons traversé". Dont acte : les mesures du déconfinement ont à nouveau été très largement allégées, dans un optimisme affiché très clairement par le président de la République pour la suite des événements. Et puisque les bonnes nouvelles sont souvent groupées, on a également appris que la France, l'Italie et les Pays-Bas avaient pré-commandé plus de 300 millions de doses d'un projet de vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca, destinées à devenir prioritaires pour le marché européen si les tests s'avéraient concluant.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour le savoir puisque le président de la branche française de ce laboratoire britannico-suédois a fait savoir que les études en cours "nous permettrons d'avoir des résultats à l'automne". "Si l'efficacité n'est pas prouvée, il pourrait y avoir différentes issues : ou on peut continuer, avoir un délai et avoir d'autres résultats, ou on passe à autre chose", a précisé Olivier Nataf, interrogé par Franceinfo, assurant que l'engagement d'AstraZeneca, "c'est de ne pas faire de profits sur ce vaccin et de le fournir à prix coûtant". Et de donner davantage de détails sur le vaccin en lui-même : "C'est un vaccin que l'on appelle sur la base d'un vecteur viral. Vous prenez un virus qui est inactivé, on change son code génétique pour insérer le code génétique qui va permettre de produire la protéine du coronavirus. En produisant cette protéine, le patient va pouvoir développer une réponse immunitaire contre la protéine caractéristique du coronavirus".

