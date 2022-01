"DIRECT. Coronavirus en France : 360 000 nouvelles contaminations, bientôt le pic ?"

10:51 - Le vaccin anti-Covid de Pfizer efficace à 94% contre l'hospitalisation des adolescents

Une étude menée en vie réelle entre le 1er juillet et le 25 octobre 2021 (soit pendant une période où Delta était ultra majoritaire) dans 31 hôpitaux américains montre que la vaccination des adolescents est efficace à 94% contre l’hospitalisation et à 98% contre l’admission en soins critiques. Dans le détails, ce sont 445 adolescents hospitalisés avec un diagnostic de Covid-19 et 777 patients témoins qui ont été suivis (dont une grande majorité avec au moins une comorbidité) par l'étude : parmi eux, 96% de ceux hospitalisés avec Covid-19 et 99% de ceux en réanimation n'étaient pas complètement vaccinés. En outre, l'étude portait sur le vaccin Pfizer (qui, pour rappel, est le seul administré aux adolescents en France).