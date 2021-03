"DIRECT. Coronavirus en France : 41 869 cas de plus, inquiétude à l'école"

CORONAVIRUS. D'après le dernier bilan de Santé publique France publié ce vendredi, 41 869 cas de Covid-19 supplémentaires ont été enregistrés, et 897 décès de plus sont à déplorer. À noter que ce dernier chiffre prend en compte le rattrapage des données dans les Ehpad, qui n'avaient pas été mises à jour depuis une semaine et demie. Par ailleurs, alors que la situation épidémique inquiète dans les écoles, Jean-Michel Blanquer a présenté un nouveau protocole sanitaire.

Le dernier bilan de Santé publique France est tombé ce vendredi 26 mars 2021. 41 869 cas supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures, soit 3 772 cas de moins que jeudi, mais 6 781 de plus que vendredi dernier. La moyenne sur sept jours passe donc à 35 609 cas contre 34 640 jeudi. Cette moyenne représente 6 875,14 cas de plus que la semaine dernière. Par ailleurs, 303 morts de plus (hors Ehpad) sont à déplorer, soit 78 de plus qu'hier, et sept de plus que vendredi dernier. Concernant les hospitalisations, il y a eu 2 048 admissions à l'hôpital dans la journée. C'est 188 de plus qu'hier et 349 de plus par rapport à vendredi dernier. Enfin, 476 admissions en réanimation ont été enregistrées, soit 68 de plus qu'hier et 93 de plus que vendredi dernier.

4 465 956 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 41 869 de plus

94 275 décès au total (Ehpad compris), soit 897 de plus

68 276 décès à l'hôpital, soit 303 de plus

25 999 décès en Ehpad, soit 594 de plus depuis mardi 16 mars

27 242 personnes actuellement hospitalisées, soit 206 de plus

4766 personnes actuellement en réanimation, soit 57 de plus

2048 nouveaux admis à l'hôpital (+188) et 476 en réanimation (+68)

288 062 personnes sorties de l'hôpital, soit 1455 de plus

Taux de positivité des tests : 8,06%, soit 0,04 point de plus

Taux d'incidence : 337,07 cas/100 000, soit 11,70 point de plus

Le point de situation du ministère de l'Education nationale, publié ce vendredi, indique de 148 établissements scolaires, dont 116 écoles, 22 collèges et 10 lycées, en plus de 3256 classes étaient fermées cette semaine. L'augmentation du nombre de fermeture va de paire avec la hausse des contaminations dans les écoles, et on compte 21 183 élèves ainsi que de 2515 personnels testés positifs ces sept derniers jours. Les chiffres sot en nette progression par rapport au rapport de la semaine précédente laissant suggérer l'accélération de la circulation du virus dans les structures scolaires. La question de leur fermetures ou de mises en place de nouvelles mesures fait toujours débat. Le gouvernement a maintenu sa position hier en gardant les écoles ouvertes mais a annoncé l'élaboration d'un nouveau protocole sanitaire.

Dans ce contexte, Jean-Michel Blanquer a donné une conférence de presse ce vendredi. Le ministre de l'Éducation nationale a notamment annoncé qu'à partir de la semaine prochaine, "nous fermerons dorénavant chaque classe dès qu'un premier cas de contamination sera détecté" dans les 19 départements soumis à des mesures renforcées. Concernant les cantines scolaires - "le maillon faible de la journée" - il a précisé qu'elles pourront fermer au "cas par cas". Le locataire de la rue de Grenelle a également appelé "à la vigilance des familles", qui "doivent veiller à la température des enfants chaque jour", et a assuré que la vaccination des professeurs débutera "d'ici la fin du mois d'avril".

L'infectiologue Didier Pittet a assuré ce matin sur BFMTV : "Il est clair que nous ne sommes pas au pic de cette troisième vague". Il explique que les caractéristiques de l'épidémie ont changé à cause du variant anglais qui touche davantage les adultes plus jeunes et entraine plus de formes graves de la maladie, mais aussi avec la vaccination qui protège les plus âgés. Il précise aussi que l'épidémie se propage plus à une échelle régionale et que de nouvelles mesures seront nécessaire pour en venir à bout. "Il est très clair qu’avoir un renforcement de certaines mesures comme dans 19 départements, c’est tout à fait logique par rapport à ce développement épidémique qui se fait davantage par région que de manière universelle au sein d’un Etat ou d’un continent."

Un nouveau point hebdomadaire a été publié par Santé publique France, qui s'inquiète particulièrement de l'augmentation de la circulation du Covid-19 chez les jeunes et donc à l'école, au moment où la fermeture des établissements scolaires fait justement office de sujet sensible. La pression hospitalière y est également mentionné comme en hausse, tout comme la proportion des variants du coronavirus... Découvrez ce qu'il faut retenir de ce nouveau point épidémiologique.

Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'un discours surprise ce jeudi soir. Le chef de l'Eta a tenu à s'expliquer sur son choix de ne pas confiner le pays en janvier dernier et a surtout évoqué de "nouvelles mesures" à prendre prochainement, annonçant des semaines à venir "difficiles".

C'est à partir de ce vendredi que les infirmiers peuvent vacciner contre le Covid-19, mais aussi le prescrire eux-mêmes le vaccin. Les dentistes et les vétérinaires pourraient aussi être mobilisés prochainement, a annoncé ce jeudi Olivier Véran dans son discours. Le ministre de la Santé a également annoncé le placement sous mesures de confinement de trois nouveaux départements : le Rhône, l'Aube et la Nièvre.

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 25 mars son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 11 (du 15 au 21 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une nouvelle hausse de la circulation du Covid-19 et particulièrement chez les jeunes. La pression à l'hôpital continue d'augmenter, avec une nouvelle hausse des admissions en réanimation. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Une nouvelle hausse des indicateurs de circulation du Covid-19 est à signaler . En semaine 11, on déplore 209 839 nouveaux cas confirmés de Covid-19 (contre 179 556 en S10, soit une hausse de 17%). Le taux d'incidence national connaît également une augmentation importante, passant de 268 cas pour 100 000 habitants en semaine 10 à 313 en semaine 11. Seul le taux de positivité des tests ne subit qu'une légère hausse, passant de 7,7% à 7,9%.

. En semaine 11, on déplore 209 839 nouveaux cas confirmés de Covid-19 (contre 179 556 en S10, soit une hausse de 17%). Le taux d'incidence national connaît également une augmentation importante, passant de 268 cas pour 100 000 habitants en semaine 10 à 313 en semaine 11. Seul le taux de positivité des tests ne subit qu'une légère hausse, passant de 7,7% à 7,9%. Santé publique France s'inquiète de la circulation du Covid-19 à l'école , en mettant en avant des chiffres inquiétants sur les moins de 18 ans. Ces derniers concernent 18% des tests positifs de la semaine 11 et si l'on se penche sur des tranches d'âges plus fines, on constate que le coronavirus circule de manière accrue au collège et au lycée. SPF rapporte 431 cas positifs pour 100 000 habitants chez les 15-17 ans et 350 chez les 11-14 ans.

, en mettant en avant des chiffres inquiétants sur les moins de 18 ans. Ces derniers concernent 18% des tests positifs de la semaine 11 et si l'on se penche sur des tranches d'âges plus fines, on constate que le coronavirus circule de manière accrue au collège et au lycée. SPF rapporte 431 cas positifs pour 100 000 habitants chez les 15-17 ans et 350 chez les 11-14 ans. L'augmentation des cas de variants du Covid-19 est une nouvelle fois confirmée . La souche découverte au Royaume-Uni représenterait désormais 76,3% des tests en France, selon les projections réalisées à partir des tests criblés. Les variants sud-africain et brésilien restent plus marginaux (4,7% des tests de criblage). Ces derniers sont présents, mais plus localement : neuf départements avaient en semaine 11 une proportion de suspicions de variant sud-africain ou brésilien supérieure à 10%. Cette proportion était toujours particulièrement élevée en Moselle, bien qu’en diminution depuis plusieurs semaines (36,4% en S11, contre 54,4% en S08), ainsi qu’en en Dordogne (18,5%), Meurthe-et-Moselle (16,7%), dans les Vosges (16,1%) et la Meuse (15,5%).

. La souche découverte au Royaume-Uni représenterait désormais 76,3% des tests en France, selon les projections réalisées à partir des tests criblés. Les variants sud-africain et brésilien restent plus marginaux (4,7% des tests de criblage). Ces derniers sont présents, mais plus localement : neuf départements avaient en semaine 11 une proportion de suspicions de variant sud-africain ou brésilien supérieure à 10%. Cette proportion était toujours particulièrement élevée en Moselle, bien qu’en diminution depuis plusieurs semaines (36,4% en S11, contre 54,4% en S08), ainsi qu’en en Dordogne (18,5%), Meurthe-et-Moselle (16,7%), dans les Vosges (16,1%) et la Meuse (15,5%). Les indicateurs à l'hôpital continuent de se dégrader. Une nouvelle hausse des nouvelles hospitalisations est à déplorer (10 881 en S11, contre 9 777 en S10, soit +11%). A noter que chez les 75 ans et plus, le taux d'hospitalisations avait nettement diminué entre S03 et S10 et semble légèrement augmenter de nouveau en S11. La pression en services de réanimation s'accentue avec 2 411 nouvelles admissions en S11 contre 2 251 en S10, soit +7%. Il y a désormais plus de 4 700 malades du Covid-19 occupant les services de réanimation. Le nombre de décès à l'hôpital est stable en semaine 11 (1 789 contre 1 727 en S10, soit +4%).

Nouveaux cas de Covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir