DIRECT. Coronavirus en France : 90 décès en 24 heures, nouvelle baisse des hospitalisations... le dernier bilan

CORONAVIRUS. Les données relatives aux hôpitaux repartent à la baisse en France, après une légère hausse des hospitalisations. 90 personnes sont décédées en 24 heures. Retrouvez ci-dessous le bilan complet du jour et les dernières infos liées au Covid-19 en France...

23:57 - À l’Ehpad La Riviera (Mougins), la "fin du processus épidémique" est officielle FIN DU DIRECT - Depuis le début de l’épidémie, 40 des 109 résidents de l’Ehpad La Riviera, à Mougins, sont décédés des suites du Covid-19, mais la « bonne nouvelle » est finalement arrivée ce lundi 25 mai, comme le rapporte 20 Minutes. "Tout le monde est aujourd’hui guéri, que ce soit parmi les patients ou parmi le personnel", a assuré un porte-parole du groupe Korian, propriétaire de l’établissement. L’Agence régionale de santé (ARS) Paca a de son côté décrété la "fin du processus épidémique", précise le média. 23:40 - Un pic épidémique la première semaine de juin à Mayotte ? L'une des modélisations scientifiques de l'évolution de l'épidémie de coronavirus évoque un pic "la première semaine de juin" à Mayotte, a rappelé la directrice de l'Agence régionale de santé de l’île, Dominique Voynet. Mayotte comptait lundi 25 mai 1 609 cas déclarés, 39 hospitalisations (dont 12 en réanimation) et 20 décès. 23:30 - La Haute autorité de santé se dit favorable au remboursement de tests sérologiques par l'Assurance maladie Les tests biologiques sont déjà remboursés par l'Assurance maladie. Celle-ci s'est dite favorable au remboursement des tests sérologiques. Cet avis concerne "des tests sérologiques de type ELISA [méthode immuno-enzymatique] et TDR [tests de diagnostic rapide] à la fiabilité établie par le Centre national de référence" et suivant des "indications définies". 23:24 - À Mayotte, l’épidémie reste active La directrice de l'Agence régionale de santé de l’île, Dominique Voynet, a déclaré ce lundi 25 mai être "inquiète du climat général de relâchement", rapporte franceinfo. "L’épidémie n'est pas derrière nous", a-t-elle rajouté. Actuellement, Mayotte est le seul territoire d'outre-mer encore classé rouge et officiellement encore confiné dû à la pandémie de coronavirus. 23:08 - Deux décès supplémentaires dans l’Aisne ce lundi Huit malades du Covid-19 sont décédés en milieu hospitalier ce lundi 25 mai en Picardie. 13 personnes ont été hospitalisées en raison du coronavirus, et une seule a été admise en service de réanimation, indique l’Aisne Nouvelle. Parmi les 8 victimes, 4 sont mortes dans les hôpitaux de la Somme, 2 dans ceux de l’Aisne et 2 dans ceux de l’Oise, précise le média. 23:01 - Selon SOS Médecins, “dix fois moins de suspicions” de coronavirus Vendredi 22 mai, SOS Médecins a confirmé une baisse constante des suspicions de cas de coronavirus depuis le début du déconfinement, le 11 mai dernier. Actuellement, les contaminations représentent seulement 5% de l'activité de SOS Médecins, selon le président du conseil d'administration Serge Smadja. “Pour l'instant, on n'assiste pas, malgré le déconfinement, à une remontée”, a-t-il expliqué au micro de RTL, rappelant toutefois qu’“il faut être prudent parce que l'incubation dure deux semaines”. 22:52 - Un débat prévu mercredi à l’Assemblée concernant l’application StopCovid Le débat et le vote de l'Assemblée nationale sur le traçage durant le déconfinement, via l’application Stopcovid, auront lieu mercredi 27 mai, indique Le Parisien. Étant basée sur une participation volontaire, l'application ne devrait pas avoir besoin de base légale, rajoute le média. 22:44 - Comment les autorités estiment-elles le nombre de cas contaminés ? "Les données permettant d’estimer le nombre de cas confirmés sont issues de plusieurs sources", explique le site de référence Santé publique. "Entre le 21 janvier et le 25 mars 2020, 25 233 cas de Covid-19 ont été signalés à Santé publique France via l’application GoData ou par transmission des cellules régionales de Santé publique France. Depuis le 26 mars 2020, le nombre de cas confirmés de Covid-19 est estimé au niveau national en tenant compte des données des laboratoires de biologie médicale et des patients hospitalisés pour Covid-19. Il a ainsi été estimé qu’entre le 21 janvier et le 28 avril 2020, 126 835 cas de Covid-19 ont été confirmés en France". 22:35 - L’application StopCovid a été testée par des militaires Soixante militaires ont reçu des portables équipés de l’application StopCovid pour mettre en œuvre différents scénarios, rapporte Le Parisien. L’application vise à localiser et tracer les contacts des personnes diagnostiquées positives au coronavirus. Les tests effectués par les militaires sont désormais terminés. L’application est censée entrer en service le 2 juin pour accompagner la deuxième phase du déconfinement, précise le média. 22:18 - Plus aucun malade du coronavirus recensé à l’hôpital de Montargis Alors que l’épidémie de coronavirus continue de reculer en France, l’hôpital de Montargis n'accueille désormais plus aucun malade du Covid-19, précise France Bleu. Néanmoins, comme le virus circule toujours, l'établissement maintient des règles strictes, avec interdiction des visites et des accompagnants (sauf rares exceptions). 22:01 - 7 décès supplémentaires dans le Grand Est Selon les derniers chiffres communiqués par Santé publique France lundi 25 mai en fin de journée, 3 375 patients sont décédés dans la région Grand Est et 994 en Bourgogne Franche-Comté, en milieu hospitalier. Dans la région Grand Est, ce sont 7 décès supplémentaires ces dernières 24 heures, dont 4 en Bourgogne Franche-Comté, rapporte Le Républicain Lorrain. 21:45 - Le point sur la situation pour le Vaucluse D’après les informations du lundi 25 mai, 52 personnes supplémentaires ont été testées positives au coronavirus en région Provence Alpes Côte d'Azur, dont trois hospitalisations supplémentaires dans le Vaucluse, mais la situation reste globalement stable. [POINT DE SITUATION DU COVID-19 EN VAUCLUSE AU 25/05/2020]

52 personnes supplémentaires testées positives au coronavirus COVID-19 en région Provence Alpes Côte d'Azur, 3 hospitalisations supplémentaires en Vaucluse, mais la situation reste globalement stable pic.twitter.com/6Tm49RMlMm — Préfet de Vaucluse (@Prefet84) May 25, 2020 21:31 - Nouvelle-Aquitaine : 4 nouveaux cas et trois décès en 24 heures L’épidémie de coronavirus poursuit sa progression en Nouvelle-Aquitaine avec quatre nouveaux cas confirmés recensés par Santé publique France le 24 mai, ce qui porte le total à 5 238 depuis le début de l’épidémie. Trois décès ont été recensés ce lundi 25 mai, en 24 heures. 21:15 - La piscine de Chartres-de-Bretagne sert de test pour "l’après-coronavirus" Fermée depuis le 13 mars 2020, la piscine publique de Chartres-de-Bretagne est l’une des vingt piscines de France sélectionnée pour une ouverture anticipée, indique Ouest France. Elle servira de laboratoire d’étude des bonnes pratiques qui pourraient s’appliquer, ensuite, à toutes les piscines de France. Des conditions strictes sont à respecter : le nombre de places sera limité à 140 personnes dans un premier temps quand, habituellement, jusqu’à 567 personnes sont accueillies. De plus, le média précise qu’il sera obligatoire de réserver en ligne pour une session d’1h30. 21:00 - La course aux vaccins anti-coronavirus continue Partout à travers le monde, des tests sont menés afin de tenter de trouver un vaccin qui pourrait mettre fin à la pandémie du Covid-19, indique Ouest France. Sur les 100 recherches en cours, huit ont déjà atteint le stade des essais sur l’homme, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’un des vaccins expérimentaux les plus avancés dans le monde est celui de la société biotechnologique américaine Moderna, à qui le gouvernement américain a accordé près d’un demi-milliard de dollars, précise le média. 20:44 - Qu’est-ce que la piste de l’immunité croisée ? Une partie de la population pourrait être immunisée au Covid-19, soit de façon innée, soit de façon acquise, en ayant été exposée par le passé à d’autres coronavirus qui causent de banals rhumes : c’est la théorie de "l’immunité croisée", rapportée par Ouest France. Une hypothèse qui a été évoquée par des chercheurs américains dans la revue spécialisée Cell. Selon eux, 40 à 60 % de la population pourrait être immunisée contre le Covid-19 sans même y avoir été exposée. Un espoir pour le futur de l’épidémie de coronavirus. 20:42 - 90 morts en 24 h à l’hôpital en France Ce lundi 25 mai, 90 morts ont été recensés en 24 heures en France, des suites du coronavirus. Au total, près de 28 500 patients ont été contaminés depuis le début de l’épidémie de Covid-19, indique l’AFP. 20:30 - Le rebond de cas de coronavirus ne semble pas arriver Depuis mi-avril, le nombre de malades hospitalisés et de décès est en baisse en France, de façon lente mais régulière, rapporte Ouest France. Une tendance qui se poursuit malgré le déconfinement, instauré le 11 mai en France. Face à ces chiffres, un espoir naît : et si la deuxième vague tant redoutée n’arrivait pas ? Seulement deux semaines après le déconfinement, il est encore trop tôt pour le dire, précise le média. 20:14 - Des planches d'Astérix mises aux enchères pour soutenir les soignants L'épouse et la fille du dessinateur et créateur d'Astérix Albert Uderzo ont décidé d'offrir cinq planches originales (dont trois de la célèbre BD) pour une vente aux enchères caritative en soutien au personnel soignant, qui lutte contre le coronavirus depuis le début de l’épidémie, indique France Bleu. La vente aux enchères se tiendra ce mardi 26 mai à la maison de ventes Artcurial. "Mon mari avait été très ému par l'épouvantable crise sanitaire que nous connaissons. Un mois après sa disparition, nous avons tenu à faire ce qu'il aurait sûrement fait : soutenir et remercier en sa mémoire les personnels soignants, ces nouveaux héros du village France !", a expliqué sa femme, Ada Uderzo.

19:56 - Une entreprise de Dordogne réquisitionnée pour produire des respirateurs Dès le début du confinement, instauré le 17 mars en France, une entreprise de Dordogne a été réquisitionnée afin de fabriquer des cartes électroniques destinées aux respirateurs artificiels, rapporte France Bleu. Inovelec, basée à Boulazac, est passée de 300 cartes produites en deux mois à 2500. Les respirateurs sont particulièrement importants pour les malades atteints du coronavirus et placés en réanimation.

Si les données de l'épidémie coronavirus en France étaient incomplètes tout au long du week-end de l'Ascension, avec l'absence de la mortalité et des cas dans les Ehpad, la tendance générale est positive indiquent plusieurs spécialistes et membres du gouvernement. Le déconfinement a été "réussi" selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire invité de BFMTV ce lundi matin et surtout, la directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chène, confirme cette tendance sur France 2. "Les indicateurs sont plutôt très favorables. Le virus est toujours là, sa circulation reste faible. Chacun a joué son rôle pour appliquer les gestes barrières, les distances et c'est aussi cela qui crée un bilan favorable pour cette période de déconfinement."

Les chiffres communiqués ce week-end par Santé publique France prouvent également que le virus est en déclin dans les hôpitaux, la tension hospitalière étant l'un des critères clés de la stratégie de déconfinement du gouvernement. Si le nombre de personnes hospitalisées est légèrement remonté (+7), pour la première fois depuis des semaines, ce chiffre ne doit pas être analysé comme un rebond de l'épidémie. Extrêmement faible comparé à la décrue de plusieurs centaines de patients ces derniers jours, il ne représente que l'épaisseur du trait. En "brut", le nombre de nouvelles admissions semble très faible : 121 nouveaux patients ont été enregistrées en 24 heures dimanche, contre 233 samedi, 263 vendredi, 271 jeudi, 432 mercredi, 506 mardi, 375 lundi dernier et 152 dimanche, il y a une semaine. Il est désormais admis qu'il vaut mieux analyser les données à sept jours plutôt que de manière quotidienne. Comme le montrent les courbes d'évolution du coronavirus, très parlantes, les chiffres sont toujours très partiels le week-end et a fortiori le dimanche, certains centres hospitaliers ne faisant pas remonter leurs données, faute de personnel, a déjà précisé Santé publique France. Les soldes des hospitalisations en cours sont donc généralement très faibles le dimanche, alors qu'ils augmentent en semaine avec même des pics récurrents les mardis et mercredis. Certaines sorties de patients guéris de l'hôpital peuvent aussi être repoussées le week-end, a fortiori lors d'un long pont comme celui de l'Ascension.

En détail sur une semaine, plus de 2000 personnes sont sorties des hôpitaux. Selon les derniers chiffres, 17 185 personnes étaient hospitalisées ce dimanche pour une infection Covid-19 contre 19 361 il y a une semaine. 1 655 malades atteints d’une forme sévère de coronavirus étaient par ailleurs hospitalisés en réanimation contre 2 087 il y a une semaine. Néanmoins, la prudence est toujours le maître-mot comme l'explique Geneviève Chène. "On reste prudents. On n’a pas d’historique avec le coronavirus, c'est la première fois qu'on le rencontre, l'épidémie a apporté son lot de "surprises" comme la contagiosité de cas asymptomatiques" explique-t-elle.

Alors que le déconfinement a débuté lundi 11 mai en France, la fameuse seconde vague est redoutée. Si, pour l'instant, la levée des restrictions du confinement ne se traduit pas forcément dans les chiffres émanant des hôpitaux, des nouveaux foyers de contaminations, des "clusters", sont nés :

Nantes (Pays-de-la-Loire). Le centre d’hébergement de Mellinet, qui vient en aide aux personnes précaires, a détectée 16 cas positifs sur une centaine de tests puis trois autres lors d'une seconde série de tests effectués sur 81 autres personnes. Un autre cluster de type familial cette fois a été repéré Nantes, avec trois personnes testées positives dans trois familles différentes qui partageaient le même hébergement.

Grand Est. Huit nouveaux foyers de contaminations ont été identifiés dans la région Grand Est depuis le 11 mai. Quatre départements sont concernés : la Haute-Marne (un cluster), la Moselle (quatre clusters), le Bas-Rhin (deux clusters) et la Meuse (un cluster). Le nombre de cas par cluster s’étend de trois à seize maximum, a précisé Marie-Ange Desailly-Chanson, directrice générale de l’ARS du Grand-Est, lors d'une conférence de presse ce mardi 19 mai. A noter : parmi ces nouveaux foyers de contaminations, on en compte quatre dans des Ehpad, un dans un "établissement sanitaire", un dans "une structure d’aide sociale à l’enfance", un dans un "établissement médico-social pour personnes handicapées" et un dans une "emprise militaire".

Les Ulis (Essonne). Un foyer de travailleurs étrangers situé au Ulis, dans l'Essonne, a été identifié comme un nouveau cluster. Trois personnes ont été testées positivement au Covid-19 dernièrement, alors que ce foyer, qui compte 325 locataires, comptabilise désormais douze cas, dont deux morts, deux "chibanis" de 76 et 78 ans, indique France Bleu. Les cas contacts doivent être testés et isolés, a fait savoir l'Agence régionale de santé Ile-de-France.

Seine-et-Marne. Un nouveau cluster a été identifié ce mardi 19 mai au sein d'une communauté religieuse de Seine-et-Marne, après la découverte de quatre patients du coronavirus. Une campagne de dépistage a été lancée.

Val-de-Marne. Pour la première fois dans le département depuis le déconfinement, un cluster a été identifié. Neuf ouvriers du chantier de désamiantage du lycée Georges-Brassens, à Villeneuve-le-Roi, ont été testés positifs au coronavirus. Une grand campagne de dépistage a déjà été lancée.

Les Herbiers (Vendée). Après le site maître Coq des Essarts, une autre entreprise de l’agroalimentaire, l’abattoir de la Scabev, a été signalée comme un foyer, avec trois cas confirmés en début de semaine. Les 50 salariés de l’entreprise ont été dépistés mercredi 20 mai et ce sont désormais 11 salariés au total qui sont positifs au coronavirus, soit 8 de plus.

Fleury-les-Aubrais (Loiret). 79 personnes travaillant à l’abattoir Tradival, à Fleury-les-Aubrais, ont été contaminées, selon une information de France Bleu dimanche 24 mai. Les premiers résultats des tests ont été livrés vendredi 15 mai, après trois cas de contamination au Covid-19 signalés chez des prestataires de Tradival, auprès de l'Agence Régional de Santé (ARS). Au départ, une trentaine de personnes contaminées étaient recensées. Un chiffre qui a plus que doublé en quelques jours au fur et à mesure des tests.

Carmaux (Tarn). Trois cas préoccupants ont été découverts à Carmaux, dans le Tarn, au sein du groupe scolaire Jean-Moulin, la semaine précédent la reprise des cours. Il s'agissait d'un enseignant et de deux employés. 174 tests ont ensuite été menés. Deux autres cas ont été découverts ce qui porte le foyer à cinq cas positifs au total.

Saumur (Maine-et-Loire). 20 personnes ont été dépistées positives au coronavirus au sein du centre hospitalier de Saumur, dont 20 patients et 5 membres du personnel, selon une communication du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation (ARS). Un foyer familial a aussi été détecté avec trois personnes testées positives. Elles avaient fréquenté le service de gériatrie du centre hospitalier.

Lannion (Côtes d'Armor). A Lannion un regroupement de cas a été identifié dans l'hôpital de la ville. 500 tests ont été menés et 50 personnes ont été identifiées comme positives, 27 professionnels et 23 patients, selon un bilan communiqué le 14 mai. Tous ces cas ont été hospitalisés ou confinés.

Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Un nouveau cluster a été détecté ce vendredi 15 mai après un signalement au sein de l'abattoir du groupe Kermené qui a été transmis le 13 mai à l'ARS par le Centre hospitalier de Saint-Brieuc, relatif à un patient diagnostiqué Covid-19. Ce dimanche, l'ARS annonce que 69 personnes sont positifs au coronavirus, soit 63 de plus après les 6 premiers cas détectés dans la semaine. L'ARS indique qu'une nouvelle campagne de dépistage se déroulera ce mardi.

Les Essarts-en-Bocage (Vendée). La Vendée est passée sous surveillance de l'Agence régionale de Santé après la découverte de plusieurs cas positifs dans une entreprise d’abattage de volailles, l’usine Arrivé (Maître Coq) située aux Essarts-en-Bocage. L’initiative de tester ces salariés avait été prise après la découverte de neuf cas positifs au sein de l'abattoir sur une durée de cinq semaines, à partir du 1er avril. Selon la préfecture, onze salariés ont été testés positifs, mais l'ARS n'a détecté "aucune chaîne de contamination au sein même de l’entreprise".

Clamart (Hauts-de-Seine). Un salarié d'un foyer pour jeunes travailleurs, contaminé au coronavirus, a provoqué un dépistage massif du personnel et des résidents. Selon les résultats des analyses tombées vendredi 8 mai, sept jeunes asymptomatiques ont été testés positifs au Covid-19 ainsi qu'un agent.

Chauvigny (Vienne). Quatre membres du personnel du collège Gérard-Philipe de Chauvigny ont été testés positifs au Covid-19, a fait savoir le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine samedi 9 mai. Un nouveau cas de coronavirus a été détecté ce mardi 12 mai dans la commune. Il s'agit d'une enseignante testée positive alors qu'un plan de dépistage a été lancé.

Loudun (Vienne). Un nouveau "cluster" à l'hôpital de Loudun, dans la Vienne, a été identifié. Vingt-trois cas de coronavirus, dont 13 parmi le personnel, y ont été recensés à l'issue d'une opération de dépistage réalisée sur 280 personnes dont les résultats ont été communiqués samedi 23 mai.

Eglise-Neuve-de-Vergt (Dordogne). En Dordogne, un homme, atteint du coronavirus, a assisté à des obsèques dans la commune d'Eglise-Neuve-de-Vergt, fin avril. Au total, 127 personnes, issues de la communauté portugaise, ont été dépistées, et 103 résultats sont parvenus. Neuf cas de Covid-19 sont pour l’instant confirmés. Il n'y a aucun état grave, assure l'ARS Nouvelle-Aquitaine. 12 autres personnes liées à ce foyer ont été dépistées jeudi 14 mai. Les résultats se sont révélés encourageants : les tests sont tous négatifs.

Tours (Indre-et-Loire). Selon l’Agence régionale de Santé, un nouveau foyer de contamination au coronavirus a été identifié dans la résidence universitaire Grandmont, à Tours. Six étudiants de cette résidence ont été testés positifs, un septième est toujours en attente de ses résultats. "Tous ces étudiants ont été relogés par le CROUS Orléans-Tours, placés en isolement, et sont suivis par le service de santé universitaire", a précisé l’ARS dans un communiqué ce vendredi. Au total ce sont 183 personnes qui sont actuellement testées.

