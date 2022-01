"DIRECT. Coronavirus en France : des millions de contaminés en quelques jours"

COVID. La circulation du Covid en France est telle que le nombre de contaminations dépasse les 260 000 nouveaux cas par jour. De nouveaux centres de dépistage vont ouvrir pour soutenir l'action des soignants.

09:45 - Une baisse du nombre de contaminations espérée pour février Au sujet de la fin de l'épidémie après le pic des admissions à l'hôpital, le Pr Arnaud Fontanet a déclaré ce lundi : "Après une période très difficile à l'hôpital, on peut avoir comme perspective le mois de février, où le nombre de contaminations baissera considérablement. Puis, on l'espère, au moins de mars, on sera arrivé à des niveaux beaucoup plus faibles."

09:38 - Un pic des admissions à 5 000 nouvelles hospitalisations par jour ? Au micro de BFMTV/RMC, le Pr Fontanet a prévu que le pic des contaminations "sera suivi, une semaine plus tard, d'un pic d'admissions à l'hôpital, qui pourrait porter à entre 2 000 et 5 000 le nombre d'admissions quotidiennes." Et d'expliquer : "La fourchette est énorme parce qu'elle dépend de nos comportements : si nous faisons attention, on peut faire passer le pic des admissions à l'hôpital de 5 000 à 2 000. C'est pour cela qu'il faut se mobiliser."

09:33 - Un pic des infections autour de la mi-janvier, annonce le Pr Fontanet Au micro de BFMTV/RMC, le Pr Fontanet a diagnostiqué le pic des contaminations à l'échelle du pays pour la mi-janvier : "Pour ce qui est du pic des infections, à l'échelle nationale, il sera autour de la mi-janvier. Mais il y a des différences régionales : le pic arrivera un peu plus tôt dans la région Île-de-France et dans le Nord-Ouest de la France et un peu plus tard dans les parties Sud et Sud-Est de la France."

09:25 - Une diminution de 20% de nos contacts permets de diviser "par deux le nombre d'hospitalisations à venir" "Des changements peu importants de notre attitude peuvent complètement changer la dynamique de cette épidémie". Et d'illustrer son propos : "Si nous diminuons de 20% nos contacts, ce qui revient à annuler un dîner qui était organisé par exemple [...], on réduit par deux le nombre d'hospitalisations à venir".

09:18 - "On est sur une phase de transition entre deux variants" Au micro de BFMTV/RMC ce lundi, le spécialiste en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales Arnaud Fontanet a indiqué que le personnel soignant "n'oubli[ait] pas le variant Delta", rappelant "qu'on est sur une phase de transition entre deux variants : le variant Delta qui nous a touché à l'automne et le variant Omicron arrivé au mois de décembre et qui est maintenant très largement dominant sur le territoire français". Et de conclure : "C'est un variant qui se propage extrêmement bien".

09:15 - Bientôt un nouveau médicament anti-Covid ? Ce lundi, Novartis, groupe pharmaceutique suisse, et Molecular Partners, société biopharmaceutique, ont annoncé que l’essai de phase deux en cours sur l’ensovibep pour traiter le Covid-19 a permis de réduire significativement la charge virale sur huit jours et une diminution de 78% du risque des hospitalisations. Les laboratoires vont donc demander des mises d’autorisation sur le marché auprès des différentes agences de sécurité sanitaire.

09:07 - "Si on fermait les écoles ce serait encore plus dur", assure Jean-Michel Blanquer Au micro de France 2, Jean-Michel Blanquer a de nouveau défendu la politique du gouvernement de maintenir à tout prix les écoles ouvertes : "Tout le monde est fatigué, tout le monde est lassé de la situation mais, si on fermait les écoles, ce serait pire. Il faut se serrer les coudes et êtres unis", a-t-il martelé. Et d'ajouter :"Ce qui nous permet de maintenir les écoles ouvertes, c'est la politique de tests."

09:05 - Bientôt 11 millions d'autotests supplémentaires en pharmacie Invité de France 2 ce lundi matin, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, reconnaissant que "la semaine dernière a été très dure", a promis qu'arriveraient onze millions d'autotests supplémentaires dans les pharmacies. Pour rappel, la semaine dernière, ces dispositifs de dépistage avaient fait défaut, alors que le protocole sanitaire exige des cas contacts au schéma vaccinal complet de les utiliser à J+2 et J+4 à partir du moment où ils ont fréquenté une personne positive. Et d'ajouter : "Des personnels vont venir en appui des directeurs d'école département par département pour aider administrativement".

09:01 - Saint-Pierre-et-Miquelon : des anti-pass sanitaires agressent un député Après Gérard Cotellon, directeur du CHU de Guadeloupe, c'est Stéphane Claireaux, élu de la République en Marche, qui s'est, à son tour, fait agresser par des anti-pass sanitaire, recevant de multiples projectiles devant sa maison hier, alors que passait dans son quartier une manifestation contre le passe sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une agression pointée du doigt par la ministre de la Mer, Annick Girardin, et le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu.