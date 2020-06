DIRECT. Coronavirus en France : l'impact du déconfinement en chiffres, le dernier bilan

CORONAVIRUS. Les derniers chiffres dévoilés par les autorités montrent une "évolution favorable" de l'épidémie de coronavirus, même si cette dernière n'est "pas terminée". 28 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures.

20:16 - 18 990 décès à l’hôpital, soit 28 supplémentaires Le dernier bilan épidémiologique fait état de 18 990 décès à l’hôpital. En une journée, on en compte donc 28 de plus. 19:55 - 18 nouveaux patients en réanimation ces dernières 24 heures Ces dernières 24 heures, les hôpitaux français enregistrent 18 nouveaux patients admis en réanimation. Le solde de ces cas graves hospitalisés reste négatif avec 24 patients en moins. 19:51 - 11 124 personnes hospitalisées, 879 en réanimation Actuellement, 11 124 personnes sont hospitalisées en France en lien avec le Covid-19. 879 d’entre elles se trouvent en réanimation. 19:48 - Une "évolution favorable de la situation épidémiologique", selon les autorités Le dernier bilan fait état de 29 374 personnes décédées des suites du coronavirus depuis le début de l’épidémie en France. "La levée progressive et prudente du confinement se traduit par une évolution favorable de la situation épidémiologique sur le territoire national", précise un communiqué du gouvernement. 19:45 - 28 nouveaux décès en 24 heures La France a enregistré 28 nouveaux décès liés au Covid-19 en 24 heures, selon le dernier bilan des autorités. 19:45 - 6 000 personnes âgées sauvées par l’abstentation au premier tour des municipales, selon une étude Lors du premier tour des municipales, le 15 mars, plus de 55% des Français ne sont pas allés voter. Selon une étude de l’université de Clermont-Ferrand, cela aurait permis de sauver 6 000 vies, parmi les personnes âgées de plus de 60 ans, rapporte Le Figaro. 19:25 - Combien de clusters sont actuellement recensés en France ? Au 9 juin 2020, le bilan (hors Ehpad et milieu familial restreint) s’élève à 193 clusters inclus depuis le 9 mai, rapporte le dernier bilan hebdomadaire. On recense précisément 179 clusters en France métropolitaine et 14 dans les départements régions d’outre-mer. Le rapport précise que le nombre hebdomadaire de clusters signalés est en diminution en semaine 23 comparativement aux 3 dernières semaines. 19:09 - Pourquoi les autorités sanitaires ne s’alarment pas de la hausse de cas en Meurthe-et-Moselle et en Meuse Deux départements du Grand-Est sont surveillés ces derniers jours à cause d’une forte augmentation du nombre de cas de coronavirus. Ils ont triplé en Meuse et Meurthe-et-Moselle entre le 1er et le 8 juin, selon l’Agence régionale de santé. Mais cela n’inquiète pas particulièrement les autorités, détaille Franceinfo. Cette hausse s’expliquerait avant tout par le nombre important de tests de dépistage réalisés dans ces départements. "On trouve plus de cas parce qu'on les cherche plus (...) On trouve plus de gens parce que le mode d'accès (aux tests) est plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus (...) Ce n'est pas le signe d'une reprise de l'épidémie", explique ainsi Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy à France Bleu. 18:47 - Hypertension, diabète, vaccin : baisse du recours aux médicaments pendant le confinement Selon une étude du groupement d’intérêt scientifique, composé de l’Ansm (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et de l'Assurance maladie, les Français ont moins eu recours aux médicaments pendant le confinement. La dispensation d’antidiabiétiques a chuté de 48,5% tandis que celle des médicaments contre la tension ont baissé de 39%. Les vaccins ont également diminué de 6%. 18:32 - Les 27 membres de l’UE approuvent l’idée d’une commande commune de vaccins La Commission européenne a annoncé ce vendredi avoir reçu "un soutien politique clair" des 27 pays de l’Union européenne. Ces derniers se prononcent donc en faveur d’une commande commune d’un futur vaccin contre le Covid-19. Il s’agirait notamment de rédiger des contrats d’achats anticipés aux laboratoires qui travaillent sur le vaccin. 18:15 - Comment la publicité a financé des bornes-distributeurs de gel hydroalcoolique Nicolas Sclippa, commercial de formation, a mis au point, avec son bureau d'étude, deux types de bornes distributeur de gel hydroalcoolique sans contact, rapporte France 3 Régions. Avec une particularité : leur coût sera financé par la publicité. "J'ai eu l'idée de faire aussi de ces bornes, un outil qui pourrait être sponsorisé pour générer des revenus publicitaires. La borne devient alors un totem pour les marques... et un coup de pouce financier pour l'entreprise ou le commerce dans lequel la borne est installée", détaille l’entrepreneur au média. Équipées de panneau aimanté, les bornes peuvent donc promouvoir une marque mais également rassurer les visiteurs quant à la situation sanitaire relative au coronavirus. 18:00 - 30 675 cas de coronavirus parmi les professionnels des établissements de santé Selon le dernier bilan de Santé publique France, publié le 9 juin, 30 675 cas de coronavirus ont été rapportés depuis le 1er mars, par 1 165 établissements répartis dans les 18 régions françaises. Parmi les 29 CHR-CHU français, le bilan précise que 26 ont participé à l’enquête. Dans le détail, parmi les 30 675 cas, 25 727 (84%) étaient des professionnels de santé et 3 160 (10%) des professionnels non soignants. Pour les 6% restants, la catégorie professionnelle n’était pas renseignée. Ces chiffres continuent globalement de diminuer. 17:45 - Les visites toujours compliquées dans les Ehpad Certaines familles ne parviennent toujours pas à voir leurs parents, placés dans des établissements médico-sociaux, ou bien dans des conditions extrêmement strictes alors que le monde poursuit son déconfinement, comme le rapporte Midi Libre. Les Ehpad, particulièrement touchés durant la crise du coronavirus, restent prudents. 17:30 - Le point sur les syndromes inflammatoires multi-systémiques pédiatriques (PIMS) Fin avril 2020, en pleine épidémie de coronavirus, et suite au signalement de cas de myocardite avec état de choc cardiogénique chez des enfants avec une infection Covid-19 récente, Santé publique France et les sociétés savantes de pédiatrie ont mis en place une surveillance active de ces tableaux cliniques atypiques. D’après leur dernier bilan, au 9 juin 2020, 187 signalements de syndromes inflammatoires multi-systémiques pédiatriques (PIMS) survenus depuis le 1er mars 2020 ont été rapportés. L’âge médian était de 7 ans. 17:14 - Quel risque de transmission par les billets de banque ? Selon les nouveaux résultats présentés par la Banque de France, c'est non ! "Les analyses scientifiques confiées ces dernières semaines à des laboratoires européens de référence ont confirmé que les billets ne présentaient pas de risques particuliers d’infection par rapport aux autres surfaces du quotidien", a fait savoir la banque centrale française à l'Agence France-Presse, dont 20 Minutes se fait notamment l'écho. Et d'insister : "L’utilisation des billets de banque ne fait donc courir aucun risque de contamination particulier dans la vie courante, en continuant bien entendu d’appliquer les gestes barrières recommandés par l’Organisation mondiale de la santé." 16:54 - Une hausse des cas de coronavirus en Meuse et Meurthe-et-Moselle Le nombre de cas détectés de Covid-19 a triplé ces derniers jours, en Meuse et Meurthe-et-Moselle, indique franceinfo. Un phénomène à rebours de la tendance observée sur le reste du territoire, où l’épidémie de coronavirus semble ralentie. Plus précisément, ces chiffres sont cinq à six fois supérieurs à la moyenne nationale (4,3), et presque trois fois supérieurs à la moyenne régionale (8,8), rapporte le média. 16:36 - Pas d’excédent de mortalité en France au mois de mai En mai, la France n’a pas connu d’excédent de mortalité. Un événement qui pourrait être le signe de la décrue épidémique du coronavirus, comme indique Le Parisien. Seule l’Ile-de-France connaît encore une mortalité "un peu supérieure à celle des années précédentes", d’après les informations de l’Insee, rapportées par le média. 16:15 - Les malades dont les symptômes persistent accueillis à l’hôpital Foch de Suresnes Plusieurs semaines après avoir contracté une forme modérée du coronavirus, des malades voient resurgir certains symptômes, comme le rapporte Ouest France. Des symptômes qui peuvent être persistants : mal de tête, fatigue, essoufflement… Face à cette problématique, l’hôpital Foch de Suresnes a décidé de les prendre en charge. Un bilan complet leur est proposé, ainsi que certains rendez-vous spécialisés. 16:00 - Les plus forts taux d’hospitalisations hebdomadaires observés à Mayotte et en Guyane Mayotte et la Guyane restent des zones de circulation active du coronavirus. Les plus forts taux d’hospitalisations hebdomadaires (du 3 au 9 juin) de patients y ont été observés, avec 19,6/100 000 habitants en Guyane et 12,2/100 000 à Mayotte. La tendance à la diminution ou la stabilisation à des niveaux bas des taux d’hospitalisations a été observée dans toutes les régions de France métropolitaine, rajoute le bilan. 15:42 - Quel est l’âge médian des personnes touchées par le coronavirus ? Depuis le 1er mars 2020, 1 479 établissements de santé ont déclaré au moins un cas de coronavirus hospitalisé, d’après le dernier bilan de Santé publique France. Parmi les 102 863 patients ayant été hospitalisés depuis le 1er mars, l’âge médian des patients est de 72 ans. Concernant le sexe, 53% sont des hommes. Parmi les 18 912 patients décédés des suites du Covid-19, 71% étaient âgés de 75 ans et plus et 59% étaient des hommes. LIRE PLUS

L'épidémie de coronavirus a-t-elle rebondi en France depuis le début du déconfinement et en particulier depuis l'entrée dans la phase 2 de ce dernier le 2 juin ? On en sait désormais plus sur l'évolution du virus depuis un mois et même désormais dans les 10 derniers jours. Santé publique France a publié ce 12 juin, comme chaque vendredi, son point épidémiologique hebdomadaire, portant sur les données consolidées de la semaine précédente, le semaine 23, courant du 1er au 7 juin. Ces chiffres livrent une première vision très fiable de l'évolution du Covid-19 depuis le relâchement plus prononcé des restrictions. Santé publique France a aussi dévoilé dans son bilan quotidien trois nouveaux indicateurs (taux de positivité des tests, le nombre de clusters en cours d'investigation ainsi que celui des départements en situation de vulnérabilité élevée). En complément, ils permettent aussi de conclure que ce déconfinement n'a, pour l'instant, pas replongé la France dans une situation sanitaire critique. Voici ce qu'on peut dire sur l'épidémie de coronavirus ce vendredi :

Le nombre hebdomadaire de décès en France a diminué entre les semaines 22 et 23 : 395 en semaine 23 versus 570 en semaine 22. "Le taux de décès hebdomadaire (pour 100 000 habitants) à l’échelle nationale est également à la baisse : il était de 0,59 en semaine 23 vs 0,85 en semaine 22", indique Santé publique France.

Le taux de positivité des tests national hebdomadaire était de 1,49% en semaine 23. Il était de 1,53 la semaine précédente (S22). Santé publique France arrondit ce chiffre à 1,5, et conclue que ce "taux est similaire" au précédent, mais la tendance est tout de même à la baisse, d'autant que le dernier point quotidien l'évalue à 1,4. En France métropolitaine, seule la Marne affiche un taux plus élevé (6,5%).

Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants) était au niveau national de 4,3/100 000 habitants en semaine 23. Il était lui aussi inférieur au taux rapporté avant la phase 2 du déconfinement, soit 6,14 tests positifs pour 100 000 habitants. Il était inférieur à 10/100 000 h pour la très grande majorité des départements de France métropolotaine. Les taux d’incidence les plus élevés ont été observés dans les départements de la Marne (19,3/100 000 habitants), la Meurthe et Moselle (20,9/100 000 h) et la Meuse (26,4/100 000 h).

Le bilan des clusters (hors Ehpad et milieu familial restreint) s’élevait au 9 juin à 193 clusters inclus depuis le 9 mai : 179 clusters en France métropolitaine et 14 dans les départements régions d’outre-mer. "Le nombre hebdomadaire de clusters signalés est en diminution en semaine 23 comparativement aux 3 dernières semaines", précise Santé publique France. La moitié des clusters était toujours en cours d’investigation (92) à ce moment précis. Le chiffre est passé à 92 dans les chiffres dévoilés vendredi soir par Santé publique France.

Le R ou nombre de reproduction effectif national, calculé à partir des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 était de 0,73 (intervalle de confiance (IC95%) : 0,71-0,76) en semaine 23 et est donc resté inférieur à 1. "Ceci signifie ainsi qu’une personne infectée en contamine moins d’une autre et que par conséquent l’épidémie est en régression en France", précise Santé publique France. Le 15 mars 2020, soit quelques jours avant le pic de l’épidémie, le R effectif avait été estimé à 2,8. Il a ensuite diminué et le 11 mai 2020, lors de la mise en place du déconfinement, il était de 0,8. Il est globalement stable depuis cette date.

De nombreuses autres données ont été publiées et indiquent que l'épidémie continue de régresser. En semaine 23 toujours, le taux de consultations (ou téléconsultations) estimé pour une IRA (infection respiratoire aiguë) était de 12/100 000 habitants en France métropolitaine. Il était jugé "stable" par rapport à celui de la semaine 22 (du 25 au 31 mai 2020) : 14/100 000 habitants.

Deux gros points noirs sont néanmoins soulignés par Santé publique France à Mayotte et en Guyane. A Mayotte, le taux de positivité des tests était de 24,9% en semaine 23 et le taux d’incidence de 80,9/100 000 habitants. En Guyane, le taux de positivité était de 19,2% et le taux d’incidence de 26,8/100 000 habitants. Les deux départements sont classés hier en "situation de vulnérabilité élevée" dans le bilan quotidien de Santé publique France publié hier.

