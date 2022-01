"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie galope chez les enfants, le pic de la vague mi-janvier ?"

COVID. Le pic de la vague de Covid-19 qui déferle en France pourrait être atteint mi-janvier, annonce le Pr Fischer, vendredi 7 janvier 2022, alors que l'épidémie galope à l'école avec 47 000 élèves positifs et 75 000 cas contact.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Le pic de la vague de Covid-19 sera-t-il bientôt atteint ? C'est ce que veut croire le Pr Alain Fischer, coordinateur de la stratégie vaccinale. Se basant sur une étude de l'institut Pasteur, il a estimé, vendredi 7 janvier 2022 sur LCI, qu'il devrait être atteint d'ici "une dizaine de jours".

L'épidémie de flambe à l'école. Selon les derniers chiffres, 47 453 élèves, de la maternelle au lycée, sont positifs, tout comme 5 631 adultes, a annoncé Jean-Michel Blanquer, précisant par ailleurs que 75 000 élèves et 3 000 adultes sont à l'isolement car cas contact. Le protocole à suivre si un cas positif est déclaré dans une classe a toutefois été assoupli : si un nouveau cas de Covid est détecté dans les sept jours suivants un premier cas, les autres élèves n'auront plus à refaire le parcours de trois tests.

De son côté, Santé publique France (SPF) enregistre un taux d'incidence inédit depuis le début de la pandémie. Il est désormais de 2 030,46 cas pour 100 000 habitants. En outre, la moyenne des nouvelles contaminations sur sept jours a dépassé la barre symbolique des 200 000 nouveaux cas, 206 091 exactement. Le bilan détaillé est à retrouver sur cette page, actualisée chaque jour, consacrée aux chiffres du Covid en France.

Enfin, Jean Castex a annoncé jeudi que "nous irons" vers une 4eme dose de vaccin contre le Covid-19, lorsque les autorités scientifiques auront donné leur feu vert.

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:12 - "Je pense qu'on approche du pic" estime Alain Fischer La vague de l'épidémie de Covid-19 est-elle (presque) à son plus haut niveau ? C'est ce qu'a laissé entendre le Pr Alain Fischer sur LCI, vendredi 7 janvier 2022. Le coordinateur de la stratégie vaccinale "pense qu'on approche du pic", faisant référence à des modélisations réalisées par l'institut Pasteur qui "place le pic plutôt dans le début de la seconde quinzaine de janvier", soit d'ici une "dizaine de jours". 08:43 - Des jauges proportionnelles bientôt instaurées Elles étaient réclamées de longue date, elles devraient prochainement enfin être appliquées. Alors que les jauges, notamment pour les stades, ont été abaissées à 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur, qu'importe la capacité de l'enceinte, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, a annoncé sur Franceinfo vendredi 7 janvier 2022 que des jauges proportionnelles allaient être instaurées. "Le décret qui va le permettre n'est pas encore écrit. Cela dépendra de la situation sanitaire. Sans doute que la décision sera laissée aux préfets sur les territoires", a-t-elle expliqué, précisant qu'il n'entrerait en vigueur qu'une fois que le pass vaccinal serait définitivement adopté. 08:32 - "Il y a eu des priorités" concède Jean-Michel Blanquer au sujet des masques pour les enseignants Interrogé sur CNews vendredi 7 janvier 2021, Jean-Michel Blanquer s'est expliqué sur l'annonce de distribution des masques chirurgicaux aux enseignants, qui n'a pas manqué de faire réagir, deux ans après l'arrivée du coronavirus en France : "depuis le début de la pandémie, nous distribuons des masques pour nos personnels. Ce sont des masques en tissus. Il y a eu des priorités du secteur sanitaire. On peut comprendre que sur ce sujet là, l'école vienne après l'hôpital. Sur la distribution des masques chirurgicaux, le processus est engagé". 08:24 - Nouveau protocole assoupli dans les écoles A partir de ce vendredi, les élèves du primaire n’auront plus à recommencer le parcours des trois tests si un nouveau cas de Covid-19 se déclare dans la classe dans un délai maximum de sept jours après la détection d'un précédent cas. Jusqu’alors, les enfants devaient en effet réaliser un test PCR ou antigénique à chaque nouveau cas positif déclaré dans la classe, puis réaliser un autotest à J+2 et J+4 pour pouvoir continuer à suivre les cours en présentiel. Le protocole est à présent le même pour les élèves du secondaire ayant terminé leur schéma vaccinal.

En savoir plus

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées, jeudi 6 janvier, la moyenne sur sept jours poursuit sa progression et a dépassé les 200 000 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 204 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Le taux d'incidence a une nouvelle fois augmenté ces dernières 24 heures et est désormais de 2 030,46 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 275,93 points de plus que la veille. Voici le bilan détaillé :

11 183 238 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 261 481 de plus

125 013 décès au total (Ehpad compris), soit 204 de plus

97 874 décès à l'hôpital, soit 204 de plus

27 139 décès en Ehpad (non actualisé)

21 169 personnes actuellement hospitalisées, soit 481 de plus

3 759 personnes actuellement en réanimation, soit 64 de plus

2 401 nouveaux admis à l'hôpital (-82) et 410 en réanimation (+14)

469 181 personnes sorties de l'hôpital, soit 1673 de plus

Taux de positivité des tests : 18,53%, soit 1,46 point de plus

Taux d'incidence : 2030,46 cas/100 000, soit 275,93 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 30 décembre, "la forte accélération de la circulation du SARS-CoV-2 avec une progression importante du variant Omicron maintenant majoritaire". En moyenne, le taux d'incidence était de 833 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - le taux d'incidence a donc dépassé ceux des pics des 2e, 3e et 4e vague.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 51 et passe à 833 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 554 en S50, soit +13%). Le taux de positivité aux tests était en hausse (8,7 %, vs 6,8 % en S50).

augmente en semaine 51 et passe à 833 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 554 en S50, soit +13%). Le taux de positivité aux tests était en hausse (8,7 %, vs 6,8 % en S50). Le nombre d’hospitalisations restent stables. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 7 621 nouvelles hospitalisations en S51 et 1 719 nouvelles admissions en services de soins critiques.

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 7 621 nouvelles hospitalisations en S51 et 1 719 nouvelles admissions en services de soins critiques. Le variant Omicron du coronavirus est désormais majoritaire en France, identifié à 62,4 % des tests par séquençage, alors qu'il ne représentait que 15% en semaine 50.

identifié à 62,4 % des tests par séquençage, alors qu'il ne représentait que 15% en semaine 50. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 28 décembre 2021, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 78,7% de la population pour au moins une dose. Chez les 65 ans et plus, 87,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.