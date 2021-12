"DIRECT. Coronavirus en France : les hospitalisations grimpent, d'autres mesures avant Noël ?"

COVID. A l'approche des fêtes de fin d'année, de nouvelles mesures ont été prises par l'exécutif pour faire face à la 5e vague de Covid-19. Le gouvernement se réserve le droit de renforcer encore les protocoles sanitaires dans différents espaces dans les semaines à venir.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Ce mardi 7 décembre, les indicateurs sur le coronavirus en France font apparaître une situation sanitaire préoccupante. Santé Publique France estime, selon les derniers chiffres de lundi soir, que plus de 12 000 personnes sont désormais hospitalisées, avec près de 2200 personnes sont en réanimation. Le bilan détaillé est à retrouver en bas de cette page. Hier, en conférence de presse, le Premier ministre a regretté que "les hôpitaux commencent à monter en pression".

Le protocole sanitaire dans les écoles primaires a été renforcé et passe au niveau 3. Les élèves et le personnel doivent notamment porter le masque en intérieur et en extérieur. La vaccination des enfants les plus fragiles âgés de 5 à 11 ans sera ouverte à partir du 15 décembre. Les discothèques ferment pour 4 semaines. Toutes les nouvelles mesures sont à retrouver sur notre article consacré à l'allocution de Jean Castex.

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, au micro de France Inter ce mardi 7 décembre, a noté qu'était observé, "peut-être, un début de ralentissement de l'épidémie". Et de nuancer : "On n'a certainement pas passé le pic" de la cinquième vague, argumentant qu'"on a aujourd'hui un taux d’incidence assez largement supérieur à 400 pour 100 000 habitants" et qu'"on approche maintenant du niveau que l'on a connu dans la deuxième vague il y a un an" et, qu'enfin, "il y a toujours une augmentation forte" du nombre de nouveaux cas quotidiens.

Faut-il s'attendre à de nouvelles mesures avant Noël ? Le gouvernement n'imposera pas de couvre-feu ou de confinement ces prochaines semaines, mais c'est bien l'évolution de la situation hospitalière qui guidera l'action de l'exécutif. Des ajustements ne sont pas exclus : ce mardi matin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, a jugé qu'avancer les vacances scolaires de Noël n'était pas totalement écarté. Par ailleurs, concernant la vaccination des moins de 12 ans, le calendrier n'est pas encore clairement fixé.

12:45 - L'OMS Europe est réticente à la vaccination obligatoire L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Europe s'est montrée réticente à la mise en place de la vaccination obligatoire pour tous : pour l'instance, cette mesure ne doit survenir "qu'en dernier ressort". C'est par la voix de son directeur Hans Kluge, lors d’une conférence de presse en ligne, que cette déclaration a été faite, alors que plusieurs pays d'Europe l'ont déjà mise en place. 12:24 - Hausse des gratifications pour les pharmaciens et infirmiers vaccinant Un arrêté publié ce mardi 6 décembre au Journal officiel prévoit que les pharmaciens qui vaccineront en officine ou à domicile les dimanches et jours fériés pourront appliquer une majoration de 5 euros "lorsque l’injection est réalisée un dimanche ou un jour férié et de 30 centimes pour les régions et départements mentionnés dans le tableau 2 (Guadeloupe, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte). Ces deux majorations sont cumulables". Même son de cloche pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux qui vaccineront à domicile, qui seront mieux payés. Ils facturent actuellement 7,80 euros pour l’injection d'un des vaccins contre le Covid-19. Désormais, lorsque l’injection est effectuée à domicile, la cotation passera à 14,15 euros au lieu de 9,15 euros "s’il s’agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs" et à 16,65 euros contre 11,65 euros jusqu’alors "si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin", rapporte BFMTV. Avec cette mesure, qu'avait annoncé le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran il y a quelques jours, le gouvernement veut inciter les professionnels de santé libéraux à s'investir pleinement dans la campagne de rappel vaccinal. 12:10 - Plan blanc déclenché dans le Nord Ce mardi 7 décembre, au lendemain des annonces du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran pour enrayer l'épidémie, des plans blancs ont été déclenchés dans la métropole lilloise, dans le Hainaut et dans l'Oise. C'est Benoît Vallet, directeur de l'agence régionale de Santé des Hauts-de-France, qui a annoncé la mesure sur France Bleu Hauts-de-France. "On a beaucoup plus de cas sur la frontière avec nos amis belges. Donc, ça s'étend essentiellement sur la métropole lilloise, le Hainaut et un peu moins sur le sud de la région, même si effectivement, dans l'Oise et dans l'Aisne, on commence à avoir un peu de tension dans les établissements", a-t-il notamment expliqué. Le nombre de patients en réanimation est relativement jeune, ce qui a également motivé ce choix : "On voit des personnes qui rentrent en réanimation avec des tranches d'âge autour de la cinquantaine, qui sont des personnes fragiles, souvent pas vaccinées ou mal vaccinées, avec grosso modo, pour les services de réanimation, 75% de personnes non vaccinées", a-t-il souligné. France Bleu Hauts-de-France rapporte aussi que, sur place, le taux d'incidence est grimpé à des niveaux semblables "à ceux de l'hiver dernier", avec 1 025 personnes hospitalisées le 6 décembre, soit 118 de plus que la semaine précédente. 11:44 - Le protocole sanitaire du marché de Noël de Strasbourg renforcé Dans un communiqué publié ce 7 décembre, la préfecture du Bas-Rhin annonce "la mise en place du passe sanitaire à l’entrée de la place du château" au marché de Noël de Strasbourg. La nouvelle mesure prend effet dès aujourd'hui. La préfecture explique ce choix par le fait que "la situation sanitaire continue de se dégrader dans tout le département du Bas-Rhin" et que "les plans blancs sont déclenchés dans les établissements hospitaliers du département". Et de rappeler : "La présentation du passe sanitaire à l’entrée des places Broglie et Kléber est obligatoire depuis le 3 décembre 2021." 11:31 - Le nombre de nouveaux cas progresse "moins rapidement qu'il y a quelques jours" Confirmant les propos de Gabriel Attal sur France Inter de ce mardi matin, Guillaume Rozier a également indiqué que le nombre de nouveaux cas positifs continuait de progresser rapidement, "mais moins rapidement qu'il y a quelques jours". Cependant, le data scientist a appelé a la prudence, martelant que "le nombre de cas progresse toujours", que "la tendance peut s'inverser" et que "les indicateurs hospitaliers sont retardés d'une à trois semaines, donc la situation va continuer de s'aggraver encore". La bonne c’est que le taux de croissance continue de baisser. Ça veut dire que le nombre de cas continue de progresser rapidement. Mais moins rapidement qu’il y a quelques jours.



Comparaison des cas sur 7 jours (sans moyenne) :

Il y a 10 j : +64%

Il y a 3 j : +50%

Auj : +34% pic.twitter.com/yxaxoUHYF7 — GRZ (@GuillaumeRozier) December 6, 2021 11:24 - Le nombre de nouveaux cas positifs a progressé de 47% en une semaine Sur son compte Twitter, le fondateur de CovidTracker et de Vitemadose, Guillaume Rozier, a indiqué que le nombre de nouveaux cas positifs quotidiens progressait "rapidement" : "+47% en une semaine", a-t-il indiqué, traduisant que les formes graves "continueront d'augmenter sur les deux semaines prochaines" environ, au moins. Aujourd’hui, une bonne et une mauvaise nouvelle.



La mauvaise : le nombre de cas continue de progresser rapidement (+47% en une semaine). Ça signifie que les formes graves continueront d’augmenter sur les ~2 prochaines semaines. pic.twitter.com/5iSAERpOHU — GRZ (@GuillaumeRozier) December 6, 2021 11:11 - 25 cas du variant Omicron en France 25 personnes positives au variant Omicron ont été officiellement observées en France au mardi 7 décembre. 11:00 - Marine Le Pen est "absolument contre" la vaccination des enfants La candidate du Rassemblement National (RN) à la présidentielle de 2022, invitée de CNews ce mardi 7 décembre, a rejeté l'hypothèse d'une vaccination des enfants : "Je suis absolument contre la vaccination des enfants [...] Sauf pour les enfants qui ont des comorbidités [...] Le vaccin, c’est une protection individuelle", a-t-elle martelé. 10:44 - Qu'est-ce qui va changer dans les écoles dans les jours à venir ? Lundi 6 novembre, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran ont annoncé que le protocole sanitaire à l'école passait en niveau 3. Autrement dit, dès ce jeudi, le port du masque sera de nouveau obligatoire dans les cours de récréation. Dès lundi 13 décembre, les sports collectifs seront restreints et la pratique en intérieur limitée autant que possible Enfin, les brassages devront aussi être limités à la cantine. 10:31 - 8 millions de créneaux bientôt ouverts pour la dose de rappel Sur France Inter ce mardi matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a promis qu'allaient être ouverts "8 millions de créneaux sur les plateformes" de prise de rendez-vous pour des doses de rappel. Il s'est félicité : "640 000 personnes ont fait un rappel vendredi [10 novembre], un record", a-t-il assuré, rappelant également qu'"à ce stade, 7 millions de personnes ont pris rendez-vous pour un rappel d’ici fin décembre". 10:16 - "Notre politique [..] consiste à garder les écoles ouvertes", indique Gabriel Attal Ce mardi 7 décembre, Gabriel Attal a justifié le refus d'avancer les vacances de Noël d'une semaine, comme c'est de la cas en Belgique, par le fait que garder les écoles ouvertes était "essentiel" : "Les Français soutiennent notre politique qui consiste à garder les écoles ouvertes le plus possible et donc à renforcer nos protocoles sanitaires [...] dans un contexte où le virus circule beaucoup parmi les enfants", a-t-il soutenu. S'il reconnait que, "pour un enfant de 8-9 ans, porter le masque toute la journée à l’école, c’est difficile", il soutient que c'est l'une des conditions nécessaire afin de garder les écoles ouvertes. Et de se féliciter : "Depuis le début de la crise, on a laissé nos écoles ouvertes 2 fois plus que les Allemands, 3 fois plus que les Italiens, 4 fois plus que les Américains". 10:11 - Gabriel Attal : "Notre prudence sauvera les vacances" de Noël Sur France Inter, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a rappelé quel était le "cap" du gouvernement : "On fait tout pour éviter d'en revenir à des mesures de jauge, de fermeture, de confinement, de couvre-feu", a-t-il assuré. Confiant, il a ajouté : "On va réussir à traverser les fêtes, à passer Noël ensemble, parce qu'on a été extrêmement vigilant ces dernières semaines et que l'on va continuer à l'être". Ainsi, pour Gabriel Attal, c'est grâce aux "efforts", aux "gestes barrières" et à la "vaccination" que la France ne fait pas face à un "tsunami sanitaire", malgré "le taux d'incidence et la circulation du virus dans notre pays". 09:59 - Gabriel Attal : "On a certainement pas passé le pic" de la 5e vague Invité de France Inter ce mardi matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a alerté sur la situation sanitaire en France : "On a aujourd'hui un taux d’incidence assez largement supérieur à 400 pour 100 000 habitants", a-t-il indiqué, ajoutant qu'"on a dépassé le niveau qu'on a connu dans la quatrième vague cet été, dans la troisième vague au printemps et on approche maintenant du niveau que l'on a connu dans la deuxième vague il y a un an" et qu'"il y a toujours une augmentation forte". Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre a également reconnu qu'un léger ralentissement de l'épidémie avait été observé, en restant prudent : "Si le rythme de croissance de l'épidémie était il y a quelques jours de 60% par semaine, il est désormais de 40%, mais cela reste très élevé, a-t-il estimé. "On n'a certainement pas passé le pic, puisque l'épidémie continue à progresser, à gagner du terrain rapidement". 09:55 - Retour à "5 000 contrôles par mois" pour vérifier le maintien des gestes barrières en entreprise Ce mardi 7 décembre, au micro de LCI, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne a appelé salariés et employeurs à "se remobiliser sur le respect des gestes barrières et le télétravail". Rappelant qu'"on a fixé une cible de deux à trois jours de télétravail", elle a justifié : "L'objectif est que ce renforcement du télétravail puisse se mettre en œuvre dans le dialogue social, au sein de chaque entreprise". Et de conclure sur le renforcement des contrôles sanitaires en entreprise : "J'ai demandé à l'inspection du Travail de reprendre ses contrôles, de revenir à 5 000 contrôles par mois", affirme-t-elle, précisant qu'il y en avait eu "moins de 1 000 au mois d'octobre". 09:49 - Les purificateurs d'air ne sont pas, pour Jean-Michel Blanquer, "la solution au problème" Le ministre de l'Education a assuré ce 7 décembre sur RTL que le gouvernement était "capable de venir en soutien" si les collectivités avaient besoin de purificateurs d'air : "Il y a une enveloppe de 20 millions pour rembourser les collectivités locales nécessiteuses", a-t-il précisé, rappelant qu'un capteur de CO2 coûte 50 euros et que de nombreuses collectivités sont en mesure d'en acheter. . Cependant, pour lui, les purificateurs d'air ne sont pas "la solution magique au problème" - d'où le fait que les autorités aient davantage investi dans capteurs de CO2.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées lundi 6 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasser les 42 000 nouveaux cas, 42 892 exactement, contre 42 459 la veille. Ces dernières 24 heures, 192 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 163 de plus qu'hier et 89 de plus que lundi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 1 424 nouveaux patients ont été admis, soit 1 055 de plus qu'hier et 381 de plus que lundi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 928 572 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 11 308 de plus

92 778 décès à l'hôpital, soit 192 de plus

12 096 personnes actuellement hospitalisées, soit 570 de plus

2191 personnes actuellement en réanimation, soit 125 de plus

1424 nouveaux admis à l'hôpital (+1055) et 307 en réanimation (+237)

439 237 personnes sorties de l'hôpital, soit 648 de plus

Taux de positivité des tests : 6,41%, soit 0,11 point de plus

Taux d'incidence : 430,62 cas/100 000, soit 19,35 point de plus



Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 2 décembre, la France fait face à une "nouvelle forte progression du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain et [une] augmentation marquée des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques". En moyenne, près de 30 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 311 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - la majorité des régions métropolitaines avait un taux supérieur à 300.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%).

augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 30 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,4% de la population pour au moins une dose, de 75,8% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 42,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.