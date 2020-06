DIRECT. Coronavirus en France : revirement sur la chloroquine, plus de 29 000 morts dans le dernier bilan

CORONAVIRUS. Le dernier bilan du coronavirus fait état ce mercredi 3 juin de plus de 29 000 décès depuis le début de l'épidémie. La journée a été marquée par un nouveau rebondissement sur le dossier épineux de la chloroquine...

La Direction générale de la Santé et son agence Santé publique France ont dévoilé le dernier bilan du coronavirus ce mercredi 3 juin 2020. La barre des 29 000 décès est franchie pour la première fois en France avec encore 81 morts de plus dans les hôpitaux. Les données des établissements médico-sociaux n'ont pas été mises à jour ce mercredi soir. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'améliorer avec 514 patients de moins et 43 personnes de moins dans les services de réanimation. Voici les principaux chiffres :

151 677 cas confirmés par PCR , soit 352 de plus

, soit 352 de plus 29 021 décès au total , soit 81 de plus

, soit 81 de plus 18 671 décès à l'hôpital, soit 81 de plus (décès en Ehpad non communiqués)

13 514 hospitalisations en cours, soit 514 de moins

1210 personnes actuellement en réanimation, soit 43 de moins

69 455 personnes sorties de l'hôpital, soit 643 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 102 133 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 250 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 26 admissions en réanimation.

Ce mercredi 3 juin, en fin de journée, on a appris que l'Organisation mondial de la Santé (OMS) avait décidé de reprendre les essais cliniques sur la chloroquine, ou plus exactement sur son dérivé, l'hydroxychloroquine, utilisé à titre expérimental dans certains traitements contre le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. La molécule anti-paludique, chère au Professeur Raoult en France notamment, avait été bannie après une étude de la célèbre revue scientifique The Lancet, publiée le 22 mai dernier. Une étude jugée "foireuse" car basée sur "les big data" selon Didier Raoult et remise en cause depuis, y compris par des médecins et chercheurs défavorables à ces traitements. L'exploitation des données d'une société américaine, Surgisphere, a fait émerger de nombreuses incohérences qui ont abouti mardi soir à la publication d'un avertissement de The Lancet à ses lecteurs. Un texte sous la forme d'une "expression of concern" ("expression de préoccupation") qui ne vaut pas rétractation, mais qui n'aura donc pas été sans conséquence. Lors d'une conférence de presse virtuelle rapportée par l'AFP, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué qu'après analyse des "données disponibles sur la mortalité [...] il n'y a aucune raison de modifier le protocole" des essais cliniques (lire notre article complet sur la chloroquine).

Une vague de positivisme s'est répandu sur la France, provoquée à la fois par les bilans toujours plus bas dans les hôpitaux, le déconfinement largement entamé, voire même la parole présidentielle, Emmanuel Macron ayant ce mardi parlé du retour des "jours heureux". Si cet entrain n'est pas béat, car il repose également sur des chiffres, il convient de rester sur nos gardes, avertissent plusieurs professionnels de santé. Le coronavirus ne s'est pas envolé et la menace plane toujours. "Il faut attendre la réouverture de terrasses et la reprise de la vie quotidienne à Paris, fin juin on pourra être rassuré si ça n'a pas repris", a expliqué Philippe Houdart, médecin généraliste dans le 18e arrondissement de Paris, à France Inter, qui a également interrogé Sophie Marc, de l'hôpital de Corbeil-Essonnes (Essone). Pour elle, il convient de rappeler que le coronavirus a mis du temps à s'installer durablement en France, avec des premiers cas en décembre et une vague épidémique plusieurs semaines plus tard. "Il faut certainement attendre plusieurs semaines pour que l'épidémie ait le temps de reprendre", juge-t-elle, assurant qu'elle et ses confrères restent "très prudents". Même son de cloche chez Eric D’Ortenzio médecin épidémiologiste, chercheur à l’Inserm, interrogé par Santé Magazine. Bien qu'il concède que "la dynamique de l’épidémie est en forte baisse", il confirme que "le mois de juin va être déterminant". "La survenue d’une éventuelle deuxième vague va dépendre de nombreux paramètres", estime-t-il, évoquant notamment l'importance de tester massivement dans les semaines à venir pour prévenir les conséquences potentielles "dans les situations de rassemblements qui pourraient avoir lieu, qu’elles soient officielles ou non officielles".

