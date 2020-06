DIRECT. Coronavirus en France : plus de 29 000 morts, la seconde vague encore redoutée

CORONAVIRUS FRANCE. L'épidémie de coronavirus continue de freiner en France, notamment dans les services de réanimation. Toutefois, quatre scénarios sur l'évolution future de la pandémie sont envisagés par le Conseil scientifique. Dans le pire des cas, une deuxième phase de confinement serait recommandée.

Le dernier avis du Conseil scientifique a été rendu et ses membres ont élaborés quatre différents scénarios, classés du plus optimiste au plus pessimiste, pour anticiper le futur proche du coronavirus en France. Pour l'heure, le pays réussit à se sortir de la crise sanitaire, mais il le Conseil ne souhaite pas exclure le pire, même s'il est aujourd'hui peu probable que le 4e scénario advienne. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a évoqué ces différents scénarios ce vendredi sur l'antenne de France Inter. "Nous pensons que c’est le scénario numéro 1, celui d’un contrôle de l’épidémie, qui est le plus probable. Le scénario 4, le plus grave, c’est celui qu’on ne veut pas voir : faisons tout pour ne pas y arriver. Il serait extrêmement difficile d’avoir un nouveau confinement généralisé", a-t-il expliqué. Voici les quatre scénarios du Conseil scientifique :

La Direction générale de la Santé et son agence Santé publique France ont dévoilé le dernier bilan du coronavirus ce vendredi 5 juin 2020. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'améliorer avec moins de patients pris en charge et moins de malades du coronavirus dans les services de réanimation. Voici les principaux chiffres :

19:45 - Personnes vulnérables : l'OMS recommande le port du masque Alors que l'Organisation mondiale de la santé a recommandé le port du masque en cas de transmission généralisée du coronavirus et lorsqu'il est difficile de respecter la distanciation physique, l'institution a aussi rappelé l'importance de son usage pour les personnes âgées malades. "Dans les zones de transmission communautaire, nous recommandons que les personnes âgées de 60 ans ou plus ou ceux qui souffrent d'affections médicales préexistantes portent un masque médical dans les situations où la distanciation physique n'est pas possible", a-t-il dit.

19:28 - Tocilizumab : quel est ce traitement testé par l'étude Recovery contre le coronavirus ? Médicament utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, le tocilizumab intéresse les scientifiques pour traiter les infections du coronavirus à plus d'un titre. Ce traitement pourrait réduire le recours en réanimation et à la respiration artificielle des patients infectés par le coronavirus. Dès mars 2020, plusieurs équipes internationales ont encouragé l'analyse des médicaments immunosuppresseurs et/ou immuno-modulateurs comme le tocilizumab afin de traiter des formes sévères de la maladie. Le tocilizumab parviendrait à freiner l'emballement immunitaire responsable des complications respiratoires du Covid-19.

19:13 - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France Le bilan de l'épidémie de coronavirus a été communiqué ce vendredi 5 juin 2020 par le ministère de la Santé. D'après ses données, la situation sanitaire en France est la suivante : 153 055 personnes testées positives au coronavirus

29 111 décès, soit 46 de plus en 24 heures, dont 18 761 décès à l'hôpital

12 696 hospitalisations en cours, soit 405 de moins en 24 heures

1 094 personnes actuellement en réanimation, soit 69 de moins en 24 heures

70 504 personnes sorties de l'hôpital NB : ces données ne prennent pas en compte les décès en Ehpad depuis mardi 2 juin.

19:11 - Les Etats-Unis ont "largement surmonté" l'épidémie d'après Trump Selon le président Donald Trump, les Etats-Unis ont "largement surmonté" la pandémie de coronavirus. Pourtant, le virus circule encore et la maladie continue de faire près d'un millier de morts chaque jour dans le pays. On déplore plus de 108 000 victimes et près de 1,9 millions de cas d'infections.

18:51 - Etude Recovery : d'autres traitements testés en attente des résultats Les responsables de l'essai clinique britannique Recovery ont annoncé ce vendredi que la chloroquine ne montrait "pas d'effet bénéfique" pour les malades du Covid-19 et ont décidé l'arrêt "immédiat" de l'inclusion de nouveaux patients pour ce traitement. Par ailleurs, l'étude Recovery a testé les traitements suivants : le Lopinavir-Ritonavir (un traitement utilisé contre le VIH), l'Azithromycin, le Tocilizumab (un anti-inflammatoire), le Dexamethasone à faible dose et l'injection de plasma provenant de personnes guéries et présentant des anticorps. Les conclusions et les résultats de ces examens ne sont pour le moment pas complets.

18:39 - L'OMS recommande les masques en cas de "transmission généralisée" L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié ce vendredi de nouvelles recommandations concernant le port du masque. L'institution le conseille en cas de transmission généralisée du coronavirus et lorsqu'il est difficile de respecter la distanciation physique. "Compte tenu de l'évolution des données, l'OMS conseille aux gouvernements d'encourager le grand public à porter des masques lorsque la transmission est généralisée et la distance physique difficile, par exemple dans les transports publics, dans les magasins ou dans d'autres milieux fermés ou très fréquentés", a déclaré le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle.

18:00 - Jean-Laurent Casanova ne soutient pas ses confrères du Conseil scientifique Jean-Laurent Casanova, pédiatre et membre du Conseil scientifique, a souhaité exprimer son désaccord avec ses confrères auteurs d'un nouvel avis. "Afin d’éradiquer rapidement le SARS-CoV-2 et de libérer ainsi du même coup l’économie française", le médecin a préconisé des mesures draconiennes. Il a développé dans OuestFrance : "L’éradication du virus étant le seul objectif louable, tout l’effort pour sauver des vies et relancer l’économie doit porter sur le traçage, le diagnostic, et l’isolement des personnes contagieuses". Il a notamment proposé d'imposer le port du masque dans les lieux publics, de tracer les malades via leurs smartphones et de relever la température des arrivants sur le sol national.

17:40 - Pour le chercheur Philippe Froguel, The Lancet est "le tabloïd de la presse médicale" Sur FranceInfo, Philippe Froguel, chercheur en endocrinologie, biologie moléculaire et génétique et professeur au CHRU de Lille, est revenu sur le Lancet Gate. "Je pense que pour The Lancet, il y a eu la volonté de faire le buzz. Mais ce n'est pas nouveau. Je les ai toujours appelés le tabloïd de la presse médicale", a-t-il estimé. Selon lui, la célèbre revue scientifique "n'a pas respecté ses propres règles." Le chercheur a développé : "Elles sont très simples : quand on est l'auteur d'une étude, il faut absolument avoir la preuve qu'on a accès aux données de base et c'est justement ça qui n'a pas fonctionné." Il a indiqué : "On doit signer un engagement sur l'honneur disant qu'on a accès à tout ça et donc très probablement les quatre auteurs, ou en tout cas celui qui était le principal auteur, a dû mentir là-dessus et personne ne s'est interrogé à The Lancet."

17:20 - Le point sur la situation à Mayotte D'après le "bulletin d'informations Covid-19" du 5 juin 2020, à Mayotte, 1 523 patients sont officiellement guéris. 37 malades sont hospitalisés, dont 12 en service de réanimation. Le nombre de décès sur l'île depuis le début de la crise s'élève à 25.

17:00 - Selon Bruno Lima, un reconfinement serait "un aveu d'échec" Le Conseil scientifique a fait savoir que l’épidémie de coronavirus était sous "contrôle". Sur RTL, Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique, a commenté : "cela signifie qu'on est sur des niveaux de circulations du virus qui sont très bas mais qui ne sont pas nuls." A propos de la seconde vague, il a indiqué : "on est aujourd'hui probablement à un niveau où le risque est faible mais objectivement, aujourd'hui dans les pandémies avec des virus respiratoires, on n'a jamais vu d'absence de deuxième vague et de troisième vague." Selon lui, "il faut qu'on y soit préparé." Le confinement "était indispensable mais recommencer la même histoire est impossible. Ce serait un aveu d'échec massif", a-t-il estimé.

16:40 - D'après les responsables de l'essai clinique Recovery, la chloroquine ne montre pas "d'effet bénéfique" Les responsables britanniques de l’essai clinique randomisé Recovery ont annoncé que l’hydroxychloroquine ne montre "pas d'effet bénéfique"pour les malades du Covid-19. Ils ont indiqué dans un communiqué l’arrêt "immédiat" de l’inclusion de nouveaux patients. Le critère d’évaluation de la mortalité à 28 jours était de 25,7% dans le "groupe chloroquine" contre 23,5% dans le "groupe témoin".

16:20 - L'Etat va commandé 1,5 millions de tests sérologiques au laboratoire NG Biotech En déplacement en Bretagne, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a visité les locaux de la société NG Biotech, une entreprise spécialisée dans les tests diagnostics biomédicaux. La société a développé un test sérologique rapide, qui selon son directeur "remplit tous les critères de la Haute autorité de santé." A cette occasion, la ministre a confirmé "la commande ferme de 1,5 million de tests sérologiques." Elle a justifié : "NG Biotech a pris un risque, c’est normal que l’état soit à ses côtés."

16:00 - A Beaune, une aide soignante est décédée du Covid-19 Une aide-soignante, affectée à l’unité Covid de l’hôpital civil de Beaune (Côte d’Or), a succombé au coronavirus. L’aide-soignante de 58 ans aurait contracté la maladie sur son lieu de travail. Un moment de recueillement est prévu mardi prochain à 13h devant l’établissement hospitalier.

15:40 - Le gouvernement pourrait créer une commission d'enquête sur la crise du Covid-19 Une source proche de l’exécutif a indiqué à l’AFP que le gouvernement pourrait annoncer sous peu "la création d'une commission qui portera un regard indépendant et collégial sur la gestion de la crise" du Covid-19. D’après cette même source, l’objectif est de porter "un regard indépendant et transparent sur la gestion de crise par l'exécutif et d'avoir un retour d'expérience dans sa dimension sanitaire". Il est précisé que cette initiative n’est "pas du tout une remise en cause du contrôle parlementaire" mais un complément.

15:20 - Le coronavirus a tué près de 391 000 personnes D’après un bilan établi par l’AFP, ce vendredi 5 juin 2020 à 13h, 390 868 personnes sont décès du coronavirus depuis son apparition en décembre 2019 en Chine. Les Etats-Unis décomptent le plus de victimes (108 211 décès), viennent le Royaume-Uni (39 904 morts), le Brésil (34 021 morts), l’Italie (33 689 décès) et la France (29 065 morts). Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 5 juin à 13h #AFP @AFPphoto pic.twitter.com/pWY5qqlT3T — Agence France-Presse (@afpfr) June 5, 2020

15:00 - Les Français appréhendent le port du masque dans des circonstances caniculaires D’après un sondage OpinionWay, commandé par l’entreprise Climsom et rapporté par La Provence, 71% des Français redoutent le port du masque avec les hausses des températures. Aussi, 59% des sondés craignent un reconfinement dans des conditions de fortes chaleurs.

14:40 - Quel est le profil type des patients asymptomatiques ? Une étude, publiée dans le Journal of the american médical association (JAMA), dresse le "portrait type" des malades Covid+ asymptomatiques. Pour ce faire, 78 participants, issus de 26 foyers épidémiques de Wuhan, ont été sélectionnés et ont subi une série d’examens. Ces derniers ont révélé que 40% des sujets étaient asymptomatiques. L’étude admet que le patient asymptomatique est jeune (âge médian de 37 ans), en majorité une femme (66% des malades), n’a pas de problème de foie et possède un taux élevé de lymphocytes CD4+ (responsables du système immunitaire). Les scanners thoraciques démontrent une convalescence plus rapide que chez les patients symptomatiques et une contagiosité moindre (environ 8 jours).

14:20 - D'après l'Ordre des médecins, 2 800 médecins généralistes auraient contracté le Covid-19 Selon une étude de SOS médecin, rapportée par la cellule investigation de Radio France, 16% des 1 300 médecins membres de la fédération ont été contaminés par le Covid-19, dont 20% à Paris. A titre de comparaison, 10% des médecins d’établissements de santé ont été infectés. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a recensé 40 décès, dont une trentaine de médecins libéraux. Jean-Marcel Mourgues, vice-président de l’organisme, a estimé que ce "chiffre sans doute en-dessous de la réalité car les conseils départementaux de l’Ordre ne sont pas systématiquement prévenus par les familles de la cause du décès." Selon l’Ordre, plus de 2 800 médecins généralistes auraient été contaminés et "une trentaine se trouveraient en réanimation, dont la moitié en situation grave."

12:50 - Sibeth Ndiaye estime que les manifestations "ne devraient pas se tenir" Sur Sud Radio, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a estimé que les manifestations non-autorisées contre les violences policières "ne devraient pas se tenir" en raison de la situation sanitaire. "Il faut que ces gens qui ont envie de manifester trouvent une autre manière d’exprimer ce besoin-là parce qu’il faut quand même ne pas oublier la situation sanitaire", a-t-elle expliqué. La porte-parole a rappelé : "Si on a interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans toute la France et sur la voie publique les rassemblements de plus de 10 personnes, c’est qu’il y a bien une raison." Plusieurs manifestations sont prévues ce samedi 6 juin 2020, notamment un rassemblement au Champ-de-Mars à Paris à 17h.