"Masque obligatoire en France : quand et où devra-t-on porter un masque ?"

MASQUE CORONAVIRUS. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il faudra porter un masque dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine sur tout le territoire français, une mesure qui est déjà en vigueur en Mayenne et dans le Finistère.

[Mis à jour le 18 juillet 2020 à 14h47] À compter de la semaine prochaine, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos (voir la liste complète des lieux concernés). Le Premier ministre Jean Castex a indiqué devant le Sénat que "le décret entrera en vigueur la semaine prochaine" car l'échéance du 1er août "apparaissait tardive". Cette première date avait été donnée par le chef de l'État Emmanuel Macron lors de son interview télévisée du 14 juillet. Si le Premier ministre a répondu à l'impatience de beaucoup, qui considéraient que cette date était effectivement trop lointaine, Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, a estimé sur BFMTV que cette mesure aurait dû être mise en place "dès le début du déconfinement, tellement les masques sont importants dans cette épidémie" de Covid-19. L'intérêt majeur est d'"éviter de faire remonter le taux de reproduction de l'épidémie trop rapidement", comme c'est le cas en Mayenne et dans le Finistère actuellement.

Afin de limiter la propagation du virus dans ces deux départements, les préfets ont pris des arrêtés. Depuis mercredi, en Mayenne, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics clos. Dans le Finistère, où "une augmentation sensible du nombre de patients testés positifs depuis le 10 juillet 2020 a été constatée", le masque est imposé sur certains marchés et dans les établissements publics clos des îles du département (liste des communes).

Une mise en route anticipée qu'Olivier Véran encourage à suivre sur tout le territoire dès à présent. "Avant même un décret, la vigilance, l'esprit de responsabilité et de citoyenneté des Français ne nécessitent pas de décret. J'invite l'ensemble des Français sans délais, sans attendre la parution d'un décret, et sans attendre que l'obligation soit inscrite dans le marbre, à porter un masque dans tous les lieux clos", a encouragé le ministre de la Santé. Qui dit obligation dit sanction. "Quand on met en place une obligation, il faut qu'il y ait une sanction en face", a confirmé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, jeudi 16 juillet sur Franceinfo. Il est probable qu'une amende soit mise en place. Si le gouvernement n'a pas encore précisé quel serait le montant de l'amende pour non-respect du port du masque dans les lieux publics clos, comme le rapporte Le Parisien, plusieurs indices laissent penser qu'il pourrait être de 135 euros. Un montant qui n'est pas sans lien avec la situation, puisqu'il était requis en cas de non-respect des mesures de confinement, entre mars et mai. Il a ensuite été demandé aux personnes empruntant les transports en commun sans masque, pourtant obligatoire pour tous les usagers.

Compte tenu du relâchement de l'application des mesures sanitaires de manière générale, le nouveau protocole entend cibler en priorité les commerçants. Si le décret du 10 juillet dernier leur laissait la libre appréciation du port obligatoire dans leurs locaux, désormais ils seront obligés de faire appliquer cette consigne sanitaire. Certains groupes ont d'ores et déjà rendu le port du masque obligatoire, notamment dans les magasins Super U. Par ailleurs, les halls de gare, les salles d'attente d'hôtels, les accueils d'immeuble ou encore les parcs de stationnement couverts, devront également mettre en application le port du masque obligatoire.

Le masque obligatoire, revendication d'experts

En réalité, port du masque a été revendiqué depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France, y compris dans les toutes premières semaines, quand le discours des autorités était que le masque n'était pas nécessaire voire inutile. Un collectif baptisé "Stop postillons" a été créé dès le 22 mars pour inciter à l'usage de masques de fortune, alors que les masques FFP2 et les masques chirurgicaux étaient en pleine pénurie. Mais depuis, on doute que les gouttelettes expurgées pendant la toux ou les éternuements et transmises directement aux personnes à proximité soient les seules responsables de la propagation du virus. Plus de 230 scientifiques du monde entier ont signé la semaine dernière une tribune dans le Clinical Infectious Diseases d'Oxford, dans laquelle ils s'inquiètent du "potentiel de transmission aérienne du Covid-19", par des micro-gouttelettes en suspension cette fois, en particulier dans les espaces fermés. Outre la nécessité de "mieux ventiler les espaces de travail, les écoles, les hôpitaux et maisons de retraite, et d'installer des outils de lutte contre les infections tels que des filtres à air sophistiqués et des rayons ultraviolets spéciaux qui tuent les microbes dans les conduits d'aération", les experts ont exhorté l'OMS et les autorités sanitaires à mettre en place le port du masque obligatoire quand de telles mesures s'avéraient impossibles.

Le gouvernement français ne laisse donc que quelques jours aux établissements publics pour se préparer à l'obligation du port du masque. Reste donc à savoir quels seront les espaces concernés et quelles règles seront spécifiques à chaque établissement, le port du masque ne pouvant concrètement pas être le même dans un bar ou un restaurant, que dans d'autres lieux recevant du public. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué mardi soir sur BFMTV qu'un "travail assez rapide de définition de quels lieux publics on parle, de comment l'obligation s'applique" était en cours, même s'il appelle les Français à être responsables "dès maintenant".

Les gares et transports en commun : depuis la dernière étape du déconfinement le 22 juin, le masque reste obligatoire dans les gares et les transports en commun. L'ancienne ministre de la Transition et des Transports Elisabeth Borne le rappelait à la fin du mois de juin : "Le port du masque restera obligatoire dans les quatre mois après la fin de l'état d'urgence", ce qui amène pour l'instant jusqu'au 10 novembre. Un décret publié le 10 juillet, à la veille de la fin de l'état d'urgence, prévoit donc une série de dispositions en ce sens dans les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux, mais aussi dans les transports de marchandises. Il prévoit que "toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection". C'est aussi le cas " dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers", les "aéronefs" (avions) ainsi que les "navires" ou "bateaux à passagers". En cas de non-port du masque et hors dérogation, le contrevenant s'expose à une amende de 135 euros.

Les cafés et restaurants : le masque reste obligatoire dans les cafés et restaurants depuis le début du déconfinement, mais uniquement pour le personnel, selon le même décret. Le texte indique que "les clients eux, ne sont pas tenus d'être masqués une fois installés mais uniquement quand ils se déplacent à l'intérieur de l'établissement". L'accueil ne peut donc se faire que si "les personnes accueillies ont une place assise". "Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes", précise encore le décret. Enfin, "une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique".

Les commerces : le décret du 10 juillet laisse à appréciation des commerçants le choix de rendre ou non le masque obligatoire dans leurs établissements. Mais l'esprit du protocole national de déconfinement, consultable sur le site du ministère du Travail, est que le masque doit être porté si les mesures de distanciation physique se révèlent impossibles dans ce type d'établissements. Un "Kit de lutte contre le Covid-19" a notamment été mis en ligne lui aussi sur le site du ministère pour les commerces de détail alimentaire. Dès l'application du nouveau décret, attendu lundi ou mardi, le nouveau protocole rendra le port du masque obligatoire dans tous les commerces de France de façon immédiate.

Les cinémas : dans les salles obscures, qui accueillent de nouveau les cinéphiles depuis le 22 juin, le masque est obligatoire dans les zones de circulation : hall d'entrée ou guichets, couloirs, sanitaires... Le personnel d'accueil est tenu lui aussi de porter son masque dans le cas où la distance d'au moins 1 mètre ne peut pas être respectée ou s'il n'est pas équipé d'une cabine comme dans certains cinémas. Une fois installés à leurs places, les clients peuvent en revanche retirer leurs masques aujourd'hui.

Les musées, monuments, et salles de spectacles : le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans les lieux culturels comme les musées, bibliothèques, monuments, ou salles de spectacles selon des règles elles aussi confirmées dans le décret du 10 juillet. C'est le cas également des salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, ou à usage multiple, des établissements de type CTS (Chapiteaux, tentes et structures), les salles de jeux, les établissements d'enseignement artistique spécialisé, ou encore les centres de vacances.

Dans un communiqué, paru jeudi 16 juillet 2020, le préfet du Finistère, Pascal Lelarge, a annoncé le port du masque obligatoire pour l'accès aux marchés, alimentaires ou non, situés dans les communes suivantes : Audierne, Brest, Carantec, Concarneau, Daoulas, Guerlesquin, Guissény, Kerlouan, Lampaul-Plouarzel, Landunvez, Le Conquet, Le Guilvinec, Lesneven, Locquirec, Loctudy, Morlaix, Plabennec, Plouarzel, Plouescat, Plougasnou, Plougonvelin, Plounéour-Brignogan-plages, Pont-l'Abbé, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon. Sont également concernés les établissements recevant du public clos des îles de Batz, Molène, Ouessant et Sein. Le non-respect de ces mesures est passible d'une contravention de 135 € et peut être sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende en cas de récidive.

Par un arrêté du 15 juillet 2020, Jean-Francis Treffel, Préfet de la Mayenne, a rendu obligatoire le masque dans les lieux publics clos de six communes du département. Sont concernées les municipalités de Bonchamp-lès-Laval, Changé, L'Huisserie, Laval, Louverné, Saint-Berthevin. L'irrespect de cet arrêté est passible d'une amende de 135€ et peut être sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende en cas de récidive.

Une liste officielle des lieux considérés comme des "établissements recevant du public" (ERP) est déjà publiée sur le site service-public.fr. Elle a été établie en marge du décret du 31 mai sur le déconfinement, lui même abrogé depuis la sortie de l'état d'urgence le 11 juillet. Y sont évoqués des "bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises", de manière payante ou gratuite, qu'elles y soient invitées ou non. La page liste un grand nombre de ces lieux : structure d'accueil pour personnes âgées, structure d'accueil personnes handicapées, salle de spectacle (y compris cirque non forain) ou de cabaret, salle de projection (cinéma), salle polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,50 m, salle d'audition, de conférence, salle de réunion, de quartier, réservée aux associations, magasin de vente et centre commercial, restaurant et débit de boisson, hôtel, pension de famille, résidence de tourisme, salles de danse et salle de jeux, établissement d'enseignement et de formation, internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, centre de vacances et centre de loisirs (sans hébergement), crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants, bibliothèque et centre de documentation, salle d'exposition, établissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, pouponnière, établissement de cure thermale, lieu de culte, administration, banque, établissement de plein air, établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, parcs de stationnement couvert, gare (pour sa partie accessible au public), refuge de montagne...

Dans le décret à venir sur le port du masque obligatoire, une liberté pourrait être laissée aux entreprises qui sont considérées comme des lieux ouverts seulement au personnel. Pour certains établissements, des exceptions pourraient aussi être listées : il y a les cas des bars et restaurants cités précédemment où l'accès à la bouche doit être pris en compte, mais aussi les crèches, écoles maternelles et les jardins d'enfants où le port du masque sera plus difficile à imposer. Aujourd'hui celui-ci n'est n'est obligatoire dans les établissements scolaires que pour les enfants âgés de 11 ans et plus.

Gabriel Attal a prévenu sur FranceInfo : "Quand on met en place une obligation, il faut qu'il y ait une sanction en face." Pour l'heure, les sanctions applicables au non-respect du port du masque ne sont pas connues. Toutefois, en Mayenne et dans le Finistère — départements qui ont déjà instauré des obligations — l'irrespect des mesures est passible d'une contravention de 4ème classe (135 €), peut être sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général en cas de récidive.

Les entreprises ne sont pas concernées par le décret à venir. Delphine Robinet, avocate spécialisée en droit social, a estimé dans Capital que "cela semble compliqué d'imposer le port du masque dans un lieu privé comme une entreprise." Dans un entretien au Parisien, Jean Castex a indiqué que les sociétés devront "gérer au cas par cas, en fonction des situations." Le chef du gouvernement a précisé que des recommandations pourront être faites. "Dans les locaux dits professionnels, cela suppose une évolution des protocoles sanitaires régissant les activités concernées", a expliqué le Premier ministre devant le Sénat.