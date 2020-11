"Coronavirus dans le monde : Royaume-Uni, Belgique, Italie, USA... Quel est le bilan ? Chiffres et infos"

L'épidémie de Covid-19 se poursuit en Europe et partout dans le monde et certains pays prennent des mesures restrictives comme des confinements ou des couvre-feux. Belgique, Italie, Allemagne, USA... Voici les derniers chiffres et infos du coronavirus.

[Mis à jour le 4 novembre 2020 à 18h00] Selon les dernières données de Worldometers, plus de 48 millions de personnes ont été contaminées par le coronavirus depuis le début de la pandémie mondiale. 1,2 million de personnes sont décédées suite à leur infection. Toutefois, 34 millions d'individus sont guéris du Covid-19. C'est aux États-Unis, en Inde et au Brésil que le virus a tué le plus depuis janvier 2020 avec respectivement neuf millions, huit millions et cinq millions de cas. Si près d'un décès sur cinq a eu lieu aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde, l'Europe est la région où la pandémie progresse le plus vite, incitant les gouvernements à instaurer de nouvelles mesures, au risque de provoquer le mécontentement. Trois pays ont désormais franchi la barre symbolique du million de cas de Covid-19 : la Russie, la France et l'Espagne.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus au 3 novembre 2020 (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès 1 États-Unis 9,703,299 +10,771 238,785 +144 2 Inde 8,353,493 +40,546 123,961 +311 3 Brésil 5,567,126 160,548 4 Russie 1,693,454 +19,768 29,217 +389 5 France 1,502,763 38,289 6 Espagne 1,331,756 36,495 7 Argentine 1,195,276 32,052 8 Colombie 1,099,392 31,847 9 Royaume-Uni 1,099,059 +25,177 47,742 +492 10 Mexique 938,405 +5,250 92,593 +493 11 Pérou 908,902 34,623 12 Afrique du Sud 728,836 19,539 13 Italie 731,588 39,059 14 Iran 646,164 +8,452 36,579 +419 15 Allemagne 582,711 +5,580 10,934 +51 16 Chili 515,042 +840 14,340 +21 17 Irak 485,870 +3,574 11,128 +60 18 Indonésie 421,731 +3,356 14,259 +113 19 Bangladesh 414,164 +1,517 6,004 +21 20 Belgique 453,310 +5,955 12,126 +268 21 Philippines 388,137 +987 7,367 +49 22 Ukraine 420,617 +9,524 7,731 +199 23 Turquie 384,509 +2,391 10,558 +77 24 Arabie Saoudite 348,936 +426 5,471 +15 25 Pays-Bas 383,523 +7,633 7,682 +106 26 Pologne 439,536 +24,692 6,475 +373 27 Pakistan 337,573 +1,313 6,867 +18 28 Israël 316,792 +264 2,592 29 République Tchèque 310,068 2,862 30 Roumanie 267,088 +8,651 7,419 +146 31 Canada 246,956 +2,021 10,328 +49 32 Maroc 229,565 3,900 33 Népal 182,923 +3,309 1,034 +30 34 Équateur 170,110 12,698 35 Suisse 137,730 5,997 +13 36 Bolivie 141,936 +69 8,751 +10 37 Portugal 156,940 +7,497 2,694 +59 38 Qatar 133,143 +226 232 39 Emirats arabes unis 137,310 +1,161 505 +2 40 Panama 135,592 2,731

Europe

En Allemagne, Angela Merkel a averti que les fêtes de fin d'année, notamment Noël, seraient réduites à des réunions familiales limitées. L'Allemagne "affronte des mois difficiles", a observé la chancelière, assimilant la pandémie à "un événement qui n'intervient qu'une fois par siècle". Les restaurants, bars, cafés mais aussi toutes les institutions culturelles et sportives ont dû fermer leurs portes lundi pour les quatre prochaines semaines, suscitant un certain mécontentement dans la population.

Un "confinement limité" a été mis en place en Allemagne par la chancelière Angela Merkel, pour une durée d'un mois. Cette annonce a été faite le mercredi 28 novembre. Dès le lundi 2 novembre, toutes les compétitions professionnelles sportives auront lieu à huis clos. Afin de soutenir les entreprises affectées par les fermetures, le gouvernement allemand a annoncé l'arrivée d'un programme d'aides d'urgence pouvant aller jusqu'à dix milliards d'euros.

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, est aussi entrée lundi dans un deuxième confinement de six semaines. En vigueur dès le 2 novembre et jusqu'au 13 décembre, au moins, ce nouveau confinement laisse place à de nouvelles règles avec notamment un report de la rentrée scolaire et l'obligation du télétravail quand cela est possible. Le télétravail est obligatoire partout où il est possible et les magasins non essentiels sont fermés. Cependant, fleuristes et libraires ont été autorisés à ouvrir.

Les députés espagnols ont voté en faveur de la prolongation pour six mois de l'état d'urgence en Espagne, jeudi 29 octobre. Le gouvernement de Pedro Sanchez a recueilli 194 voix sur 350. Le gouvernement espagnol a dans le même temps annoncé l'instauration d'un couvre-feu nocturne de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes. Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

En Italie, les détails d'un couvre-feu nocturne national doivent être annoncés ce mardi 3 novembre, ainsi que des limitations de voyage vers des régions désormais classées en fonction de leur risque sanitaire. Depuis une semaine, l'Italie a fermé cinémas, théâtres, salles de sport et piscines. Les restaurants et les bars ne peuvent plus recevoir de clients après 18h00. "Restons unis dans ce moment dramatique", a dit lundi le chef du gouvernement Giuseppe Conte. "La priorité est la défense de la santé". Mais le pari est risqué après les affrontements ayant opposé samedi à Rome la police à des manifestants en colère contre les restrictions. Des incidents similaires avaient éclaté vendredi à Florence.

Trois municipalités du nord du pays sont reconfinés depuis le 23 octobre. Cette décision a été annoncée le jeudi 22 octobre par le gouvernement. Cette mesure, qui concerne 150 000 habitants, constitue "un devoir civique de confinement à domicile". Ces derniers résident à Felgueiras, Paços de Ferreira et Lousada. Pourtant, ce "lockdown" local n'est pas entièrement restrictif. Les habitants peuvent aller travailler, à l'école, acheter des médicaments et faire leurs courses. Le télétravail devient obligatoire dans la mesure du possible. Quelques mesures strictes concernent également tout le pays : les rassemblements restent limités à 10 personnes, la consommation d'alcool est interdite dans l'espace public, le confinement est obligatoire pour les personnes testées positives ou sous vigilance active.

Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 47 000 morts, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un confinement de l'Angleterre jusqu'au 2 décembre. Dans l'espoir de "célébrer Noël correctement", l'Irlande et le Pays de Galles sont devenus les premiers territoires à reconfiner leurs populations en Europe, frappée par la deuxième vague et obligée de multiplier les restrictions pour contrer le Covid-19. En Irlande, la population est reconfinée depuis le 29 octobre pour six semaines, mais les écoles resteront ouvertes. "Si nous unissons nos efforts pendant les six prochaines semaines, nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement", a lancé le Premier ministre irlandais Micheal Martin. Le Pays de Galles (3 millions d'habitants) est quant à lui confiné pour deux semaines, mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première vague de Covid-19 du printemps. En Irlande comme au Pays de Galles, les commerces non essentiels devront fermer.

Afin de faire face au coronavirus et à une potentielle deuxième vague, Boris Johnson a lancé la "règle des six". Les réunions de plus de six personnes à l'intérieur et à l'extérieur seront interdites. Par contre, les mariages, les enterrements, les restaurants, les pubs et les écoles sont exemptées de cette future loi. En cas de non-respect de cette mesure, les contrevenants devront payer 100 livres sterling, ce qui équivaut à 110 euros. S'il y a récidive, ces derniers seront tenus de régler jusqu'à 3200 livres, soit 3500 euros.

Amérique

Si l'Europe est dramatiquement touchée par la deuxième vague de nouveau coronavirus, les Etats-Unis ne sont pas en reste. Rien que la semaine dernière, le nombre de nouveaux cas a bondi de 18 %, avec plus de 575 000 cas détectés, selon une analyse de Reuters comté par comté. Selon l'université Johns-Hopkins, depuis que le premier cas est apparu sur le sol américain, le bilan s'élève pour l'ensemble du territoire à 9,29 millions de contaminations. La semaine dernière, le Texas a enregistré plus de 45 600 cas, suivi par l'Illinois, qui, bien que comptant deux fois moins d'habitants, a recensé plus de 44 500 nouvelles infections. Donald Trump le martèle : si les Etats-Unis présentent autant de cas de Covid, c'est parce qu'ils testent beaucoup. La semaine dernière, 8,5 millions de tests ont été effectués. Mais 6,8 % sont revenus positifs contre 6,3 % la semaine précédente.

Le laboratoire américain Eli Lilly travaille actuellement sur un traitement du coronavirus aux résultats prometteurs. Le groupe pharmaceutique a donc déposé une demande d'autorisation d'utilisation en urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l'organisme qui décide de la commercialisation des médicaments aux États-Unis. Cette annonce a été faite par Eli Lilly le mercredi 7 octobre. Ce remède à base de deux anticorps de synthèse est développé depuis plus de sept mois. Sciences et Avenir indique que deux traitements différents sont créés : le premier n'a qu'un seul anticorps tandis que le deuxième combine les deux. La demande d'autorisation ne concerne qu'une seule des deux substances défensives. Un essai clinique sur 268 patients testés positifs au Covid-19 a été concluant lorsque les deux anticorps ont été combinés. Le président des États-Unis, Donald Trump, a reçu un traitement similaire de la société Regeneron suite à sa contamination le 2 octobre. Le laboratoire Eli Lilly a affirmé que 100 000 doses avec un seul anticorps pourraient être fournies en octobre, puis un million à la fin de 2020. Pour les deux substances défensives, 50 000 doses seraient disponibles d'ici à la fin de l'année.

ASie

La Chine va rejoindre l'initiative Covax. Cette dernière, lancée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), permet aux pays pauvres d'avoir accès aux vaccins contre le Covid-19 lorsqu'ils seront prêts à être déployés. Cette annonce a été faite le vendredi 9 octobre dans un communiqué du ministère des Affaires Étrangères chinois. L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a présenté mardi 7 octobre un état des lieux du marché à l'échelle de la planète. La crise sanitaire liée au Covid-19 a provoqué une hausse exponentielle de la vente d'équipements de protection individuels, comme des masques ou des combinaisons par exemple. 98 milliards de dollars de recettes ont été perçues cette année grâce au commerce de ces accessoires hygiéniques, soit une croissance de 49% par rapport à l'année 2019. Sur cette somme, 71 milliards de dollars sont issus de la vente de masques, ce qui représente une augmentation à hauteur de 87%. Le grand gagnant est le pays dirigé par Xi Jinping, la Chine. À elle seule, la nation a touché 40 milliards de dollars, ce qui équivaut à 57% du marché. Ces excellents chiffres ne changent pas l'opinion publique défavorable sur l'Empire du Milieu. Selon la dernière enquête du PEW Research Center où quatorze États ont été interrogés, l'image des autorités chinoises s'est considérablement dégradée. 85% des Suédois possèdent un avis négatif sur Pékin. 81% des Australiens ont la même pensée, contre 70% en France.