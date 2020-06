Décidée et mise en place par le président de la République, la convention citoyenne pour le climat réunit, depuis octobre 2019, 150 personnes tirées au sort et formant un panel représentatif de la société française. Se loger, se nourrir, consommer, se déplacer, travailler et produire… Sous la houlette du CESE (Conseil économique, social et environnemental), il leur a été demandé de définir une liste de mesures "permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 (par rapport à 1990), dans un esprit de justice sociale", résume le site officiel de la CCC.

Après neuf mois de débats, les 150 citoyens ont remis le 21 juin leurs propositions au gouvernement. Voici les principales mesures fortes qu'ils ont votées.