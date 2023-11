Black Friday PC Gamer : l'offre complétement dingue, - 900 euros sur ce PC MSI

Semaine du Black Friday avec des offres toujours plus folles sur la gamme de PC Gaming.

Alors que la date officielle du Black Friday est prévue pour ce vendredi 24 novembre 2023, de nombreuses enseignes ont déjà lancé leur Black Friday Week. Darty, Fnac, Boulanger... Tous proposent des rabais importants sur la catégorie gaming des PC. Souvent onéreux, ces PC s'arrachent très souvent durant cette période. Mais savez vous comment bien choisir un PC Gamer ? Tout d'abord, faites bien attention aux prix, un PC très cher ne veut pas forcément dire qu'il est plus performant. Une des étapes très importante et même capitale, est de bien choisir le GPU et le processeur de votre futur PC Gamer, notamment si vous aimez jouer aux jeux avec un bon graphisme et de hautes résolutions. Un disque dur SSD est également très important pour avoir un temps de chargement de jeu plus rapide.

Voici notre sélection des meilleurs PC Gamer sur le marché ainsi que des parties consacrées aux grandes marques du Gaming et aux offres les plus attractives des accessoires de PC (casques, souris, écrans).

PC Gamer pas cher

Bien évidemment, le terme "pas cher" est à prendre avec distance car mettre 800 euros dans un PC n'est pas donné à tout le monde et correspond à un très gros budget pour le ménage en question. Mais sur le marché, des PC pour le gaming à moins de 1000 euros, il y en a pas énormément et il faut passer du temps sur les différents navigateurs pour trouver la perle rare.

Alerte bon plan pour cet ordinateur Acer Nitro. Avec son processeur Intel® Core™ i7 de 12e génération et les cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX™ série 30 (entièrement optimisés pour la puissance graphique maximale (MGP)), votre pc portable gaming va impressionner vos amis !

Ce premier PC de la marque MSI, reconnu dans le milieu du gaming, affiche un prix à moins de 1000 euros. Avec son large écran de 17 pouces, il permet un certain confort visuel pour ceux qui aiment jouer sur un grand écran. Avec sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050 dotée de 4 Go de mémoire vidéo dédiée GDDR6, le MSI KATANA offre également des performances graphiques de haute qualité.

HP Omen est une gamme de PC recherchée par les gamers. S'il y en a pour tous les prix, ce HP Omen Gaming Laptop s'affiche également à moins de 1000 euros à quelques semaines du Black Friday. Avec son écran Full HD 16,1 pouces, son processeur Intel® Core™ i5-13420H (jusqu'à 4.6 GHz) et sa carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, ce PC devrait vous donner satisfaction.

Le PC Portable Gamer HP Victus Laptop s'affiche en promotion pour le Black Friday. Avec un puissant processeur Intel® Core™ 12e génération et une carte graphique de dernière génération, ce PC gamer propose de belles prestations pour se lancer dans le gaming à la maison.

PC Gamer Asus

Le PC Gamer Asus ROG ZEPHYRUS-G16-GU603ZV-00W 16 s'affiche en promotion avant le Black Friday. Grâce à son processeur Intel® Core™ i7 12700H de 13e génération et un GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, cet ordinateur portable devrait faire tourner les derniers jeux du marché. Les détails ont également été bien étudiés avec une plaque nominative du G16 qui est imprimée par lithographie Nanoimprint pour produire un effet holographique sur votre PC.

PC Gamer MSI

Le PC MSI PULSE 17 B13VGK-002FR affiche une réduction importante en amont du Black Friday. Avec son écran de 17 pouces FHD, son processeur Intel® Core™ i7-13700H (Max 5.0 Ghz) et sa carte Graphique ® GeForce RTX™ 4070 Laptop, ce PC pourra vous offrir un vrai confort quel que soit votre usage. Notons tout de même qu'avec un 1 To SSD PCIe Gen4 et surtout 16 Go RAM DDR5, la mémoire de ce PC peut être vite saturée.

Le PC Portable Gaming MSI Pulse 15 B13VGK-463FR 15.6 affiche une grosse promotion à l'occasion de cette période du Black Friday. Avec son Processeur Intel ® Core ™ i7-13620H de 13ème génération et sa carte graphique GeForce RTX 4070 TGP, cet ordinateur propose des performances remarquables si vous cherchez un pc gamer.

PC Gamer fixe

Si l'ordinateur portable Gaming a la côte depuis plusieurs années maintenant, le PC Gamer fixe est très avantageux et offre un véritable confort et surtout une qualité supérieure. La carte graphique, le processeur, le stockage… Tous les composants offrent un rendement supérieur qu'un pc portable Gamer

Le PC Gamer Hp OMEN GT14-0107nf s'affiche en promotion à l'occasion du Black Friday. Si la carte graphique Nvidia Geforce RTX 4070 Ti propose des performances assez importantes, on notera toutefois que le stockage de 512 go est assez faible pour un PC fixe, mais surtout pour un pc qualifié de gaming.

Ecrans PC Gamer

Même si la plupart des ordinateurs sont vendus avec un kit complet, vous voulez peut être avoir cet écran en particulier parce qu'il correspond mieux à vos attentes que ce soit pour la qualité de l'image ou la taille. Le Black Friday proposera bien évidemment des offres sur les écrans et en voici déjà quelques unes en avant première.

Souris gamer

La souris Logitech G502 HERO est l'une des meilleures souris gaming du marché. À quelques jours du Black Friday, cette dernière s'affiche en promotion. Avec sa nouvelle génération du capteur optique, la souris offre une prise en main et une précision très agréable.

Même si elle date de 2021, la souris Razer DeathAdder Essential reste un classique et son ergonomie reste très agréable si vous jouez pendant des heures sur votre ordinateur. À titre d'information, ses 5 boutons Hyperesponse ont été testés en laboratoire pour résister jusqu'à 10 millions de clics afin de s'assurer qu'il s'agit de la meilleure souris de combat...

Casques gamer

