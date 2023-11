Le PC gamer HP Victus passe à 650 euros pour le Black Friday

À l'occasion du Black Friday, le PC gamer HP Victus affiche une très forte réduction.

Changer d'ordinateur ou tout simplement en acquérir un pour la première fois n'est pas une chose facile pour bon nombre de ménages ou d'étudiants. À l'occasion du Black Friday, les différents sites comme la Fnac, Darty, Boulanger proposent des rabais importants et pour tous les budgets. Pour connaître les meilleures offres, nous avons réalisé une sélection des meilleures offres du moment dans notre papier dédié.

L'offre présentée juste en dessous est pour les ménages avec un budget assez restreint. Pour le Black Friday, la Fnac propose le PC gamer HP Victus à 650 euros, soit une réduction de 350 euros (-35%). Pour votre consommation personnel ou pour un cadeau de fin d'année à votre entourage, c'est le bon plan du jour.

Victus by HP Laptop 15-fb0160nf - Ryzen 5 5600H 16 Go RAM 512 Go SSD Noir Neuf à partir de 649,49 € Occasion à partir de 649,99 € Rakuten 649,99 € Voir

Fnac 999,49 € 649,49 € Voir

Darty 649,99 € Voir

Cdiscount 996,07 € Voir

Rue du Commerce 1008,96 € Voir

Amazon 1058,93 € Voir Fnac 999,49 € 649,99 € Voir

Rakuten 649,99 € 753,88 € Voir

Attention, si vous cherchez un PC gamer qui peut faire tourner les derniers jeux et qui ont besoin d'une carte graphique importante, ce n'est pas le PC qui vous faut. En revanche si vous jouez à des jeux qui nécessitent pas une grosse carte graphique ou processeur comme Fortnite, League of Legends etc... C'est ce PC qu'il vous faut.

Le HP Victus est doté de processeurs mobiles AMD Ryzen™ 5000 Série H avec une batterie "incroyable" selon les dires de la marque. Vous pouvez également profiter d'images extrêmement nettes, quel que soit l'angle avec un grand angle de vision de 178° et une résolution dynamique. Le PC possède une carte graphique AMD Radeon RX série 6000 ainsi qu'un espace de stockage SSD de 512 Go.

Notons également quelques avantages de connectivité avec un écran compatible avec le port HDMI, un lecteur de carte SD multiformat pour récupérer facilement vos photos ou fichier ainsi que 2 ports USB SuperSpeed et un port USB Type C SuperSpeed.