Alerte bon plan Black Friday ! 999 euros la télé 65 pouces QNED de LG, une valeur sûre

Cette télévision haut de gamme, introuvable à moins de 2300 euros en septembre, est désormais accessible à 999 euros.

L'opération commerciale du Black Friday se poursuit et s'intensifie : ce qu'il faut en réalité appeler la "Black Week" réserve de belles surprises. Au rayon des télévisions par exemple, on trouve - si on cherche bien - des offres promotionnelles assez bluffantes. Mais encore faut-il qu'il s'agisse de télévisions de qualité et pas de téléviseurs mal conçus dont les revendeurs veulent se débarrasser.

Linternaute.com mobilise une partie de la rédaction, spécialisée en bons plans consommation, à l'occasion du Black Friday 2023. Et parmi les perles dénichées, on trouve le LG QNED 916QE. Cette télévision 4K est considérée par la presse spécialisée et par nous-mêmes comme une télévision assurant à la fois performances et un rapport qualité prix remarquable. Voici les 2 modèles avec différentes tailles de l'écran, en promotion, avec un comparatif pour être certain de faire le bon choix. Sur l'ensemble de cette gamme, ce sont des centaines d'euros qui sont économisés :

LG QNED 916QE 65 pouces

TV QNED 4K 164 cm Smart QNED 65QNED916 Neuf à partir de 999,00 € Ubaldi 999,00 € Voir

Rakuten 1052,00 € Voir

Amazon 1160,00 € Voir

Fnac 1160,00 € Voir

Rue du Commerce 1205,83 € Voir

Darty 1205,83 € Voir

LG QNED 916QE 75 pouces

Télévision LG 75QNED916QE 75 4K Ultra HD LED QNED HDR10 PRO Neuf à partir de 1674,89 € Rakuten 1674,89 € Voir

Rue du Commerce 1837,70 € Voir

Durant la Black Friday week, jusqu'au 27 novembre, adoptez un réflexe important : comparez les offres chez plusieurs marchands ou sites Internet. Linternaute.com propose durant cette grande opération commerciale un comparateur sur la plupart des articles mis en avant, pour favoriser le meilleur revendeur et surtout orienter les consommateurs vers les meilleurs prix.