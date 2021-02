Vaccin Valneva : commandes, dates d'arrivée, caractéristiques… Ce que l'on sait

VALNEVA. Le 28 janvier, la biotech nantaise a annoncé le lancement de sa production de vaccins "Valneva" contre le Covid-19 avant la publication des résultats de la phase I/II des essais cliniques. Les premières doses devraient être commercialisées à l'automne 2021, mais à destination du Royaume-Uni.

La start-up nantaise Valneva s'impose comme la première biotech française à proposer un vaccin contre le Covid-19, le VLA2001. Le laboratoire candidat de l'Hexagone se démarque par sa méthode de confection. Il s'agit du seul vaccin inactivé et adjuvanté, pensé pour lutter contre le coronavirus. Il se compose de particules inactivées du Covid-19 et de stimulants permettant de produire des anticorps en plus grand nombre. Une technique ancienne qui a fait ses preuves à plusieurs reprises, notamment avec le vaccin contre la grippe. La facilité de conservation de ce candidat vaccin, entre 2 et 8 degrés, lui confère un avantage certain par rapport aux concurrents.

La première étude de la phase I/II de l'essai clinique a débuté à la mi-décembre sur 150 personnes âgées entre 18 et 55 ans, a précisé le groupe dans un communiqué. Les tests ont permis d'évaluer l'innocuité, la tolérance et l'immunogénicité du vaccin selon trois doses (faible, moyenne et forte) administrées à trois semaines d'intervalle. Les résultats sont attendus d'ici avril 2021. S'ils sont concluants, Valneva prévoit de poursuivre les essais cliniques sur 4000 volontaires dès le printemps. Pourtant, Franck Grimaud, directeur général de Valneva, a déjà annoncé le lancement de la production des vaccins dès le 28 janvier, dans son usine écossaise de Livingstone. Les premières doses devraient être commercialisées à partir d'octobre 2021 mais 60 millions de doses font d'ores et déjà l'objet d'un contrat avec le Royaume-Uni, depuis juillet.

Pas de vaccin Valneva en France ?

La France ne sera pas prioritaire pour se fournir les vaccins Valneva. Les Britanniques ont entièrement financé les recherches et essais clinique de la start-up et se sont positionnés pour être les premiers approvisionnés en vaccins. Ce 1er février, Valneva s'est engagée sur 40 millions de doses supplémentaires à destination du Royaume-Uni pour 2022. Le pays garde également des options pour l'achat de 90 millions de doses disponibles entre 2023 et 2025. Si tous les contrats sont honorés, la valeur des 190 millions de doses pourrait grimper jusqu'à 1,4 milliard d'euros. La Commission Européenne, et donc la France, a attendu le 12 janvier pour commander 60 millions de doses de vaccins Valneva. Ce positionnement tardif repousse à début 2022 l'arrivée desdits vaccins dans l'Hexagone.