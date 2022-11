Black Friday aspirateur : jusqu'à 120 euros de remise sur Dyson et 300 euros sur IRobot

BLACK FRIDAY ASPIRATEUR. Les bonnes affaires continuent toute la semaine pour le Black Friday. Pour vous aider à vous y retrouver dans toutes ces offres, on a écumé les différents sites et on vous a préparé une sélection de toutes les offres chocs sur les meilleurs aspirateurs, robot, Dyson, Rowenta, etc.

Black Friday 2022 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

[Mis à jour le 21/11/2022 à 10h09] Aspirateur robot, Dyson, Rowenta... La Black Week et ses promos chocs allant jusqu'à 300 euros de remise sur certains modèles continuent. C'est le moment de changer d'aspirateur si le votre commence à se faire vieux, ou tout simplement pour investir dans un modèle plus performant. Darty le spécialiste de l'électroménager ou Amazon proposent des offres de folie sur de nombreux aspirateurs robots ou sans fil, et même les aspirateurs Dyson !

Par exemple, jusqu'à -120 euros sur certains aspirateurs Dyson, un aspirateur robot dès 110 euros, des rabais de 50% chez Amazon sur quelques modèles, ou encore IRobot qui offre une réduction de prix de 300 euros sur un de ses modèles phares. Pour les petits budgets, on ne vous oublie pas, on vous a sélectionné des aspirateurs performants en promo dès 30 euros. Attention aux stocks, certains modèles pourraient partir vite ! Pour vous aider à trouver votre nouvel aspirateur, on vous a sélectionné les meilleures rabais par catégorie.

C'est le moment d'investir dans un aspirateur robot. Voici un des modèles les plus performants du marché à presque -50%, soit plus de 300 euros d'économie !

Aspirateur robot Irobot ROOMBA i7 Neuf à partir de 425,00 € Occasion à partir de 249,99 € Rakuten 425,00 € Voir

Cdiscount 479,99 € Voir

Rue du Commerce 656,26 € Voir Rakuten 425,00 € 249,99 € Voir

Darty 407,99 € Voir

Où trouver un aspirateur pas cher et performant ?

Si vous cherchez un aspirateur rentable et efficace et que vous ne voulez pas dépenser une fortune, voici les meilleurs deal rapport-qualité prix du moment, à moins de 50 euros.

Aspirateur Balai Cecotec Conga Popstar 1500 Animal Duo Gris, 800 W, Technologie cylonique, 3 modes Neuf à partir de 39,98 € Cdiscount 41,90 € Voir

Rue du Commerce 39,98 € Voir

Amazon 44,90 € Voir

Fnac 53,65 € Voir

Aspirateur vertical Conga ThunderBrush 560 Cecotec Neuf à partir de 38,90 € Amazon 53,99 € 38,90 € Voir

Cdiscount 53,50 € Voir

Rue du Commerce 52,58 € Voir

Rakuten 56,67 € Voir

Fnac 62,00 € Voir

La marque Dyson reste l'un des leaders du marché. Tout le monde rêve d'avoir un aspirateur Dyson pour se faciliter la tâche à la maison. Mais le prix en rebute plus d'un ! Le Black Friday est donc le bon moment pour craquer. Les aspirateurs du fabriquant anglais offrent une forte puissance d'aspiration, des options de réglage avancés et un design pratique et plaisant. Dès aujourd'hui, profitez de remise jusqu'à 120 euros sur les aspirateurs Dyson.

Aspirateur balai V15 Detect Neuf à partir de 597,80 € Fnac 697,80 € 597,80 € Voir

La Redoute 699,00 € 599,00 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Boulanger 699,00 € 599,00 € Voir

Galeries Lafayette 699,00 € 599,00 € Voir

Rakuten 699,00 € Voir

V10 Origin Neuf à partir de 379,00 € Fnac 497,80 € 379,00 € Voir

Darty 379,00 € Voir

Aspirateur sans sac Bigball parquet 2 Neuf à partir de 229,00 € Occasion à partir de 459,99 € Cdiscount 249,99 € 229,99 € Voir

La Redoute 279,00 € 229,00 € Voir

Rakuten 279,00 € Voir

Rue du Commerce 599,99 € 369,99 € Voir

Amazon 399,00 € 384,69 € Voir Rakuten 279,00 € 459,99 € Voir

Aspirateur balai V12 Detect Slim Absolute Neuf à partir de 499,00 € Occasion à partir de 500,00 € Ubaldi 499,00 € Voir

Fnac 647,80 € 527,80 € Voir

Cdiscount 649,00 € 529,00 € Voir

Rakuten 529,99 € Voir

La Redoute 649,00 € 529,00 € Voir

Darty 529,00 € Voir

Boulanger 649,00 € 529,00 € Voir

Galeries Lafayette 649,00 € 529,00 € Voir

Amazon 727,59 € Voir Rakuten 529,99 € 500,00 € Voir

Retrouvez également les aspirateurs Dyson en promotion sur le site du fabriquant.

Rowenta est une très bonne alternative aux aspirateurs Dyson. Si le Black Friday n'a pas encore commencé, des promotions sont déjà en cours sur les aspirateurs Rowenta les plus en vus.

Aspirateur balai Rowenta RH9679WO Neuf à partir de 198,99 € Fnac 298,99 € 198,99 € Voir

Rakuten 199,99 € Voir

La Redoute 299,99 € 199,99 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Galeries Lafayette 299,99 € 199,99 € Voir

Cdiscount 229,41 € Voir

Rue du Commerce 299,99 € 246,51 € Voir

Aspirateur avec sac Rowenta Green Force Effitech RO6180EA Neuf à partir de 158,79 € Fnac 248,79 € 158,79 € Voir

Rakuten 159,99 € Voir

La Redoute 249,99 € 159,99 € Voir

Darty 159,99 € Voir

Boulanger 249,99 € 159,99 € Voir

Galeries Lafayette 249,99 € 159,99 € Voir

Aspirateur balai Xforce Flex 1160 RH9878WO Neuf à partir de 299,99 € Occasion à partir de 236,99 € Amazon 347,00 € 299,99 € Voir

La Redoute 449,99 € 299,99 € Voir

Rue du Commerce 349,00 € 345,99 € Voir

Rakuten 349,00 € Voir

Cdiscount 363,07 € Voir

Darty 386,55 € Voir Amazon 347,00 € 236,99 € Voir

Aspirateur sans sac Rowenta RO7282EA Neuf à partir de 169,99 € Occasion à partir de 220,00 € Darty 169,99 € Voir

Fnac 259,00 € Voir

Rakuten 289,00 € Voir Rakuten 289,00 € 220,00 € Voir

Un aspirateur robot à seulement 110 euros, c'est possible avec le Black Friday. Les aspirateurs robots sont les meilleurs lorsqu'il s'agit de garder vos sols/tapis propres sans trop bouger. Ils peuvent être un outil précieux pour l'entretien des sols dans la plupart des maisons. Si vous manquez de temps ou si vous détestez simplement passer l'aspirateur, un robot aspirateur est le meilleur investissement pour vous !

Proscenic M6 Pro Aspirateur Robot, 3 en 1 fonction de nettoyage, avec navigation laser, contrôle avec Alexa et APP, puissance d'aspiration 2600PA et nettoyage sélectif d'une zone Neuf à partir de 189,00 € Amazon 369,00 € 189,00 € Voir

LEFANT Robot Aspirateur Laveur, Minice Silencieux 2000Pa Forte Aspiration Autonomie Aspirateur Robot Laveur de Sol, Connecté WiFi/Alexa/App, Idéal pour Poils d'animaux Cheveux Tapis Sols Durs, M210B Neuf à partir de 109,99 € Occasion à partir de 197,99 € Amazon 199,99 € 109,99 € Voir Amazon 199,99 € 197,99 € Voir

Aspirateur robot Irobot ROOMBA i7 Neuf à partir de 425,00 € Occasion à partir de 249,99 € Rakuten 425,00 € Voir

Cdiscount 479,99 € Voir

Rue du Commerce 656,26 € Voir Rakuten 425,00 € 249,99 € Voir

Darty 407,99 € Voir

Aspirateur robot Xiaomi Vacuum-Mop 2S Blanc Neuf à partir de 199,00 € Occasion à partir de 140,00 € Amazon 299,00 € 199,29 € Voir

Rakuten 199,00 € Voir

Fnac 220,47 € 199,29 € Voir

Darty 220,47 € Voir Rakuten 199,00 € 140,00 € Voir

Amazon 299,00 € 173,56 € Voir

Aspirateur iRobot Roomba 692 Neuf à partir de 169,99 € Occasion à partir de 134,29 € Amazon 212,97 € 169,99 € Voir

Cdiscount 216,34 € Voir

Rakuten 219,98 € Voir

Darty 219,18 € Voir Amazon 212,97 € 134,29 € Voir

Rakuten 219,98 € 150,00 € Voir

Aspirateur robot Roomba j7+ Neuf à partir de 698,99 € Fnac 998,99 € 698,99 € Voir

Amazon 999,99 € 699,00 € Voir

Cdiscount 699,00 € Voir

Rakuten 699,00 € Voir

Rue du Commerce 699,00 € Voir

La Redoute 949,00 € 699,00 € Voir

Ubaldi 699,00 € Voir

Darty 699,99 € Voir

Boulanger 949,00 € 699,00 € Voir

Galeries Lafayette 949,00 € 699,00 € Voir

Roborock S7 Pro Ultra Aspirateur Robot Laveur 5100 Pa avec Station de Vidange Auto-Dépoussiérage/Remplissage/Nettoyage de Serpillière, Robot Aspirateur Connecté par Alexa/APP (Mise à Niveau du S7) Neuf à partir de 899,00 € Amazon 959,00 € 899,00 € Voir

Si vous ne connaissez pas encore les aspirateurs nettoyeurs Bissell, voici tous les avantages qu'ils proposent :

Multifonction, ils aspirent, lavent et sèchent ;

Très efficaces sur les tapis et moquettes ;

Performants.

Si leur prix est élevé, le Black Friday est le bon moment pour investir. Voici els meilleures offres en cours.

Aspirateur à main Bissell Crosswave X7 2955N 200W Noir Neuf à partir de 379,00 € Occasion à partir de 293,68 € Amazon 481,42 € 379,00 € Voir

Fnac 436,81 € Voir

Darty 436,81 € Voir

Rakuten 521,96 € Voir Amazon 481,42 € 293,68 € Voir

Aspirateur laveur crosswave X7 + pet pro B3400N sans fil Neuf à partir de 398,99 € Occasion à partir de 492,15 € Fnac 578,99 € 398,99 € Voir

Rakuten 399,99 € Voir

Amazon 579,99 € Voir

La Redoute 579,99 € Voir

Darty 579,99 € Voir Amazon 579,99 € 492,15 € Voir

Vac & Steam Titanium - Nettoyeur à vapeur Neuf à partir de 130,00 € Occasion à partir de 100,00 € Amazon 159,99 € 130,00 € Voir

Cdiscount 159,99 € 139,99 € Voir

Rue du Commerce 174,92 € 159,02 € Voir

Rakuten 165,90 € Voir

La Redoute 239,99 € Voir

Darty 239,99 € Voir Rakuten 165,90 € 100,00 € Voir

Amazon 159,99 € 102,70 € Voir

DÉCOUVREZ TOUTES LES MEILLEURES OFFRES DU BLACK FRIDAY

Beaucoup de site de e-commerce participent à l'opération Black Friday et proposent de nombreux produits avec de gros rabais. Si vous avez besoin de changer de téléphone, d'ordinateur, d'investir dans de l'électroménager, ou de commencer vos cadeaux de Noël, c'est le moment. Il y a déjà de super promotions !

Quelles promotions sur les aspirateurs balais sans fil pour le Black Friday?

Les aspirateurs sans fil ont maintenu leur position de produit le plus vendu car ils sont foncièrement pratiques et plus faciles à transporter d'une pièce à autre en comparaison avec les aspirateurs traineaux.

Aspirateur balai Roborock H7 rouge Neuf à partir de 289,00 € Rue du Commerce 361,99 € 289,00 € Voir

Fnac 346,79 € 299,00 € Voir

Rakuten 342,99 € Voir

La Redoute 347,99 € Voir

Boulanger 347,99 € Voir

Galeries Lafayette 347,99 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Aspirateur balai Philips SpeedPro Max Neuf à partir de 268,71 € Occasion à partir de 238,54 € Amazon 308,97 € 268,71 € Voir

Rue du Commerce 303,60 € 276,00 € Voir

Darty 289,53 € Voir

Fnac 297,27 € Voir

Cdiscount 298,79 € Voir

Rakuten 302,01 € Voir Amazon 308,97 € 238,54 € Voir

Les aspirateurs sans sac font de la résistance et apparaissent aussi parmi les modèles d'aspirateurs recherchés pendant le Black Friday, certainement aidés par des prix défiant toute concurrence. Quels modèles surveiller en vue de l'édition 2022 ? De manière générale cette page tient à jour la liste des produits pouvant faire l'objet de soldes intéressants puis des meilleures promotions dès l'apparition des premières offres du Black Friday 2022.