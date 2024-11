Black Friday Apple : le dernier iPad à moins de 1000€ ! Déjà des offres sur les tablettes

Les offres du Black Friday commencent à fleurir dans les rayons des tablettes tactiles. Les modèles de la marque Apple ne font pas exception à la règle, y compris les derniers sorties. Les tablettes signées par Samsung et d'autres sont aussi en promotion.

Le mois de novembre rime chaque année avec le Black Friday. L'opération commerciale est l'occasion de faire des affaires et de se rééquiper à moindre coût, notamment en ce qui concerne les produits high-tech. Ces derniers figurent souvent parmi les meilleures ventes des différentes enseignes, et parmi eux on compte les incontournables tablettes.

En matière les produits de la marques Apple restent les stars et sont les plus recherchés. Certains peuvent être trouvés en promotion à raison de 100 et 200€ de réduction la plupart du temps ce qui peut être significatif sur des produits très onéreux, mais il existe aussi de vraies bonnes affaires comme cette offre concernant la dernière tablette mise sur le marché en 2024 par la marque à la pomme : iPad Pro M4 en 11 pouces. Le produit est vendu à 949,99€ contre plus de 1 200€ d'ordinaire. C'est une offre à ne pas manquer, car les réductions aussi intéressantes ne courront pas les rayons même durant le Black Friday.

Apple Ipad Pro M4 (2024) 256 Go Neuf à partir de 949,99 € Occasion à partir de 999,99 € Rakuten 949,99 € Voir

Leclerc 1206,00 € Voir

Amazon 1209,00 € Voir

Fnac 1218,98 € Voir

Cdiscount 1218,96 € Voir

Darty 1219,99 € Voir

Materiel.net 1219,00 € Voir

Boulanger 1219,00 € Voir

Pixmania 1305,75 € 1231,20 € Voir Fnac 1218,98 € 999,99 € Voir

Amazon 1209,00 € 1142,09 € Voir

Durant le Black Friday se sont quand même les tablettes des gammes précédentes qui sont le plus souvent affichées en promotion, cela reste tout de même de bonnes affaires à conclure car nombre de ces produits sont reconnus comme parmi les meilleurs du marché. Voici un exemple avec l'iPad sorti en 2022 proposé à 348,99€ contre environ 450€ en début d'année.

Apple iPad (2022) 64 Go 348,99€ VOIR L'OFFRE sur Leclerc

Les autres offres Apple

Mais il n'y a pas qu'Apple qui s'illustre dans le secteur des tablettes, le constructeur Samsung fait office de grand concurrent avec des produits très performants également. Cette marque aussi a sorti ses derniers produits cette année avec la Samsung Galaxy Tab S10 dans les finitions classique, Plus et Ultra. D'ailleurs, le modèle le plus haut de gamme peut être trouvé à 1 035€ contre 1 349€ au prix fort, une très affaire à ne pas manquer.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256 Go Neuf à partir de 1035,22 € Fnac 1348,99 € 1035,22 € Voir

Rakuten 1076,88 € Voir

Cdiscount 1099,00 € Voir

Amazon 1199,00 € Voir

Pixmania 1225,57 € Voir

Darty 1299,99 € Voir

Boulanger 1299,99 € Voir

Materiel.net 1349,95 € Voir

Samsung 1349,00 € Voir

On peut aussi citer la Samsung Galaxy Tab S9 qui peut être trouvée entre 535 et 569€ alors qu'elle s'est vendue entre 630 et parfois plus de 700€ au cours des derniers mois. Parmi les modèles récents et réputés pour ses capacités, la tablette Xiaomi Pad 6S Pro est régulièrement citée. Le produit est vendu à 469€, une affaire lorsqu'on s'est qui était proposé à près de 500€ ces dernières semaines et entre 599,99 et 659,99€ en avril et mai peu après sa sortie.

Samsung Galaxy Tab S9 128 Go Neuf à partir de 546,22 € Fnac 899,49 € 546,22 € Voir

Rakuten 560,88 € Voir

Pixmania 580,92 € Voir

Amazon 899,00 € 639,00 € Voir

Cdiscount 693,24 € Voir

Darty 899,99 € Voir

Materiel.net 899,95 € Voir

Samsung 899,00 € Voir

Boulanger 899,00 € Voir