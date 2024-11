Black Friday Nintendo Switch : -30% sur les consoles OLED et Lite ! Des offres imbattables et limitées

Les offres sur les Nintendo Switch sont légions à la veille du Black Friday et certaines sont inespérées : la console OLED est vendue à 215€ et sa petite sœur la Nintendo Switch Lite est à 130 ! Des offres qui vont jusqu'à -30% et qui concernent aussi des coffrets très intéressants.

Les offres estampillées Black Friday continuent de se multiplier à la veille du vendredi noir et du jour officiel de l'opération commerciale, y compris sur les Nintendo Switch. La console star du constructeur japonais est un des produits stars du Black Friday, et pour cause des offres très intéressantes sont opérées sur ce produit. Certains sortent tout de même du lot avec des prix considérablement réduits et voici la meilleure offre disponible : la Nintendo Switch OLED, le modèle le plus haut de gamme de la console, est vendue à seulement 129,99€ sur AliExpress, contre 299,99€ habituellement. C'est une réduction de -30% qui es rendue possible par le cumul d'un rabais et du code promotionnel BFFR30. A moins d'une grosse surprise, il n'y aura pas meilleure offre même le jour du Black Friday alors n'attendez plus pour craquer.

Une petite précision tout de même sur le produit vendu : il s'agit d'un modèle d'import asiatique de la Nintendo Switch. Il ne présente aussi différence avec la version de la console commercialisée en France, mis à part le chargeur mais un adaptateur est fourni pour pouvoir brancher la console au prise française. Le seul détail auquel il faudra renoncer est la garantie européenne.

La Nintendo Switch Lite, la console pensée tout spécialement pour le jeu nomade, est elle aussi en promotion avec une offre comparable de -35% sur le prix de vente conseillé ! Elle passe de 199,99€ à seulement 129,99€. Là encore il faut utiliser le code promotionnel BFFR20 pour bénéficier de l'offre dans sa totalité. Comme pour sa grande soeur, la console vendue est un modèle d'import mais elle est fournie avec un adaptateur.

Mais il n'y a pas que les consoles qui sont en promotion, c'est aussi le cas de coffrets qui comprennent une Nintendo Switch et un jeu ! Les modèles OLED et Lite peuvent se trouver dans des coffrets en réduction. Et voici en exemple un des meilleurs packs vendu : il permet d'acquérir la Nintendo Switch OLED et le jeu Mario Kart 8 Deluxe, un des plus populaires sur la console. Le tout est affiché à 299,99€, c'est habituellement le prix appliqué sur la console seule. Sachant que le jeu vendu dans le coffret est d'ordinaire vendu autour des 50€ ce sont autant d'économie qui peuvent être réalisées.