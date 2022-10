"Black Friday machine à café : de nouvelles promos en 2022 ?"

BLACK FRIDAY MACHINE A CAFE 2022. De'Longhi, Dolce Gusto, Krups, Nespresso, Bosch... Les promotions sur les machines à café devraient revenir pour le Black Friday 2022. Découvrez quelques références à surveiller pour l'événement.

Quel genre d'offres pourra-t-on trouver en ligne lors du prochain Black Friday, théoriquement prévu le 25 novembre 2022 ? Pour les bons plans machine à café, les offres ont été légion pour de nombreuses marques et chez de nombreux cybervendeurs lors de la précédente édition. Dolce Gusto, Nespresso, Delonghi ou Krups... chez Boulanger, la Fnac, Cdiscount, Amazon, Rakuten ou encore La Redoute... Découvrez notre sélection des meilleures promotions machines à café dénichées alors. A chaque fois que c'était possible, nous faisions s'afficher un comparatif des prix sur différents sites de vente en ligne pour un même produit (comme cela sera le cas pour le Black Friday 2022). Faites-vous donc une idée pour le prochaine édition, en retrouvant ci-dessous les articles bradés lors du dernier Black Friday.

Une machine à café ne coûte pas forcément 100 ou 200 euros. Les machines à café d'entrée de gamme se vendent ainsi à partir de 30, 40 ou 50 euros. Evidemment, il est préférable de vous poser d'abord la question de ce que vous recherchez. Par exemple, préférez-vous un café filtre ou dosettes ? Les fourchettes de prix diffèrent en effet forcément en fonction des fonctionnalités plus ou moins élaborées proposées par l'appareil.

Bosch TAS3203 Machine à dosette 1300 W, Suny Rouge Neuf à partir de 84,80 € Occasion à partir de 40,42 € Rakuten 84,80 € Voir

Amazon 104,99 € 94,89 € Voir

Fnac 117,45 € Voir Amazon 104,99 € 40,42 € Voir

Philips philips - lm8012/60 Neuf à partir de 79,99 € Occasion à partir de 64,99 € Amazon 109,99 € 80,00 € Voir

Rue du Commerce 99,99 € 79,99 € Voir

Fnac 90,06 € Voir

Darty 90,07 € Voir

Rakuten 94,46 € Voir Rakuten 94,46 € 64,99 € Voir

Amazon 109,99 € 73,52 € Voir

Senseo Philips HD6563/01 SENSEO Viva Café Blanc Neuf à partir de 250,00 € Cdiscount 250,00 € Voir

L'OR Barista LM8012/00 Machine à Café à Capsule Blanc satiné Neuf à partir de 55,16 € Occasion à partir de 64,78 € Fnac 55,16 € Voir

Amazon 99,99 € 60,67 € Voir

Rue du Commerce 71,74 € 67,52 € Voir

Cdiscount 71,51 € Voir

Darty 69,66 € Voir

Rakuten 73,90 € Voir Amazon 99,99 € 64,78 € Voir

Rakuten 73,90 € 65,58 € Voir

Bialetti New Moka Induction, Cafetière à Induction, Aluminium/Acier, 6 Tasses, Noir Neuf à partir de 39,99 € Occasion à partir de 25,00 € Rakuten 39,99 € Voir

Boulanger 39,99 € Voir

La Redoute 44,99 € 40,49 € Voir

Cdiscount 47,92 € Voir

Fnac 54,99 € 52,42 € Voir

Darty 54,99 € Voir

Brico Privé 63,50 € 55,81 € Voir

Galeries Lafayette 59,95 € Voir Rakuten 39,99 € 25,00 € Voir

Fnac 54,99 € Voir

Nespresso est leader dans le domaine des cafetières à capsules. Nous avons sélectionné les modèles ci-dessous pour les rabais importants dont ils ont bénéficié lors du précédent Black Friday, mais aussi les (très) bons avis de leurs utilisateurs.

Nespresso Krups Vertuo Next Neuf à partir de 159,99 € Occasion à partir de 20,00 € Rakuten 159,99 € Voir

Amazon 149,99 € 179,90 € Voir

Fnac 191,96 € Voir

Darty 191,96 € Voir

Rue du Commerce 209,86 € Voir Rakuten 159,99 € 20,00 € Voir

Amazon 149,99 € 68,59 € Voir

Nespresso INISSIA Rouge Krups Neuf à partir de 89,99 € Occasion à partir de 70,00 € Amazon 99,99 € 91,37 € Voir

Rue du Commerce 99,99 € 89,99 € Voir

Cdiscount 96,04 € Voir

Rakuten 97,93 € Voir

Fnac 119,75 € 98,55 € Voir

Electro Dépôt 97,93 € Voir

Brico Privé 129,99 € 111,39 € Voir

La Redoute 119,99 € Voir

Darty 119,99 € Voir

Boulanger 119,99 € Voir

Galeries Lafayette 119,99 € Voir Rakuten 97,93 € 70,00 € Voir

Amazon 99,99 € 72,19 € Voir

Spécialisée dans la fabrication de machines à café, la marque italienne d'électroménager De'Longhi bénéficie d'importants rabais du Black Friday, notamment chez Rakuten. Lors du précédent Black Friday, la machine Broyeur Delonghi PrimaDonna Elite ECAM650.75.MS connectée s'y est par exemple vendue à 1032 euros au lieu de 1699,99 euros, soit -39% de réduction.

Expresso Broyeur PrimaDonna Elite ecam 650.75.MS connecte Neuf à partir de 1284,00 € Occasion à partir de 1159,00 € Cdiscount 1284,00 € Voir

Rakuten 1289,73 € Voir

Fnac 1343,98 € Voir

Darty 1350,32 € Voir

Rue du Commerce 1640,29 € 1382,39 € Voir

La Redoute 1658,12 € 1455,02 € Voir

Boulanger 1799,99 € Voir Rakuten 1289,73 € 1159,00 € Voir

Fnac 1343,98 € 1799,99 € Voir

De'Longhi Machine expresso avec broyeur, ECAM23.420 SW, Argent et Blanc Neuf à partir de 827,28 € Amazon 827,28 € Voir

Expresso avec broyeur Delonghi Magnifica S Smart Neuf à partir de 449,69 € Fnac 449,69 € Voir

Darty 449,99 € Voir

Rakuten 618,29 € Voir

De'Longhi Prima Donna Class Neuf à partir de 950,97 € Occasion à partir de 684,16 € Rakuten 950,97 € Voir

Amazon 1549,99 € 952,97 € Voir

Cdiscount 952,97 € Voir

Darty 950,97 € Voir

Rue du Commerce 978,70 € Voir

Fnac 1002,21 € Voir

La Redoute 1501,43 € 1081,36 € Voir Amazon 1549,99 € 684,16 € Voir

La machine à café Philips EP3246/70 Espresso automatique Latte Argent s'est vendue en ligne à des prix compétitifs sur plusieurs sites marchands. Elle possède, précisait alors Amazon, un "broyeur 100 % en céramique pour un café riche en goût". Il est possible d'y régler la mouture, l'intensité, la quantité de café et la température.

Philips Expresso avec broyeur Philips EP3246 70 Latte GO Neuf à partir de 509,34 € Occasion à partir de 402,38 € Amazon 579,99 € 509,34 € Voir

Darty 566,62 € Voir

Rakuten 575,22 € Voir

Fnac 579,79 € Voir

Rue du Commerce 661,13 € 601,03 € Voir Amazon 579,99 € 402,38 € Voir

Vous cherchez une machine à café Philips moins chère ? La Senseo Quadrante à dosettes noire proposée ci-dessous est passée sous la barre des 100 euros chez Amazon et Rakuten. Elle comporte une technologie Booster d'arômes, peut faire couler deux tasses en même temps et recouvre le café d'une couche de "crème signature". Elle cumule par ailleurs 76% d'avis cinq étoiles sur plus de 4 000 évaluations.

Philips Senseo Quadrante HD7866/61 Noir Neuf à partir de 99,99 € Amazon 119,99 € 99,99 € Voir

Darty 109,64 € Voir

Fnac 112,22 € Voir

Rue du Commerce 115,30 € 111,84 € Voir

Rakuten 119,28 € Voir

L'OR Barista LM8012/00 Machine à Café à Capsule Blanc satiné Neuf à partir de 55,16 € Occasion à partir de 64,78 € Fnac 55,16 € Voir

Amazon 99,99 € 60,67 € Voir

Rue du Commerce 71,74 € 67,52 € Voir

Cdiscount 71,51 € Voir

Darty 69,66 € Voir

Rakuten 73,90 € Voir Amazon 99,99 € 64,78 € Voir

Rakuten 73,90 € 65,58 € Voir

Philips philips - lm8012/60 Neuf à partir de 79,99 € Occasion à partir de 64,99 € Amazon 109,99 € 80,00 € Voir

Rue du Commerce 99,99 € 79,99 € Voir

Fnac 90,06 € Voir

Darty 90,07 € Voir

Rakuten 94,46 € Voir Rakuten 94,46 € 64,99 € Voir

Amazon 109,99 € 73,52 € Voir

Senseo Philips HD6563/01 SENSEO Viva Café Blanc Neuf à partir de 250,00 € Cdiscount 250,00 € Voir

L'OR BARISTA LM8018/90 Neuf à partir de 176,58 € Occasion à partir de 149,99 € Rakuten 176,58 € Voir

Cdiscount 179,18 € Voir

Darty 196,20 € Voir

Fnac 199,98 € Voir Rakuten 176,58 € 149,99 € Voir

Dolce Gusto YY4445FD GENIO S PLUS NOIRE Neuf à partir de 89,99 € Leclerc 89,99 € Voir

La Redoute 89,99 € Voir

Galeries Lafayette 89,99 € Voir

Rue du Commerce 119,99 € 107,99 € Voir

Rakuten 119,99 € Voir

Fnac 119,75 € Voir

Darty 119,99 € Voir

Amazon 127,39 € Voir

Cdiscount 130,76 € Voir

Krups Essential Machine à Café à Grain YY8135FD Neuf à partir de 375,99 € Occasion à partir de 296,09 € Amazon 559,99 € 375,99 € Voir

La Redoute 549,99 € 375,99 € Voir

Cdiscount 389,99 € Voir

Darty 417,76 € Voir

Rakuten 421,59 € Voir

Rue du Commerce 442,00 € 419,90 € Voir

Fnac 426,00 € Voir Amazon 559,99 € 296,09 € Voir

Rakuten 421,59 € 299,99 € Voir

Krups Vertuo Plus noir YY2779FD Neuf à partir de 109,99 € Occasion à partir de 62,41 € Fnac 109,99 € Voir

Amazon 198,39 € Voir

Rakuten 265,21 € Voir

Darty 263,06 € Voir

Rue du Commerce 312,95 € 284,50 € Voir Amazon 198,39 € 62,41 € Voir

Rakuten 265,21 € 80,00 € Voir

Fnac 109,99 € 186,99 € Voir

Nespresso Krups Vertuo Next Neuf à partir de 159,99 € Occasion à partir de 20,00 € Rakuten 159,99 € Voir

Amazon 149,99 € 179,90 € Voir

Fnac 191,96 € Voir

Darty 191,96 € Voir

Rue du Commerce 209,86 € Voir Rakuten 159,99 € 20,00 € Voir

Amazon 149,99 € 68,59 € Voir

KRUPS EA890110 EVIDENCE Neuf à partir de 454,63 € Occasion à partir de 399,00 € Darty 454,63 € Voir

Cdiscount 488,13 € Voir

Fnac 538,00 € Voir

Rakuten 559,83 € Voir

La Redoute 719,99 € 576,04 € Voir

Amazon 595,04 € Voir Rakuten 559,83 € 399,00 € Voir

Expresso Full Auto Compact Automatique YY8135FD Neuf à partir de 375,99 € Occasion à partir de 296,09 € Amazon 559,99 € 375,99 € Voir

La Redoute 549,99 € 375,99 € Voir

Cdiscount 389,99 € Voir

Darty 417,76 € Voir

Rakuten 421,59 € Voir

Rue du Commerce 442,00 € 419,90 € Voir

Fnac 426,00 € Voir Amazon 559,99 € 296,09 € Voir

Rakuten 421,59 € 299,99 € Voir

KRUPS ESSENTIAL NOIRE Machine à café à grain YY8125FD Neuf à partir de 299,90 € Occasion à partir de 410,83 € Cdiscount 299,90 € Voir

La Redoute 449,99 € 326,31 € Voir

Fnac 329,29 € Voir

Darty 329,29 € Voir

Rakuten 341,11 € Voir

Rue du Commerce 339,67 € Voir

Brico Privé 488,39 € 343,11 € Voir

Amazon 399,99 € 381,66 € Voir Amazon 399,99 € 410,83 € Voir

Bosch Tassimo Happy TAS1003 – Machine à café à capsules Neuf à partir de 33,99 € Occasion à partir de 28,00 € Rakuten 33,99 € Voir

Amazon 47,38 € 39,99 € Voir

Cdiscount 44,90 € Voir

Fnac 44,90 € Voir Rakuten 33,99 € 28,00 € Voir

Amazon 47,38 € 35,19 € Voir

Cafetière multi-boissons SUNY TAS3203 Neuf à partir de 62,99 € Rakuten 62,99 € Voir

Cdiscount 85,88 € Voir

Rue du Commerce 87,90 € 85,26 € Voir

La Redoute 98,90 € Voir

Brico Privé 99,99 € 98,90 € Voir

Fnac 104,05 € Voir

Machine à café TASSIMO BOSCH TAS6503 - Rouge Neuf à partir de 69,99 € Occasion à partir de 55,00 € Cdiscount 69,99 € Voir

Rakuten 84,61 € Voir

Fnac 85,27 € Voir

Amazon 124,90 € 91,99 € Voir Rakuten 84,61 € 55,00 € Voir

Lelit PL62T machine à café Manuel Machine à expresso 2,5 L Neuf à partir de 1380,96 € Amazon 1380,96 € Voir

Darty 1860,13 € Voir

Egalement appelées "expresso broyeur", les machines à café à grain favorisent la dégustation d'un café fraîchement moulu à chaque tasse. Elles permettent aussi de se concocter un latte macchiato ou un capuccino onctueux. De nombreuses marques en ont proposé au cours du dernier Black Friday, à l'instar de Delonghi, Jura, Krups ou Melitta.

Krups Essential Machine à Café à Grain YY8135FD Neuf à partir de 375,99 € Occasion à partir de 296,09 € Amazon 559,99 € 375,99 € Voir

La Redoute 549,99 € 375,99 € Voir

Cdiscount 389,99 € Voir

Darty 417,76 € Voir

Rakuten 421,59 € Voir

Rue du Commerce 442,00 € 419,90 € Voir

Fnac 426,00 € Voir Amazon 559,99 € 296,09 € Voir

Rakuten 421,59 € 299,99 € Voir

Delonghi FEB2533.SB MAGNIFICA S Expresso avec broyeur Neuf à partir de 449,69 € Fnac 449,69 € Voir

Darty 449,99 € Voir

Rakuten 618,29 € Voir

Cafetière/Machine à Expresso Breville Barista Max Neuf à partir de 365,36 € Occasion à partir de 400,00 € Rakuten 365,36 € Voir

Fnac 365,69 € Voir

Rue du Commerce 365,99 € Voir

La Redoute 365,36 € Voir

Darty 365,99 € Voir

Boulanger 365,36 € Voir

Galeries Lafayette 365,36 € Voir

Cdiscount 403,07 € Voir Rakuten 365,36 € 400,00 € Voir

KRUPS YY4451FD Machine a café automatique avec broyeur a grains Essential avec mousseur a lait - Pression 15 bars - Grise Neuf à partir de 440,00 € Occasion à partir de 470,00 € Amazon 440,00 € Voir

Cdiscount 449,00 € Voir

Darty 508,71 € Voir

Rakuten 530,63 € Voir

Fnac 534,60 € Voir Rakuten 530,63 € 470,00 € Voir

Machine à café - Broyeur à grain Krups Essential Neuf à partir de 299,90 € Occasion à partir de 410,83 € Cdiscount 299,90 € Voir

La Redoute 449,99 € 326,31 € Voir

Fnac 329,29 € Voir

Darty 329,29 € Voir

Rakuten 341,11 € Voir

Rue du Commerce 339,67 € Voir

Brico Privé 488,39 € 343,11 € Voir

Amazon 399,99 € 381,66 € Voir Amazon 399,99 € 410,83 € Voir

De'Longhi Machine expresso avec broyeur, ECAM23.420 SW, Argent et Blanc Neuf à partir de 827,28 € Amazon 827,28 € Voir

Par ailleurs, Amazon a également proposé jusqu'à -40% sur une sélection de machines à café à grains (Krups, Siemens, Melitta...). Les machines à café en promotion sont légion pendant le Black Friday. Afin de ne pas se faire avoir, il est préférable de comparer les prix entre les différents sites de vente en ligne. Cela évite de faire un achat pour lequel les prix ont été gonflés au moment de la promotion (de façon à laisser entrevoir un plus gros rabais). Un consommateur averti en vaut deux !