Black Friday Apple : iPad, Macbook, iPhone... Les 5 bons plans avant le week-end

De nombreux produits Apple sont proposés en promotion durant ce Black Friday 2023 ! AirPods, Macbook, iPhone ou iPad... Voici ce que l'on peut trouver de mieux durant ce Black Friday.

Vous l'attendiez ? Le Black Friday 2023 est enfin là. Depuis ce vendredi 24 novembre et sans doute pour tout le week-end jusqu'au lundi 27 novembre, de nombreux produits sont proposés en promo, dont les stars d'Apple.

Que ce soit sur l'iPhone, même la dernière génération l'iPhone 15, mais aussi les Macbook, les AirPods ou les iPad, on trouve de belles promos en ligne. Voici le top 5 des meilleures promotions sur les MacBook, iPhone et AirPods repérées par la rédaction. Retrouvez également en bas d'articles les infos sur le Black Friday par Apple avec des cartes cadeaux à la clé, comme annoncé par le géant américain.

Quelles sont les meilleures promos du Black Friday sur les produits Apple ?

1. l'iPhone 15 bradé ?! Encore une offre folle. Rakuten frappe fort pour ce Black Friday 2023 avec de nombreuses offres sur l'iPhone 15, pourtant tout juste sorti. On trouve ainsi un iPhone 15 128Go à 749 euros seulement !

Apple iPhone 15 128 Go Noir Neuf à partir de 749,99 € Occasion à partir de 780,00 € Rakuten 749,99 € Voir

Rue du Commerce 849,00 € Voir

Ubaldi 949,00 € Voir

Fnac 968,95 € Voir

Amazon 999,00 € 969,00 € Voir

Cdiscount 969,00 € Voir

Materiel.net 969,00 € Voir

Darty 969,00 € Voir

Boulanger 969,00 € Voir Rakuten 749,99 € 780,00 € Voir

Fnac 968,95 € 912,00 € Voir

Amazon 999,00 € 920,55 € Voir

2. Les AirPods 2 à moins de 100 euros ! Si les récents AirPods 3, avec câble USB-C, sont arrivés en septembre et présentent de petites promos, c'est vers la génération précédente, les AirPods 2, qu'il faut se tourner pour obtenir les meilleurs prix. Ils ont même baissé jusqu'à franchir la barre des 100 euros, étant affichés à 99 euros vendredi pour le lancement du Black Friday.

AirPods 2 - MV7N2ZM/A Neuf à partir de 99,00 € Occasion à partir de 93,06 € Amazon 149,00 € 99,00 € Voir

Rakuten 109,00 € Voir

Rue du Commerce 114,80 € Voir

Fnac 148,50 € 124,50 € Voir

Materiel.net 129,00 € Voir

Leclerc 130,00 € Voir

Cdiscount 139,00 € Voir

Ubaldi 149,00 € Voir

Darty 149,00 € Voir

Boulanger 149,00 € Voir Amazon 149,00 € 93,06 € Voir

Fnac 148,50 € 105,99 € Voir

Rakuten 109,00 € Voir

3. L'iPad 9 aussi en promo ! 339 euros, c'est le prix en promotion proposé par Darty mais aussi la Fnac durant ce Black Friday. La promotion concere l'iPad 9 en configuration 64Go et de couleur argent.

iPad (2021) 64 Go Wi-Fi Argent Neuf à partir de 313,80 € Occasion à partir de 300,00 € Rakuten 313,80 € Voir

Fnac 438,98 € 338,98 € Voir

Ubaldi 345,00 € Voir

Rue du Commerce 349,99 € Voir

Leclerc 366,00 € Voir

Amazon 379,00 € Voir

Cdiscount 389,00 € Voir

Darty 389,99 € Voir

Boulanger 389,00 € Voir

Materiel.net 399,00 € Voir Rakuten 313,80 € 300,00 € Voir

Fnac 438,98 € 399,00 € Voir

4. Un Macbook Air passe sous la barre des 1000 euros. C'est suffisamment rare pour être signalé mais la barre symbolique des 1000 euros est passée sur le célèbre ordinateur portable d'Apple. Cette promo concerne le modèle Macbook Air de 2020 avec puce M1, un ordinateur qui n'a pas pris une ride au niveau de ses performances toujours au rendez-vous, même si la sortie des puces M2 et M3 désormais chez Apple a pu lui donner un petit coup de vieux. Si vous cherchez un Mac pas cher et encore tout à fait performant, c'est le moment de craquer !

MacBook Air M1 MGND3FN/A - Or Neuf à partir de 938,50 € Occasion à partir de 650,00 € Fnac 1198,50 € 938,50 € Voir

Amazon 1199,00 € 939,00 € Voir

Rakuten 939,00 € Voir

Cdiscount 926,10 € 940,00 € Voir

Leclerc 940,00 € Voir

Darty 939,00 € Voir

Boulanger 979,00 € Voir

Materiel.net 999,00 € Voir

Ubaldi 1015,00 € Voir

Rue du Commerce 1047,58 € Voir Rakuten 939,00 € 650,00 € Voir

Fnac 1198,50 € 829,99 € Voir

Cdiscount 926,10 € Voir

Amazon 1199,00 € 934,31 € Voir

5. MacBook Air M2 à 1149 euros au lieu de 1299 euros Vous préférez un Macbook plus récent, quitte à y mettre un peu plus cher ? Optez alors pour la version 2022 avec puce M2. Ce Macbook Air profite aussi de son écran Retina de 13,6 pouces et de son châssis en aluminium qui en font un modèle aux finitions parfaites haut de gamme. Il est fait pour durer. Habituellement vendu à 1299 euros, le MacBook Air est proposé actuellement avec une offre exceptionnelle à 1149 euros à la Fnac.

Macbook Apple MacBook Air M2 (2022) Minuit (MLY33FN/A) Neuf à partir de 1148,50 € Occasion à partir de 1099,90 € Fnac 1148,50 € Voir

Amazon 1299,00 € 1149,00 € Voir

Rakuten 1149,00 € Voir

Darty 1149,00 € Voir

Boulanger 1299,00 € 1149,00 € Voir

Cdiscount 1229,00 € Voir

Ubaldi 1229,00 € Voir

Rue du Commerce 1258,49 € Voir

Materiel.net 1299,00 € Voir Rakuten 1149,00 € 1099,90 € Voir

Amazon 1299,00 € 1143,26 € Voir

Fnac 1148,50 € 1149,00 € Voir

Le Black Friday chez Apple, c'est quand et quelles promos en 2023 ?

Si la marque à la pomme a longtemps boudé l'opération, elle a cette fois annoncé qu'elle y participera. Du vendredi 24 au lundi 27 novembre, les clients pourront obtenir des cartes cadeaux valables sur de prochains achats. Les montants de ces cartes cadeaux pourront atteindre 150 euros au maximum mais, attention, ces cartes cadeaux ne seront délivrées que sur l'achat de certains produits. Evidemment, les récents iPhone 15 ou Macbook Pro M3 n'en font pas partie au contraire des iPhone 13 et 14, des AirPods ou de la gamme d'iPad. Voici les montants :