Black Friday smartphone : une promo sur le Samsung Galaxy S23 ! A quelles offres s'attendre ?

Lors du Black Friday, de nombreux modèles de smartphones Samsung, Google Pixel, Xiaomi et autres sont vendus à prix réduits. Et l'opération promotionnelle n'a pas encore officiellement commencé que déjà des offres sont disponibles.

Recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avis aux consommateurs en quête d'un nouveau smartphone : le Black Friday est un moment à privilégier pour trouver votre bonheur à prix réduits. La date de l'opération commerciale est fixée au vendredi 24 novembre, mais cette année encore des offres devraient arriver en rayon avec quelques jours et même une semaine d'avance. Il est dont temps de repérer les modèles qui vous font envie, pour guetter et profiter des meilleures offres.

Les constructeurs de smartphones jouent généralement le jeu des promotions, le plus souvent sur des modèles sortis l'année précédente et parfois sur les derniers produits mis en vente avec des rabais intéressants. Les smartphones Samsung, Google Pixel, Xiaomi ou d'autres marques sont à surveiller. Pour ceux qui ne jurent que par Apple, retrouvez une sélection des meilleures offres sur les iPhones.

Les meilleures offres du Black Friday sur les smartphones

S'il faut encore faire preuve de patience pour connaître les offres du Black Friday, quelques-unes sont disponibles en avant-première et certaines ne doivent pas être loupées ! Un exemple avec une offre sur un Samsung Galaxy S23 de 128 Go à moins de 500€. Le dernier modèle haut de gamme du célèbre constructeur coréen est un des produits les plus recherchés du marché malgré son prix de 959€, comptez 1 219€ pour sa version 23+ et plus encore pour le modèle Ultra.

Samsung Galaxy S23 - 128 Go Neuf à partir de 499,55 € Occasion à partir de 574,96 € Fnac 958,98 € 499,55 € Voir

Rakuten 576,88 € Voir

Cdiscount 605,87 € Voir

Amazon 949,00 € 660,99 € Voir

Rue du Commerce 675,00 € Voir

Electro Dépôt 929,99 € Voir

Leclerc 959,00 € Voir

Materiel.net 959,95 € Voir

Darty 959,00 € Voir

Boulanger 959,00 € Voir

Red by SFR 959,00 € Voir

SFR 959,00 € Voir Rakuten 576,88 € 574,96 € Voir

Fnac 958,98 € 606,00 € Voir

Amazon 949,00 € 617,11 € Voir

Parmi ces premières réductions certaines se montrent avantageuses avec 25% de rabais comme sur ce smartphone HONOR 50 disponible à 249€ contre 499€ en vente flash chez quelques enseignes.

HONOR 50 - 6/128 Go 249€ VOIR L'OFFRE sur Rue du commerce

Des smartphones de la marque Xiaomi sont également en promotion avant les autres, notamment des modèles réputés et compris parmi les produits haut de gamme comme le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12T. Ces téléphones sont régulièrement présentés comme de parfaites alternatives au Xiaomi 13 Pro et son prix compris entre 900 et 1 300€. Sa charge rapide, la qualité des photos et des vidéos ainsi que la puissance de l'appareil sont citées parmi ses atouts.

Xiaomi 12 Pro - 12/256 Go Neuf à partir de 499,00 € Occasion à partir de 479,00 € Rue du Commerce 499,00 € Voir

Amazon 699,00 € 577,89 € Voir

Darty 614,85 € Voir

Rakuten 617,00 € Voir

Cdiscount 663,42 € Voir

Fnac 699,65 € Voir

Red by SFR 799,00 € Voir

SFR 799,00 € Voir

Ubaldi 1057,00 € Voir Rakuten 617,00 € 479,00 € Voir

Reconditionné 529,00 € 496,00 € Voir

Amazon 699,00 € 538,99 € Voir

Xiaomi 12T - 256 Go Neuf à partir de 398,98 € Occasion à partir de 380,99 € Fnac 398,98 € Voir

Darty 399,00 € Voir

Rakuten 487,00 € Voir

Amazon 527,10 € Voir

Rue du Commerce 532,99 € Voir

Cdiscount 856,98 € Voir Amazon 527,10 € 380,99 € Voir

Rakuten 487,00 € 450,00 € Voir

Des offres sur les smartphones Samsung

Les smartphones du constructeur Samsung vont être parmi les plus recherchés durant la période du Black Friday et les offres devraient être au rendez-vous, mais sur quels modèles ? Les derniers téléphones mis en vente cette année par la marque, à savoir les Samsung Galaxy S23, et les dérivés S23+ et S23 Ultra, sont les plus convoités et des promotions sont possibles malgré la sortie plutôt récente des produits (février 2023). De rares affaires sont d'ailleurs déjà disponibles comme mentionné en début de cet article. Mais il faudra être le plus réactif possible pour profiter des meilleurs produits au meilleur prix.

Les premières promotions déjà disponibles concernent toutefois d'autres gammes et modèles convoités et bien notés par les spécialistes. C'est le cas du modèle pliable Samsung Galazy Z Flip 5, dont le prix baisse progressivement depuis la fin de l'été, disponible à moins de 800€ chez Rakuten.

Samsung Galaxy Z Flip 5 - 512 Go Neuf à partir de 749,99 € Occasion à partir de 850,00 € Rakuten 749,99 € Voir

Fnac 1338,98 € 773,99 € Voir

Amazon 1323,28 € 839,00 € Voir

Rue du Commerce 878,24 € Voir

Cdiscount 1113,07 € Voir

SFR 1199,00 € Voir

Leclerc 1339,00 € Voir

Materiel.net 1339,94 € Voir

Darty 1339,00 € Voir

Boulanger 1339,00 € Voir

Red by SFR 1339,00 € Voir Rakuten 749,99 € 850,00 € Voir

Amazon 1323,28 € 856,90 € Voir

D'autres produits plutôt situés en milieu de gamme mais dotés de grandes qualités comme le Samsung Galaxy A51 avec ses quatre capteurs photos se trouvent à des prix avantageux et nettement plus abordables que les derniers modèles stars de la marque. Des smartphones à surveiller pour les consommateurs qui veulent faire rimer qualité avec économie.

Samsung Galaxy A51 - 128 Go Neuf à partir de 141,98 € Occasion à partir de 130,00 € Cdiscount 141,98 € Voir

Rue du Commerce 179,99 € Voir

Rakuten 182,55 € Voir

Darty 187,27 € Voir

Fnac 245,00 € Voir

Amazon 349,95 € Voir Rakuten 182,55 € 130,00 € Voir

Amazon 349,95 € 155,00 € Voir

Fnac 245,00 € 175,00 € Voir

Les smartphones Google Pixel en réduction

Le Pixel 7, modèle très apprécié proposé par Google, a de forte chances d'être trouvé en promotion durant le Black Friday 2023. Sorti l'année dernière, le smartphone reste une valeur sûre capable de concurrencer sur la Samsung S22 et l'iPhone 14. Le trouver en promotion est donc une belle affaire. Certains modèles sont déjà mis en vente avec des remises de 100€ ou plus sur le prix de vente conseillé.

Google Pixel 7 - 256 Go Neuf à partir de 539,99 € Occasion à partir de 566,00 € Rakuten 539,99 € Voir

Fnac 748,98 € 606,00 € Voir

Rue du Commerce 639,00 € Voir

Cdiscount 740,98 € Voir

Darty 749,00 € Voir Reconditionné 599,00 € 566,00 € Voir

Le Black Friday n'a pas encore commencé et les premières offres arrivent tout juste. N'hésitez pas à consulter régulièrement cet article à l'approche de l'opération commerciale pour avoir vent des promotions les plus avantageuses.