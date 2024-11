C'est le meilleur prix jamais vu sur la PS5, quelle est la meilleure offre et où la trouver ?

La PS5 est en promo depuis le vendredi 22 novembre. Mais parmi toutes les promos en ligne, laquelle faut-il choisir ?

Sony a décidé de prendre tout le monde de court en lançant son "Black Friday PlayStation" en avance cette année. Dès ce vendredi 22 novembre et jusqu'au 2 décembre, le constructeur japonais propose des promotions exceptionnelles sur sa console star, la PlayStation 5.

Parmi les offres les plus alléchantes, on retrouve la PS5 Slim Digital Edition à seulement 375 euros au lieu de 449€. Du jamais vu depuis la sortie de la console ! Les amateurs de jeux dématérialisés peuvent ainsi profiter d'une réduction de plus de 16% sur cette version.

Mais Sony n'oublie pas pour autant les joueurs attachés aux jeux physiques. La PS5 Slim avec lecteur Blu-Ray passe ainsi de 549€ à 475€, soit une économie de 75€. Une aubaine quand on sait que les stocks de PS5 Slim avec ce lecteur ont tendance à partir très vite.

Et pour les fans de Fortnite, une offre unique a été concoctée : le pack Fortnite Cobalt Star qui inclut la PS5 Slim avec lecteur et des avantages en DLC pour le jeu le plus populaire du moment. Le tout au tarif canon de 475€ là aussi...

À noter que seules la PS5 Slim bénéficie de ce traitement de faveur. La récente PS5 Pro reste à son tarif habituel de 799 euros. Sony semble miser sur la PS5 Slim, véritable carte maîtresse pour conquérir un public encore plus large grâce à son gabarit réduit et son prix plus accessible.

Alors quelle est la meilleure affaire PS5 de ce Black Friday ? Tout dépend de votre utilisation et de vos habitudes en gaming. Si vous cherchez une PS5 au meilleur prix et que vous êtes habitué aux jeux dématéralisés, sans conteste, la PS5 Slim Digital Edition à 375 euros représente un rapport qualité/prix imbattable.

La console next-gen de Sony devient enfin abordable tout en offrant des performances de haute volée. Les stocks risquent de fondre comme neige au soleil à ce prix-là alors que ceux qui aiment toujours autant collection les jaquettes de jeux et comptent sur le Blu-Ray opteront pour la PS5 Slim classique. Comme il est au même prix que la console seule, on ne saurait que trop vous conseiller d'opter pour le pack Fortnite Cobalt Star.