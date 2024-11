Pluie de promos sur les air fryers Ninja pour le Black Friday - les 3 offres immanquables de la semaine

C'est la star du moment en cuisine : le airfryer. Si vous hésitez encore, le Black Friday est le moment de craquer ! On vous a déniché de nombreuses offres sur les friteuses sans huile Ninja, la marque référence.

Le Black Friday est le moment idéal pour faire des achats malins et s'offrir des équipements électroménagers à prix réduits. Parmi les stars de cette période de promotions, l'air fryer, ou friteuse sans huile, séduit de plus en plus de foyers. Pourquoi devriez-vous sauter le pas ?

L'atout majeur d'un air fryer est sa capacité à cuire les aliments avec très peu, voire pas d'huile. Vous pouvez ainsi réaliser des frites croustillantes, des nuggets dorés ou des légumes grillés sans le surplus de calories souvent associé à la friture traditionnelle. Cette méthode de cuisson préserve également les nutriments des aliments, ce qui en fait un choix idéal pour les adeptes d'une alimentation équilibrée.

Si vous hésitez à cause du prix, sachez que le Black Friday est le moment rêvé pour investir dans un air fryer. Les grandes marques proposent souvent des réductions très alléchantes, rendant ces appareils encore plus accessibles. Parmi les références, la marque Ninja est très plébiscité par les consommateurs. En quelques années, c'est devenue LA marque référente. Pour vous aider à faire votre choix, on vous a sélectionné les trois meilleures offres du Black Friday sur les friteuses sans huile Ninja.

Un air Fryer Ninja à moins de 100 euros

Dans la famille des Airfryer Ninja, ce modèle vous offre la possibilité de cuisiner des frites avec peu ou pas d'huile pour 6 personnes (jusqu'à 1,4 kilos de frites). C'est révolutionnaire, avec le mode de cuisson airfry, vous utilisez 75% d'huile en moins par rapport à une friteuse traditionnelle. Mais au delà de frire sans huile, vous pouvez aussi utiliser un des autres modes de cuisson proposer par l'airfryer : max Crisp, frire sans huile, rôtir, déshydrater, réchauffer, cuire au four. Autre avantage : vous gagnez du temps en cuisine, la cuisson est jusqu'à 50% plus rapide. Pour profiter de la promo du Black Friday, voici les meilleurs prix disponibles en ce moment.

Friteuse sans huile Ninja Air Fryer MAX AF160EU Neuf à partir de 91,24 € Occasion à partir de 102,36 € Rakuten 91,24 € Voir

30 % de remise sur la friteuse sans huile Ninja sans huile Foodie AF300EU

Les points fort de cet air fryer sont nombreux :

2 zones de cuisson indépendantes grâce à la technologie DualZone ;

6 modes de cuisson disponibles : Max Crisp, frire sans huile, rôtir, déshydrater, réchauffer, cuire au four

Une grande capacité pour 8 personnes, jusqu'à 2kg de frites

Pour le Black Friday, les sites comme Darty, Boulanger, La Fnac, Amazon, Rakuten proposent une remise de 30%. Chez Darty par exemple, la friteuse sans huile est vendue à seulement 139,99 € au lieu de 199,99 €, soit 30% de remise.

Friteuse sans huile Ninja Foodie AF300EU Neuf à partir de 127,93 € Occasion à partir de 133,44 € Rakuten 127,93 € Voir

60 euros d'économie sur l'air fryer grande capacité Ninja Double Stack DualZone SL400EU

Cette airfryer est idéal pour les familles nombreuses. Il permet de cuisiner pour 6 à 8 personnes des repas sain, avec peu ou pas d'huile en un minimum de temps ( jusqu'à 75% plus rapidement qu'avec les fours traditionnels). Equipé de deux tiroir, l'air fryer permet de cuisiner un plat et son accompagnement en même temps ! Vous pouvez cuire par exemple dans un tiroir du poulet et dans l'autre vos légumes rôtis ou vos frites. Au total, 6 modes de cuisson sont programmés : max crisp, Air Fry, rôtir, cuire, réchauffer et déshydrater.

Friteuse sans huile Ninja Double Stack DualZone SL400EU Neuf à partir de 185,90 € Occasion à partir de 200,00 € Rakuten 185,90 € Voir

L'air fryer possède de nombreux autres avantages. Comparé à un four traditionnel, il est bien plus économe en énergie. Sa petite taille permet un préchauffage rapide et une cuisson plus efficace, ce qui se traduit par des factures d'électricité allégées. Enfin, l'air fryer est compact, facile à nettoyer et s'intègre aisément dans toutes les cuisines, même les plus petites.