"Un luxe exceptionnel" : le monumental tombeau lié à Alexandre le Grand se dévoile enfin

Le ministère de la Culture grec a dévoilé la restauration complète de l'enceinte d'un tombeau monumental. Ce chef-d'œuvre lié à Alexandre le Grand livre enfin ses secrets.

Alexandre le Grand demeure l'une des figures les plus marquantes de l'histoire universelle. Né en 356 av. J.-C. et mort dans des conditions mystérieuses en 323 av. J.-C., ce roi de Macédoine a fondé un immense empire s'étendant de l'Europe de l'Est jusqu'aux frontières de l'Asie et de l'Afrique, en renversant notamment le puissant Empire perse sans jamais connaître la défaite.

Si son épopée fascine le monde entier, c'est en Grèce que l'actualité archéologique vient de marquer un tournant. Dans un communiqué officiel rendu public le 11 mai dernier, le ministère de la Culture grec a dévoilé des clichés inédits mettant en avant des détails de sculpture, du marbre ainsi qu'une architecture élaborée, laissant fort à parier qu'il s'agissait de l'édifice d'un haut dirigeant de la Macédoine antique.

Selon des détails rapportés par le site du ministère grec, l'enceinte monumentale, qui mesure pas moins de 500 mètres de circonférence, a été construite aux alentours du IVe siècle avant J.-C. Si le grand public associe immédiatement ces vestiges au souverain lui-même, les historiens rappellent que l'emplacement exact de la sépulture personnelle d'Alexandre le Grand reste l'un des plus grands mystères de l'histoire.

Tombeau d'Alexandre Le Grand © Ministère de la Culture grec

Pour autant, la splendeur architecturale de ce site, connu sous le nom de tumulus de Kasta à Amphipolis, justifie l'immense intérêt des autorités. "Le tombeau de Kasta est un monument macédonien unique et magnifique. Les recherches scientifiques confirment sa datation au dernier quart du IVe siècle avant J.-C., tout en démontrant la qualité et le luxe exceptionnels de sa construction, éléments qui le rattachent directement à l'époque d'Alexandre le Grand. L'avancement des travaux est déterminé par le monument lui-même. Chaque monument est considéré comme un organisme vivant, nécessitant une documentation exhaustive, une gestion rigoureuse et une étude continue", a déclaré Lina Mendoni, la ministre grecque de la Culture, à l'issue des fouilles menées autour de cette ancienne ville du nord de la Grèce.

Les autorités helléniques ont précisé que les efforts de restauration ont permis de dégager pour la première fois l'intégralité de l'enceinte du site, révélant le caractère immense du monument antique. D'après les analyses partagées par National Geographic, la tombe de Kasta aurait initialement été érigée en l'honneur d'un personnage de premier plan particulièrement proche du conquérant, les hypothèses principales s'orientant vers sa mère Olympias, l'une de ses épouses, ou son plus fidèle ami et général, Héphaestion. Cette mise en lumière coïncide avec un regain d'intérêt mondial pour l'héritage du roi macédonien. En amont de ces révélations à Amphipolis, le média Fox News Digital avait notamment partagé des recherches localisant une "cité perdue" oubliée depuis plusieurs siècles et fondée par Alexandre le Grand, une découverte scientifique majeure.