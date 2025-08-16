Le Titanic est en train de se désintégrer au fond de l'eau : voici comment l'épave du paquebot va finir

Une nouvelle expédition a permis d'en savoir plus sur ce qu'il adviendra à terme de l'épave du Titanic.

Cet article a été publié initialement le 05 octobre 2024. Nous le republions dans le cadre de notre rétrospective d'été.

En 1912, le Titanic de 269 mètres de long s'est brisé en percutant un iceberg et a coulé. L'épave, qui a été découverte en 1985, repose à 3821 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Le navire s'est coupé en deux parties : la proue et la poupe, qui se sont retrouvés à près de 600 mètres l'une de l'autre au fond de l'eau. Le navire se désagrège petit à petit : sa décomposition progresse vers l'avant, la partie qui était restée la plus intacte.

L'épave est notamment attaquée par des micro-organismes. Elle est recouverte de bactéries, de champignons marins et autres microbes. Ces bactéries s'en sont prises à la structure en acier et mangent le fer du paquebot. Le Titanic perd chaque jour entre 130 kg et 200 kg de fer. Cette détérioration est aussi due à la pression sous-marine et aux courants. Ceux-ci peuvent emporter des matériaux du paquebot ou provoquer l'effondrement de parties fragiles. Ces courants pourraient aussi entrainer un ensevelissement de l'épave sous les sédiments, même avant sa désintégration totale.

Les images d'une récente expédition de RMS Titanic INC ont permis d'en savoir plus sur l'état actuel de l'épave. La caractéristique rambarde de la proue du Titanic, qui commençait à se déformer, se serait à présent en partie effondrée. Certaines zones du pont se sont aussi écroulées vers l'intérieur. De larges fissures et craquelures sont également apparues sur la coque en acier, notamment provoquées par le poids de 52 000 tonnes du bateau. Les éléments porteurs deviennent, par ailleurs, de plus en plus minces à cause de la corrosion.

La silhouette emblématique du bateau est donc en train de disparaitre, comme l'a confié Gerhard Seiffert, archéologue marin en eaux profondes qui avait dirigé une expédition en 2022. "La chute du segment de rambarde, qui était encore en place en 2022 lorsque j'étais sur l'épave avec Magellan, ou l'effondrement du plafond de la salle de bains du capitaine des années auparavant peuvent servir d'exemples", a-t-il illustré auprès de la BBC.

"J'estime que les parties les plus emblématiques de l'épave, comme sa superstructure (le hall du Grand Escalier, la Salle Marconi, les Quartiers des Officiers) disparaîtront vers 2100", a, pour sa part, assuré Anthony El-Khouri, microbiologiste à l'Eastern Florida State College, à la BBC. Toutefois, selon lui, l'épave mettra encore plusieurs siècles à disparaitre complètement.

Quel sera alors le sort final du bateau ? D'après l'expert, il laissera une tache d'oxyde de fer sur le fond marin, parsemé de certains objets comme "les carreaux vibrants des bains turcs, qui sont composés de silice cuite", qui "dureront presque éternellement".