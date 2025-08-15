Voici l'astuce pour se débarrasser facilement des traces noires dans les sandales : sans vinaigre ni savon

Les Birkenstock et autres sandales de ce type peuvent être très compliquées à nettoyer. Plus pour longtemps grâce à cette technique imparable !

Exit les baskets, les bottines et les autres chaussures fermées, en été, seules les souliers ouverts et respirants sont supportables. Parmi la multitude de modèles existants, les Birkenstock sont incontestablement les plus connues. Populaires grâce à leurs semelles en cuir souple extrêmement confortables, ces dernières n'ont qu'un seul point négatif : elles se tachent très facilement.

Que cela soit à cause de la transpiration inévitable ou à cause du frottement incessant des pieds dans les chaussures, les semelles des Birkenstock et des autres sabots de ce type noircissent rapidement. Et la plupart des détenteurs de ces chaussures, vendues 140 € en moyenne, n'osent pas les laver sous peine d'abimer définitivement leur paire.

En effet, quelques gestes sont à éviter absolument si vous ne voulez pas ruiner vos sabots. Il faut d'abord s'abstenir absolument de les passer sous l'eau. À son contact, la semelle pourrait gonfler, se déformer ou même se décoller. Pour conserver l'état du daim ou du cuivre, il est aussi déconseillé d'utiliser une brosse trop abrasive. De même, les sèches cheveux, les radiateurs et la lumière directe du soleil ne sont pas recommandés. Ils pourraient fendre le cuir ou le déformer.

© Adobe Stock

Sur son site internet, Birkenstock conseille plutôt de s'équiper d'une brosse à dents souple et de shampoing spécial pour le cuir. Si vous n'en n'avez pas, vous pouvez le remplacer par… du bicarbonate de soude ! Doux et naturel, ce dernier aspire les mauvaises odeurs, réduit les bactéries et est assez abrasif pour retirer les taches sans abimer la matière. "Enduisez le lit de pied d'une petite quantité du produit nettoyant et faites pénétrer le produit avec le même geste que si vous vous brossiez les dents", explique d'abord l'entreprise allemande. "Essuyez ensuite la mousse avec un chiffon humide. Prenez garde à bien éliminer tout excédent de produit."

Pour rincer la chaussure, Birkenstock recommande de mouiller un autre chiffon propre avec de l'eau tiède et d'essuyer minutieusement le lit de pied avec. "Ne mettez pas directement les sandales sous l'eau !", rappelle une nouvelle fois la marque. Côté séchage, choisissez un endroit propre et sec. Vingt-quatre heures plus tard, votre paire sera comme neuve !

Le talc peut par ailleurs être utilisé en soutien entre les nettoyages pour aspirer l'humidité et la transpiration. Sur une semelle en cuir ou en daim, il peut également aider à réduire les frottements douloureux. En revanche, il n'a pas les propriétés nettoyantes du bicarbonate de soude.