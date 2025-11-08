Si vous faites un sans-faute à ce quiz, vous êtes meilleur qu'un prof d'histoire ! Testez-vous sur les citations célèbres

L'Histoire de France a été portée par de grands personnages qui ont prononcé des formules qui sont restées dans les mémoires. A vous de les retrouver.

L'Histoire de France est marquée par des figures, dont certaines formulations sont restées célèbres. Discours, scènes mythiques ou encore devises, ces grandes phrases ont laissé leur empreinte. Certaines sont presque aussi connues que le cultissime "Veni, Vidi, Vici" de Jules César.

Vous les avez sûrement déjà entendues, mais savez-vous qui les a prononcées ? C'est ce que vous pouvez tester avec le quiz ci-dessous. 10 questions, une citation et trois propositions de personnages historiques français. A vous de faire les bonnes associations. Certaines sont plus difficiles que d'autres.

Alors, quel est votre score ? Quelles citations n'avez-vous pas reconnues ? Si vous avez plus de 8/10, félicitations, vous avez une très bonne mémoire de vos cours d'histoire. Si vous n'atteignez pas la moyenne, il faut peut-être se replonger dans les livres. C'est une occasion d'approfondir vos connaissances et d'impressionner vos amis et votre famille lors du prochain repas.