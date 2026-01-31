Seul un vrai passionné d'Histoire a 10/10 à ce quiz sur les reines de France

Dans l'ombre des monarques, les reines de France ont marqué l'Histoire. Les connaissez-vous vraiment ? Testez vos connaissances.

On les connaît surtout à travers quelques figures emblématiques, des portraits célèbres ou des destins tragiques appris à l'école. Pourtant, l'histoire des reines de France ne se résume pas à Marie-Antoinette ou à Catherine de Médicis. Il y a aussi des reines oubliées qui ont été reléguées au second plan des récits historiques.

Date, mari, surnom, accomplissement... Ce quiz va vous mettre à l'épreuve sur le sujet et ce ne sera pas facile. Même un prof d'histoire pourrait hésiter sur certains points. 10 questions, trois propositions de réponse pour une seule correcte, à vous de jouer !

Si vous avez réussi ce test, vous faites partie de ceux qui maîtrisent réellement l'histoire des reines de France. Si ce n'est pas le cas, ce résultat est une invitation à aller plus loin : relire, creuser, confronter les idées reçues... Cela peut également illustrer que l'histoire des reines de France reste mal connue. Vous pouvez vérifier en partageant ce quiz auprès de vos proches et en découvrant leur score.