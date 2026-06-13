98 000 000 d'euros de trésor ! Le navire du pirate le plus riche de l'histoire enfin retrouvé ?

Lors de plongées dans des eaux jusque-là inaccessibles des Bahamas, des archéologues ont mis au jour plusieurs épaves, dont une qui les intrigue particulièrement.

Et si les pirates des Caraïbes n'étaient pas seulement Jack Sparrow et ses compères ? Une équipe d'archéologues a récemment effectué une expédition attendue depuis longtemps : plonger dans les eaux au large de Nassau, la capitale des Bahamas sur l'île de New Providence, qui était la terre des pirates pendant leur âge d'or. Explorer un tel endroit s'avérait périlleux : les courants sont dangereux et les bancs de requins y sont nombreux. C'était donc une première et elle a été très payante : six épaves ont été découvertes.

L'analyse de ces bateaux submergés, dont les résultats sont publiés dans Wreckwatch, a révélé que trois d'entre eux étaient liés à l'âge d'or de la piraterie. Cette période a été brève, 1680-1720, mais des figures sont restées célèbres comme Barbe Noire, Calico Jack Rackham ou encore Henry Avery. L'une de ses épaves a été trouvée directement dans le port même de Nassau, qui était "le port d'attache des pirates des Caraïbes aux Bahamas", a déclaré Sean Kingsley, archéologue sous-marin britannique et codirecteur du projet, auprès du Guardian. Elle a particulièrement intéressé les chercheurs : ils ont découvert que la coque en bois était calcinée. Or, les pirates s'emparaient des cargaisons des navires et pour effacer leurs traces, ils leur arrivaient d'incendier les bateaux jusqu'à la ligne de flottaison. La coque porte donc les traces d'actes de piraterie.

Encore plus surprenant : il pourrait s'agir de l'épave d'un des plus célèbres pirates des Caraïbes : Henry Avery et plus précisément de son navire amiral le Fancy. Ce dernier a réalisé le vol le plus conséquent de la piraterie correspondant à 85 millions de livres sterling actuelle, soit près de 98 millions d'euros, sous forme d'or, d'argent et de pierres précieuses, pillées à une flotte de l'empereur moghol Aurangzeb. Le Fancy aurait finalement été dépouillé et abandonné dans le port de Nassau. Cela reste une hypothèse, mais l'épave découverte semble avoir été vidée : plus de canons ou d'équipements. De plus, les débris montrent que la taille, l'âge et les techniques de construction sont compatibles avec ce qui est connu du navire amiral.

Une autre épave avec un canon a été retrouvée : il s'agissait soit d'un navire de pirate de l'âge d'or, soit d'un navire équipé de défenses contre ces derniers. Les archéologues sont également tombés sur des pipes à tabac en terre cuite décorées et des bouteilles de vin en verre qui devaient constituer la cargaison du bateau.

Les archéologues ont, par ailleurs, tenté d'explorer des grottes où des trésors auraient été cachés selon des cartes anciennes, mais en vain. Les pirates n'ont rien laissé. Selon eux, des dizaines d'autres épaves pourraient toutefois se trouver dans le port et donc de nouvelles fouilles sont nécessaires. "Grâce à Hollywood, tout le monde adore la légende. Mais, au-delà du fantasme, personne ne sait comment vivaient réellement ces pirates… ni ce qu'il est advenu des navires en bois qui ont semé la terreur dans leurs profondeurs", a souligné Sean Kingsley.