Il espérait que la pierre était de l'or, c'était quelque chose d'encore plus rare

Un Australien qui était initialement à la recherche d'or aurait mis la main sur quelque chose d'encore plus rare.

Une trouvaille aussi inattendue qu'exceptionnelle a bouleversé la vie de Dave Hole, un Australien originaire de Maryborough, dans l'État de Victoria. Alors qu'il arpentait une région connue pour ses gisements d'or, cet homme a mis la main sur un objet d'une valeur scientifique bien supérieure à celle du précieux métal jaune.

L'histoire commence en 2015 dans les zones aurifères qui ont forgé la légende locale lors de la ruée vers l'or au XIXe siècle. Muni de son détecteur de métaux, Dave Hole repère une roche remarquable, particulièrement lourde et arborant une teinte brun rougeâtre. En la soulevant, il a l'impression de porter un bloc de métal massif. Convaincu d'avoir trouvé une immense pépite d'or piégée à l'intérieur de la roche, il l'emporte précieusement chez lui.

Déterminé à extraire son trésor, l'Australien tente par tous les moyens de briser la pierre, comme l'explique Realtid. Scie à roche, meuleuse d'angle, perceuse, masse et même bains d'acide : rien n'y fait. La roche reste totalement indestructible et ne présente pas la moindre égratignure. Face à cet échec frustrant, Dave Hole finit par ranger l'objet au fond de son cabanon, où il restera entreposé pendant plusieurs années.

C'est finalement en 2018 que la curiosité reprend le dessus. Dave Hole décide d'apporter la mystérieuse roche au Musée de Melbourne pour obtenir l'avis d'experts. En confiant le bloc au géologue Dermot Henry et à son équipe, il constate immédiatement leur stupéfaction. Pour ces spécialistes habitués à examiner des milliers de cailloux, cette pièce est totalement inédite.

Les analyses scientifiques révèlent rapidement dans une étude poussée la nature extraordinaire de l'objet : il ne s'agit pas d'or, mais d'une météorite de 17 kilogrammes vieille de 4,6 milliards d'années. Baptisée officiellement la météorite de Maryborough, cette roche spatiale s'avère bien plus rare que l'or. Les géologues expliquent que ces objets cosmiques sont des capsules temporelles inestimables pour la science. Elles constituent le moyen le plus économique d'explorer l'espace et permettent de tenir entre ses mains l'histoire primitive de notre système solaire.

Classée comme une "chondrite ordinaire riche en fer et en nickel", cette météorite contient de minuscules gouttes de minéraux cristallisés formées lors de la naissance de notre système planétaire, ainsi que des poussières d'étoiles antérieures à la formation du Soleil. Alors que des milliers de pépites d'or ont été découvertes dans la région au fil des ans, cette roche venue de l'espace n'est que la dix-septième météorite jamais enregistrée dans l'État de Victoria, faisant de la frustration initiale de Dave Hole une immense découverte pour l'histoire de la science.