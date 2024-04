Les tortues se cachent-elles vraiment dans leur carapace ?

La carapace d'une tortue lui permet-elle vraiment de se cacher ? Elle pourrait bien avoir des fonctions vitales pour le reptile, selon une scientifique britannique.

L'anatomie des tortues pourrait renfermer des secrets bien gardés. Vous êtes vous déjà demandé ce que pourrait bien renfermer leur carapace ? Beaucoup pensent que les tortues se cachent dans cette grande coquille. En réalité, elle fait partie intégrante de leur colonne vertébrale. Ces créatures passionnantes n'ont pas fini de vous étonner, comme le confirme l'écrivaine scientifique, Ada McVean, qui s'intéresse de près à ce reptile fascinant.

Pour elle, "les tortues ne sont pas à l'intérieur de leur carapace, elles sont leur carapace". Une explication accompagnée d'une photo pour illustrer son propos. En réalité, la coquille protectrice dure renferme tous les organes de la tortue ainsi que sa tête, et elle change au fil du temps en raison de l'évolution de l'espèce, même si leurs caractéristiques physiques ont très peu évolué depuis leur arrivée sur terre, il y a plus de 200 millions d'années.

Pour entrer dans des termes plus techniques, la coquille des tortues est une carapace de vertébrés, on parle d'endosquelette. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas la quitter. À l'inverse des exo squelettes (coquilles de mollusques). Si "les tortues peuvent se cacher dans leur carapace", Ada Mcvean rejette les affirmations selon lesquelles les tortues peuvent vivre sans leur carapace. Elle note toutefois que certaines tortues qui ne semblent pas avoir de carapace, en ont forcément une : ce sont les tortues à carapace molle. "Ça existe" lance-t-elle. "Elles recouvrent la partie solide de leur carpe, ou carapace, d'une peau coriace. Elles ont toujours une carapace, juste une petite" développe la spécialiste. Mais ce n'est pas tout. Cette dernière a également révélé des faits encore plus étranges sur les tortues. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle indique que ces dernières "expirent par leurs fesses". Une nouvelle particularité propre à ce reptile.

Si la carapace fait partie intégrante du corps des tortues, elle a trois fonctions principales. D'abord, le camouflage. Les teintes de la carapace sont proches de celles de leur environnement d'origine. Elle permet d'éviter de se faire repérer par d'éventuels ennemis. Leur forme est également très variée, de manière à passer le plus inaperçu possible. Ensuite, la protection, compte tenu de la vitesse de déplacement des tortues. Sans cette coquille, elles n'auraient aucune chance de survie face aux prédateurs. En cas de danger, elles se replient dans leur abri. Enfin, la régulation de la température. Les tortues sont des reptiles et donc, des animaux à sang froid. Pour survivre, elles ont besoin de chaleur. En cas de baisse importante de la température, la tortue doit pouvoir économiser son énergie en ralentissant son métabolisme et rentrer en hibernation à l'intérieur de sa carapace.