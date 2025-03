Une espèce redoutable pourrait remplacer des poissons de la Méditerranée

Des experts alertent sur l'évasion de centaines d'animaux issus d'une ferme aquacole. Leur présence risque de bouleverser la biodiversité marine et l'économie.

En méditerranée, seul 2% des populations de poissons sont considérées "en bon état", selon une étude de l'Ifremer, l'institut français de recherche dédié à la connaissance de l'océan. Cette dégradation est liée à plusieurs facteurs clefs : le réchauffement climatique, la pollution et la surpêche notamment. Mais depuis quelques mois, un nouvel émoi agite les eaux.

La sonnette d'alarme a retenti dans la mer Adriatique - le bras de la Méditerranée situé le plus au nord - janvier dernier après la fuite d'une centaine de saumons des cages de reproduction du canal de Velebit en Croatie. L'évènement peut paraître anecdotique pour un public non-spécialiste, mais il revêt en réalité une grande importance écologique, selon le quotidien italien Il Piccolo.

Car ces prédateurs voraces et non indigènes d'une espèce exotique de l'océan Atlantique représentent un réel danger une fois libérés. Et pour cause : en côtoyant leurs homologues sauvages, ils peuvent réduire la diversité génétique de toute l'espèce et causer des dommages considérables à leur nouvel habitat marin. C'est pourquoi, l'Institut d'océanographie et de pêche de Split a lancé un appel aux citoyens d'Istrie, de Dalmatie et de Kvarner pour qu'ils se manifestent s'ils capturent un ou plusieurs spécimens.

Ces dernières années, la production de saumon a crû de façon spectaculaire pour convenir aux besoins des consommateurs. Selon des chiffres compilés par deux ONG françaises Seastemik et Data for Good , elle a triplé en vingt ans, passant d'un million de tonnes au début des années 2000 à près de trois millions de tonnes aujourd'hui. D'un point de vue économique, ces fuites représentent donc une réelle menace pour les pêcheurs, dans la mesure où le nombre de saumon sauvage risque de diminuer à la suite de cet accident.

Ce problème survient à un moment où les populations locales de saumons sauvages sont déjà en déclin, avec 60% de leur production mondiale provenant de l'aquaculture. Le secteur de la pisciculture marine en Croatie est d'ailleurs en constante expansion avec de plus en plus de nouvelles installations aquacoles implantées en méditerranée.

Des aménagements qui provoquent l'ire non seulement des écologistes, mais aussi des résidents et de diverses administrations municipales, fatigués des nombreux incidents liés à ces structures. L'évènement s'est en effet répété en février après l'évasion de 27 000 saumons d'élevages dans le nord-ouest de la Norvège, rapporte France Info.