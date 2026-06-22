Prime Day 2026 : déjà des promos folles avant la date officielle

Smartphones, ventilateurs, climatiseurs, iPhone, AirPods... Les promotions du Prime Day 2026 sont déjà en ligne !

Meilleures offres Prime Day 2026

L'essentiel

Le Prime Day d'Amazon 2026 se tiendra ce mardi 23 juin et s'étale sur plusieurs jours ! Amazon a décidé de rallonger la durée de son événement de promotion afin de proposer davantage de prix barrés. Une occasion unique de profiter des meilleurs prix sur tout un tas de produits vendus sur le site officiel d'Amazon.

Pour rappel, les offres du Prime Day 2026 sont réservées aux membres abonnés à Amazon Prime. Cette formule, disponible à partir de 6,99€ par mois, dispose cependant d'une période d'essai gratuite de 30 jours. Très facile à résilier, cette période d'essai peut vous permettre de vous abonner gratuitement et de profiter des offres du Prime Day, même avec une nouvelle adresse mail ! On vous explique comment vous abonner gratuitement à Amazon Prime un peu plus bas dans cet article.

Veuillez noter que les prix affichés peuvent rapidement évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles durant la période du Prime Day 2026.

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21:09 - Un ventilateur idéal contre la canicule et en promo pour le Prime Day ! Alors que les épisodes de chaleur se multiplient, Amazon propose une réduction intéressante sur le ventilateur colonne Midea. Compact et élégant, ce modèle dispose de plusieurs vitesses, d'une oscillation large pour mieux répartir l'air dans la pièce et d'une minuterie pratique pour une utilisation de jour comme de nuit. Un équipement particulièrement utile pour gagner en confort pendant l'été, d'autant plus que son prix tombe actuellement à seulement 63,99 euros. Ventilateur sur pied Midea 63,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 20:07 - Un écran de PC Gaming de 27 pouces à super prix ! Envie d'améliorer votre setup gaming sans exploser votre budget ? Amazon propose actuellement une belle réduction sur le Dell 27 Plus Gaming. Cet écran de 27 pouces mise sur une dalle Full HD, une fréquence de rafraîchissement rapide et une connectique complète pour accompagner aussi bien les joueurs PC que les utilisateurs de consoles. Une opportunité à saisir pour profiter d'un affichage plus fluide et immersif, tout en réalisant une économie appréciable grâce à cette offre limitée. Ã‰cran PC Gaming Dell 108,75â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon S'abonner à Amazon Prime gratuitement Les offres de promotion du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à Amazon Prime. Ce programme dispose de nombreux avantages, à commencer par des réductions de prix exclusives. Vous pourrez également profiter d'autres services comme Prime Gaming, Prime Video, ou simplement la livraison gratuite en un jour ouvré pour vos commandes Amazon. Notez également qu'une offre d'essai de 30 jours est disponible et résiliable à tout moment si vous désirez profiter des promotions du Prime Day sans vous engager ! Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime 19:19 - La Oura Ring 4 voit son prix s'effondrer avec le Prime Day Si vous envisagez de vous équiper d'une bague connectée, c'est peut-être le bon moment pour passer à l'action. Amazon affiche actuellement une remise sur l'Oura Ring, l'un des modèles les plus populaires du marché. Réputée pour la précision de ses analyses, elle surveille en continu le sommeil, l'activité physique, le stress et plusieurs données physiologiques afin d'offrir un suivi complet de la santé. Une offre intéressante qui permet de profiter de cette bague connectée premium à un tarif bien plus attractif que d'habitude. Oura Ring 4 299,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 18:12 - Le Prime Day 2026 brade le prix du nouveau chargeur Anker Les bonnes affaires ne concernent pas uniquement les smartphones et les PC portables ! Amazon propose également des réductions intéressantes sur les accessoires du quotidien, à l'image de ce chargeur Anker Nano 45 W que nous avons testé et adoré à Linternaute. Compact et pensé pour les utilisateurs nomades, il offre une charge rapide jusqu'à 45 W tout en intégrant un écran intelligent qui affiche en temps réel différentes informations sur la recharge. Compatible avec de nombreux appareils, il mise aussi sur un mode de charge optimisé pour préserver la batterie sur le long terme. Une offre à ne pas manquer avec un prix qui tombe à seulement 27,99 euros sur Amazon. Chargeur Anker Nano 27,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 17:09 - Une petite tablette Android à moitié prix pour le Prime Day 2026 Pas besoin de casser sa tirelire pour s'équiper d'une tablette Android polyvalente. Amazon propose actuellement une offre intéressante sur cette tablette équipée d'un processeur octa-core, de la certification Widevine L1 pour profiter des plateformes de streaming en haute définition et d'un châssis métallique élégant. Un bon plan à saisir pour celles et ceux qui recherchent un appareil adapté à la navigation web, aux vidéos et aux tâches du quotidien, avec un prix qui passe sous la barre des 109,99 euros. Tablette Android (+ clavier, souris et Ã©tui) 109,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 16:21 - Un des meilleurs rasoirs en promo pour le Prime Day 2026 Pas besoin d'attendre les prochaines grandes opérations promotionnelles pour réaliser de belles économies sur Amazon. Le géant du e-commerce propose déjà plusieurs offres intéressantes sur des produits du quotidien. Parmi elles, on retrouve le rasoir électrique Philips OneBlade Intimate, spécialement conçu pour les zones sensibles, qui voit son prix chuter à seulement 34,99 euros au lieu de son tarif habituel. Une bonne occasion de s'équiper d'un appareil étanche, doté de la technologie SkinProtect et pensé pour un rasage plus confortable des aisselles et des zones intimes. Philips OneBlade Intimate 34,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 15:07 - Les AirPods 4 en promo pour le Prime Day Vous cherchez d'excellents écouteurs mais ne supportez pas le format intra-auriculaire ? Apple a pensé à vous avec ses AirPods 4 qui disposent d'un format idéal pour les oreilles et d'une sublime qualité de son. Cette version ne dispose pas de réduction de bruit, mais d'un prix imbattable pour les abonnés à Amazon Prime ! AirPods 4 sans ANC 119 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon (Prime) 14:08 - Le Prime Day 2026 est déjà en ligne ! Nul besoin d'attendre le lancement officiel du Prime Day 2026 pour commencer à faire de bonnes affaires. Amazon propose déjà plusieurs "early deals" qui permettent de profiter de prix barrés avant le début du Prime Day ce mardi. Sur le site du géant de l'e-commerce, on retrouve par exemple le smartphone POCO M7 de Xiaomi au super prix de 119 euros pour les abonnés à Amazon Prime. 08:34 - Jabra baisse les prix de plusieurs casques audio pour le Prime Day 2026 Pour profiter d’un son immersif sans exploser son budget, Amazon propose en ce moment une offre intéressante sur le casque Jabra Elite 85h. Conçu pour les amateurs de musique comme pour les appels professionnels, il combine réduction de bruit intelligente, confort longue durée et autonomie solide pour tenir plusieurs jours d’utilisation. Un casque fiable et polyvalent, désormais accessible à un tarif promotionnel pour le Prime Day. Jabra Evolve3 85 399,99 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Cette année, le Prime Day 2026 s'étend exceptionnellement sur quatre jours. Il permet aux consommateurs habituels ou de passage de profiter d'une grande variété de réductions sur le site d'Amazon.

Attention, le Prime Day est exclusivement réservé aux abonnés d'Amazon Prime. Mais pas de panique, il existe une astuce pour profiter gratuitement de cette occasion et accéder à des prix bas sur une multitude de produits. Pour cela, créez simplement un nouveau compte et activez l'essai gratuit de Prime Day.

Le Prime Day 2026 débute à partir du mardi 23 juin à 00h01 précises et se terminera le vendredi 26 juin à 23h59. La spécificité de cette année est que cette opération s'étend sur quatre jours et concerne 53 catégories de produits. Ces offres sont cependant réservées aux membres d'Amazon Prime.

Les promotions exclusives concernent notamment l'informatique, la beauté, les ustensiles de cuisine ou encore les produits alimentaires, de quoi satisfaire l'ensemble des membres avant les congés d'été. De plus, les membres Prime peuvent accéder à des avantages exclusifs tels que Prime Video, la livraison gratuite ou Amazon Music. Cet événement va de pair avec les soldes d'été et le Black Friday qui se déroulent quelques semaines autour des dates du Prime Day.

Comment s'abonner gratuitement à Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon Prime, l'offre premium du site. Cependant, une offre d'essai gratuite de 30 jours est proposée. Y souscrire vous permettra de profiter du Prime Day sans débourser un centime pour l'abonnement. Attention à ne pas oublier de le désactiver. Il se renouvelle automatiquement pour un prix de 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !

À noter que le Prime Day n'est pas le seul avantage qu'offre l'abonnement Amazon Prime. Il propose de bénéficier de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video ainsi que de différents bonus sur vos jeux vidéos avec Prime Gaming, entre autres.

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est l'une des plus grandes campagnes de promotion, souvent comparé au Black Friday. Il se tient cette année exceptionnellement sur une durée de quatre jours durant lesquels le site Amazon propose de nombreuses promotions sur une large gamme de produits pour ses membres abonnés. A l'origine, il s'agit d'un événement lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Le Prime Day est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier, surpassant parfois le Black Friday dans les préférences des utilisateurs. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur quatre jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.