Les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce, un reptile qui attaque les faucons

Une nouvelle espèce a été identifiée par des scientifiques. Ce prédateur a été surpris en train de maîtriser un faucon.

Les scientifiques n'ont pas fini de faire des découvertes sur le monde animal. Les spécialistes ne cessent de chercher à identifier de nouvelles espèces. Et récemment, c'est un nouveau prédateur qui a été déniché sur l'ile Sudest, la plus grande des Louisiades, dans la province de Baie Milne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont partagé leur trouvaille dans la revue Zootaxa début avril.

L'animal est impressionnant : 1m20 de long, une couleur noire brillante, des yeux perçants et un menton entièrement blanc. C'est, en plus, un prédateur redoutable : le chercheur Fred Kraus l'a observé en train de maîtriser un faucon, qui tentait de s'en prendre à lui. Il a réussi à l'immobiliser en l'enveloppant et en a fait, à son tour, sa proie. Cette espèce a été retrouvée dans différentes zones de l'île, allant de "la forêt tropicale aux villages et jardins créés par l'homme". Elle a donc une grande capacité d'adaptation.

Cette nouvelle espèce est appelée "Dendrelaphis anthracina", ce qui signifie "serpent noir du charbon". Elle n'a pour le moment été trouvée que sur cette île, mais pourrait éventuellement vivre sur d'autres, voisines. Ce n'est pas la seule espèce de serpent découverte par les scientifiques dans le cadre de ce projet, visant à explorer les populations de reptiles de la région.

Ils ont aussi découvert le Dendrelaphis atra "serpent arboricole atra", de couleur noir mat à maturité, sur l'ile de Misima et qui a été observé dans des zones développées par l'homme, proches de bâtiments et d'exploitations minières. Il y a aussi le Dendrelaphis melanarkys, "serpent arboricole à filet noir", distinctif par ses yeux oranges, aperçu sur l'île de Rossel et le Dendrelaphis roseni, "serpent arboricole de Rosen", plus petit, trouvé sur l'île de Woodlark. Selon Fred Kraus. La région possède "l'habitat le plus riche de la planète en reptiles et amphibiens endémiques", avec notamment 80 espèces de serpents.

"J'examine ici le statut taxonomique des spécimens de Dendrelaphis provenant des grandes îles périphériques de la province de Milne Bay, au large de la pointe sud-est de la Nouvelle-Guinée, et je constate que chacune des trois grandes îles de l'archipel de la Louisiade, ainsi que l'île Woodlark, contiennent leurs propres espèces endémiques", a expliqué dans l'étude Fred Kraus. Des recherches approfondies permettront d'en savoir plus sur leurs comportements, leur régime alimentaire ou encore leur mode de reproduction.