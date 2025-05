1 700 moutons installés entre des panneaux solaires, un changement surprenant observé sur les animaux

Des chercheurs ont analysé la différence entre des moutons dans un pâturage classique et d'autres broutant entre les panneaux solaires.

Les panneaux solaires sont habituellement utilisés seuls pour produire de l'énergie, alors que viennent faire des moutons entre eux ? L'agrivoltaïsme, pratique mêlant production agricole et production d'énergie sur les mêmes terres, se développe de plus en plus. Les moutons servent, par exemple, à entretenir la végétation autour des installations photovoltaïques. Cela permet de réduire le coût de maintenance et c'est plus écologique. Une récente étude va encore plus loin en assurant que cette méthode est aussi bénéfique pour l'animal.

Lightsourcebp, entreprise du secteur des énergies renouvelables, en collaboration avec EMM Consulting et Elders Rural Services, a ainsi mené une étude pendant trois ans dans la Wellington Solar Farm en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, sur 1700 moutons mérinos, race originaire d'Espagne élevée pour sa laine. Les animaux ont été divisés en deux groupes : l'un broutant sur des pâturages traditionnels et l'autre entre les panneaux solaires. Ils ont ainsi voulu voir s'ils pouvaient constater des différences entre les bêtes.

La santé des moutons se baladant entre les panneaux solaires n'a pas du tout été affectée. Au contraire, il y a même eu des effets positifs observés. Grâce aux panneaux solaires, les ovins ont été protégés lors des fortes chaleurs ainsi que des intempéries. Ils leur permettaient de profiter de plus d'ombre et de se mettre à l'abri. Cette ombre favorise aussi la rétention d'humidité dans le sol, améliorant la qualité de l'herbe. Les installations pourraient aussi avoir éloigner les parasites des moutons, créant un environnement plus sain.

Grâce à ces éléments, les chercheurs ont constaté une croissance de la laine, avec une meilleure résistance des fibres. En devenant les gardiens des parcs solaires, les moutons pourraient donc en même temps améliorer la qualité de leur laine. Brendan Clarke, responsable par intérim de la planification environnementale pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Lightsourcebp, a déclaré : "Les résultats prometteurs de cette étude indiquent que nous sommes sur la bonne voie, et il est primordial de collaborer étroitement avec les agriculteurs pour approfondir nos connaissances dans ce domaine".

En France, de telles expériences ont aussi été réalisées. Une étude publiée en 2024 de l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique, avec Statkraft et CVE, producteurs d'énergies renouvelables, a évalué les conséquences de la présence de panneaux photovoltaïques auprès de 24 brebis pendant deux ans. Ils ont constaté des "effets bénéfiques, notamment sur le bien-être du troupeau". "Le confort thermique des animaux est amélioré et la disponibilité de fourrage de qualité est accrue, entre autres", a assuré Véronique Deiss, chercheuse à INRAE. Les deux études, même si celle française est à bien plus petite échelle, semblent se corréler.