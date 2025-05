Les blagues Carambar changent ! La nouveauté va surprendre beaucoup de monde

De nouveaux messages vont apparaitre dans les Carambar, changeant des blagues habituelles.

Courtes et amusantes, les blagues sont indissociables des bonbons Carambar. Affichées sur les emballages depuis 1969, leur humour potache est connu de tous. "Que dit un oignon quand il se cogne ? Aïe", "Pourquoi le football c'est rigolo ? Parce que Thierry en rit" ou encore "Que se fait un Schtroumpf qui tombe ? Un bleu" font partie des pépites glissées dans l'emballage de ces sucreries.

Cet humour simplet pourrait pourtant évoluer. Le groupe a vu sa production diviser par deux en douze ans : de 10 000 à 5 000 tonnes. Ce 20 mai, Carambar & Co a lancé une nouvelle opération, nommée "Carahéros", en collaboration avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Elle durera au moins jusqu'en septembre. La mascotte sur les paquets de Carambar a ainsi enfilé sa tenue de pompier et le packaging a pris une teinte rouge. Dans le paquet se glisse aussi un nouveau goût, en plus des classiques caramel et cola, le citron piquant.

Des blagues thématisées sont proposées à l'intérieur et elles sont accompagnées d'une astuce de prévention aux risques tels que les incendies, les inondations, les feux de forêt, les accidents domestiques... "Il y a deux blagues par papillote, donc on s'est dit qu'on pouvait en remplacer une sur deux par ces messages de sensibilisation", a justifié au Figaro Marc Auclair, président de Carambar & Co. Ces messages ont été rédigés par des pompiers et des professeurs des écoles.

Ce nouveau format sera disponible en supermarché, mais aussi en version à l'unité dans les boulangeries ou chez les buralistes par exemple. A travers ce bonbon iconique, le groupe espère bien toucher toutes les générations et provoquer des discussions en famille, de nombreux Français n'étant pas formés aux gestes de secours. "La prévention passe par la répétition et souvent par l'humour (....) Les enfants sont les meilleurs prescripteurs auprès des parents", a soutenu Marc Auclair auprès de Ouest-France.

Voici alors quelques exemples des nouvelles blagues et messages : "Comment appelle-t-on un chat qui éteint le feu? Un chat peur pompier" ou "Qu'est-ce qu'un pompier jure de ne jamais faire? De mettre la main au feu", "Pour éviter un feu de forêt, emporte un cendrier de poche, c'est moins lourd qu'un extincteur !" ou encore "Le détecteur de fumée : quand il s'excite, c'est pas pour te féliciter de ton gratin !" Cela fera sans doute moins rire certains habitués, mais le message de sensibilisation passe !