Si vous avez 10/10 à ce quiz sur le genre des mots, vous battez un prof de français !

Masculin ou féminin ? Pour certains mots c'est une évidence, pour d'autres beaucoup moins. Testez-vous en 10 questions pas si faciles.

La langue française ne manque pas de difficultés. Un, une, le, la... Pour de nombreux mots, le genre n'est pas une évidence. Le mot "genre" vient du latin "genus" qui signifie "classe" ou "type". Auparavant, il existait le masculin, le féminin, mais aussi "le neutre". Le masculin se rapportait principalement à ce qui était lié à la force, à la puissance et le féminin plutôt à la beauté, la grâce, la finesse, mais aussi la faiblesse. Le neutre était utilisé pour le reste.

Aujourd'hui, le neutre a disparu et pour certains mots, les deux genres sont acceptés. On vous propose alors de tester vos connaissances sur ce point de grammaire. Vous devrez répondre aux 10 questions qui ont chacune trois propositions de réponses. Nous n'avons évidemment pas sélectionné que les plus connus, alors si vous réussissez un sans-faute, vous êtes sans doute meilleur qu'un prof de français.

Alors, sur quelle question avez-vous le plus hésité ? Si vous avez plus de 8/10, un grand bravo vous êtes très bon en grammaire. Si vous avez, par contre, moins de la moyenne, il faut peut-être se repencher dans les dictionnaires et autres Bescherelles. Cela vous évitera une belle faute de français lors de votre prochaine discussion comprenant l'un de ces mots. Et si jamais on vous reprend, n'hésitez pas à faire passer ce test, voir si cette personne fait vraiment un meilleur score que vous.