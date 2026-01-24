Un mythe sur les pyramides levé par des égyptologues, il avait pourtant la peau dure

Un mythe concernant les pyramides, souvent illustré dans les films d'aventure, n'est qu'une fiction selon des égyptologues.

Les fameux pièges des pyramides dans Indiana Jones, que le héros arrive toujours à éviter, appartiendraient bien à la fiction. C'est ce qu'affirment des égyptologues spécialisés dans les pyramides d'Égypte ancienne. Les constructeurs de pyramides ont néanmoins eu recours à des moyens architecturaux pour arrêter les pilleurs.

Ce mythe, qui a été repris de nombreuses fois par des scénaristes hollywoodiens, n'est fondé sur aucune découverte de pièges dans les pyramides explorées par les égyptologues. Reg Clark, chercheur et égyptologue indépendant spécialisé dans la sécurité des tombes de l'Égypte ancienne, l'affirme : "Non, ils n'ont pas utilisé de pièges dans les pyramides, mais ils pouvaient rendre l'accès extrêmement difficile !"

La notion de "piège" est inconnu des égyptologues comme l'explique Rolf Krauss, égyptologue et chercheur indépendant ayant beaucoup écrit sur les pyramides d'Égypte. Même s'ils avaient existé, ils n'auraient pas été efficaces pour arrêter les pilleurs de tombes de l'Antiquité travaillant en grandes équipes : "On peut attraper un ou deux pilleurs de tombes avec un piège", a déclaré Krauss. "Mais qu'en est-il des autres ? Une tombe ou une construction funéraire suffisamment grande pour cacher un piège ne peut être pénétrée et pillée par une seule personne ; seule une équipe en serait capable."

Escalier du tombeau au centre d'une pyramide à Gizeh, au Caire en Égypte © 123rf

Dans un de ses livres, l'égyptologue écrit pourquoi les pyramides ont été construites : protéger la dernière demeure du pharaon. Après l'enterrement, il était impossible de rentrer à nouveau dans la pyramide : "L'obstruction même des passages et des puits dans certaines pyramides pouvait également constituer un danger pour un intrus", a déclaré Clark.

Autre fausse idée, les inscriptions qui "maudissaient" les pilleurs. David Ian Lightbody, égyptologue et professeur adjoint à l'Université du Vermont, affirme que des "sorts de protection magique" étaient inscrits sur certaines pyramides. Plus connu sous le nom de "Textes des Pyramides", ils devaient offrir au pharaon une protection magique pendant son cheminement vers l'au-delà.