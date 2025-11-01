Cette carte montre les dinosaures qui vivaient près de chez vous

Quels dinosaures vivaient en France à l'époque du Jurassique ? Un ingénieur californien répond à cette question insolite grâce à une carte virtuelle du monde.

Voyager dans le temps et retourner à l'âge des dinosaures tout en restant chez soi, voici le projet ambitieux de Ian Webster. En effet, l'ingénieur a créé une carte interactive qui permet de retrouver l'emplacement de n'importe quelle ville au temps des dinosaures. Sous forme de globe terrestre, le site propose de découvrir les êtres vivants qui peuplaient les lieux selon l'époque donnée.

L'ingénieur californien, a redessiné et repositionné les frontières du XXIe siècle sur cette carte de -750 millions d'années à aujourd'hui, comme l'explique le site. À travers cette carte, il est possible de découvrir quels dinosaures habitaient dans telle région du monde. En fonction de l'année tapée dans la barre de recherche, les continents dérivent, permettant de se rendre compte qu'ils sont en perpétuel mouvement.

En tapant le nom d'une ville, un point est placé sur la partie du globe correspondante. Une liste des dinosaures est affichée en haut à gauche, juste en dessous de la ville entrée précédemment. Dans la barre de recherche en haut à droite, il est aussi possible de chercher d'autres êtres vivants. En bas à gauche, une mise en contexte sous forme de paragraphe de l'état de l'atmosphère, de la faune et de la flore à la période choisie.

La carte permet de voir où vivait les dinosaures © https://dinosaurpictures.org/

Si l'on repart 240 millions d'années en arrière, la France apparaît et voit qu'elle n'a pas sa forme actuelle mais qu'elle prend une place au centre d'un continent émergent. Avec les autres pays, ils forment un seul et même " super-continent , la Pangée. Seules quelques îles faisaient bande à part comme la ville de Vancouver, au Canada, pas encore reliée à l'Amérique. Les niveaux d'oxygène étaient à l'époque considérablement plus faibles en raison de l'extinction de nombreuses plantes terrestres et les plus imposantes n'existaient pas encore, comme l'indique le site. À cette époque régnaient les dinosaures.

À Paris, il était possible de croiser des mégalosaures, des dinosaures carnivores mesurant 3 mètre de haut et entre 6 et 7 mètres de long. Autre espèce habitant les lieux, le Thécodontosaure, un herbivore de 1,2 mètre de long pesant 11 kg. À Marseille cette fois-ci, vivait le Rhabdodon, herbivore lui aussi mesurant de 4 à 8 mètres de long. Enfin, à l'autre bout de la planète, à Tokyo, habitait le Fukuiraptor, un carnivore qui mesurait 4,2 mètres de long.