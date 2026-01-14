Les personnes qui ont ces quatre petites habitudes seront sans doute plus cultivées que les autres

Comment se cultiver au quotidien de façon simple et efficace ? Le secret réside dans quelques habitudes à prendre pour stimuler le cerveau.

Le cerveau a constamment besoin de stimulation, c'est pourquoi il est important de le faire travailer de manière quotidienne. Le plus simple pour cela est d'adopter des habitudes faciles à mettre en place, qui ne demandent pas de grands efforts. C'est très important : rester constamment curieux permet d'être plus heureux et en phase avec le monde, comme l'explique Anthony D. Fredericks, professeur émérite en sciences de l'éducation, sur le site de la chaîne de télévision américaine CNBC.

La chimie du cerveau se modifie lorsque la curiosité est stimulée. Celle-ci vient alors aiguiser nos facultés intellectuelles, permettant de maintenir le cerveau actif, et ce jusqu'à un âge avancé. C'est ce qu'affirme le professeur enseignant au York College de Pennsylvanie. Pour nous aider, il a même listé 4 comportements a adopter au quotidien afin de se cultiver tout en stimulant la curiosité.

1. Consacrer 5 à 10 minutes par jour à un nouveau sujet. Les personnes les plus épanouies assument leur propre "ignorance innée". Comprendre qu'il reste toujours beaucoup à apprendre sur le monde permet d'être plus ouvert et donc curieux. Une fois intégré cela, choisissez un sujet que vous souhaitez découvrir ou approfondir : astronomie, vie des animaux, techniques de cuisine, histoire médiévale... Il suffit de choisir ce qui vous intrigue et d'y consacrer cinq à dix minutes une à deux fois par semaine. Le mieux est de commencer s'offrir des livres de référence simples et de s'y plonger sans pression, mais avec assiduité. Wikipedia est aussi une bonne porte d'entrée !

2. Posez-vous des questions "divergentes". La recherche constante de "bonnes" réponses limite la curiosité. Ne soyez pas "scolaire" et osez vous poser des questions qui peuvent sembler loufoques. Ainsi, votre esprit sera plus flexible au quotidien. Par exemple s'il était possible de revivre n'importe quelle journée de sa vie, que feriez-vous ? Ou bien s'il était possible d'inverser un évènement historique, lequel choisiriez-vous ? Y réfléchir vous ouvrira des idées de sujets sérieux à creuser !

3. Consacrer un peu de temps à l'émerveillement. Selon des chercheurs du Greater Good Science Center de l'Université de Californie, à Berkeley, éprouver de l'émerveillement peut stimuler l'étonnement et la curiosité. Il est très simple d'adopter cette habitude en se rendant, par exemple, une ou deux fois par mois, dans un endroit inconnu. Aller dans un jardin, ou bien une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir, faire une nouvelle randonnée, aller dans une nouvelle ville, un quartier... Le tout est de trouver un lieu nouveau et de prendre le temps de l'observer.

4. Diversifier sa liste de lecture. Lire les mêmes choses au quotidien fatigue l'esprit et affaiblit la curiosité. Au contraire, se pencher sur de nouveaux sujets grâce à la littérature permet d'ouvrir de nouvelles perspectives d'apprentissage. Aller à la bibliothèque et choisir quelques romans sur des sujets inconnus va stimuler la curiosité. Pour un résultat efficace, il faut lire au moins un chapitre par jour. Ainsi, le cerveau est constamment stimulé et en demande de nouveaux savoirs.