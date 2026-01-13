Les prévisions météo jusqu'en février se précisent : la date d'un nouvel épisode de froid annoncée

Le temps est très changeant en ce mois de janvier. Douceur et précipitations font leur retour, avant une nouvelle bascule.

Le début d'année 2026 a été très froid et marqué par des épisodes neigeux. Cette semaine, le temps a complètement changé avec des températures supérieures aux normales de saison. Les perturbations sont cependant fréquentes, notamment dans le nord-ouest puis dans le sud-est en fin de semaine. L'arrivée de la neige est ainsi possible en montagne, une bonne nouvelle pour les stations de ski.

La semaine prochaine, une météo assez similaire se dessine selon Météo France : "Le temps sera souvent perturbé et pluvieux. Les températures devraient être supérieures aux valeurs de saison". Le thermomètre peut cependant varier au passage des perturbations. Quelques belles éclaircies restent également possibles : les régions près de la Méditerranée pourraient particulièrement profiter de belles journées.

© La Chaine météo

La météo devrait se calmer pour la fin du mois. "Le temps pourrait se rapprocher d'une ambiance de saison, avec des températures proches des normales, voire légèrement au-dessus, et un ciel changeant, sans grosse perturbation", prévoit La Chaine météo. Les nuages bas et les brouillards pourraient être nombreux dans cette situation.

Un anticyclone sur la Scandinavie pourrait ensuite glisser vers la France et devrait ramener un temps froid. Les gelées matinales et les brouillards givrants pourraient alors de nouveau se généraliser. Toutefois, il n'y a pas de grand froid en vue, on resterait autour d'un degré en dessous des normales de saison. Cela ne serait pas très étonnant pour un début de mois de février. Aucun épisode neigeux important n'est pour le moment anticipé.

Selon certains modèles météorologiques, ce tournant hivernal pourrait même survenir plus tôt, soit à partir du 25 janvier, mais cela reste à préciser selon la trajectoire exacte de l'anticyclone. Sur le mois de février, les températures devraient globalement être plus douces que la normale, à part donc possiblement en début de mois pour une petite période de froid sec. Au vu du délai, les prévisions restent à confirmer. Il faudra donc bien suivre les ajustements.